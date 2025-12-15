GD首爾騷圓滿落幕 太陽與大成驚喜登場

【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）一連三日在首爾高尺天空巨蛋舉行的Encore演唱會昨晚（14日）圓滿落幕，3日共招待5萬4千名粉絲入場，GD對可以返回韓國舉行安歌騷表示高興，最後一場請來隊友太陽及大成擔任嘉賓，3人合體演唱歌曲《HOME SWEET HOME》，粉絲都十分驚喜。

在Encore環節，太陽與大成再次登場，與GD一起唱出Big Bang的《WE LIKE 2 PARTY》，又演繹2006年的舊歌《A Fool of Tears》，讓粉絲十分感動。大成自爆有翻看GD第一、二場的演出：「GD的聲音好像年輕了18年。」太陽則笑說：「GD相隔20年再問了這條問題，他突然問我開聲的方法。」GD便解釋道：「我在尋找問題的根源，所以請教他了。」

廣告 廣告

GD在演唱會尾聲時表示：「這一年真的很努力地度過，和我一起完成這個旅程的大家都辛苦了，明年要做的事有很多，Big Bang要迎接出道20周年了。」他又說：「會舉行20歲成人禮，4月開始熱身，會在美國開始。」而日前有男粉絲在騷上用普通話大叫「我愛你」，GD聽到後便問：「『我愛你？』，我不知道你們在說甚麼？」又叫大家用韓文說「我愛你」：「這裏是韓國啦。」

而昨日有粉絲向執法部門舉報黃牛集團，部門派出人員到現場調查，主辦方亦立即取消有關門票，大批購買黃牛票的粉絲被剪斷手帶，最後不能入場，而舉報黃牛票的粉絲就獲贈門票和周邊商品做禮物。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】