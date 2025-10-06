GD台北大巨蛋演唱會倒數！西裝穿搭4公式：Chanel訂製套裝引熱議

GD權志龍的舞台魅力不只在音樂，時尚造型更是引爆全球的焦點，先前7月在台北小巨蛋帶來震撼演出後，再宣布11月將唱進台北大巨蛋，再度掀起粉絲期待！身為「K-pop時尚王者」，GD對於西裝的駕馭有著獨一無二的態度，近日在巴黎巡演上將Chanel訂製套裝穿出既優雅又帶點叛逆的氣場，成為時尚迷爭相討論的焦點。本文整理出他舞台上最具代表性的4大西裝穿搭公式，全面拆解GD如何以西裝呈現前所未見的時髦火花。

GD權志龍「西裝穿搭」公式1：白色滾邊套裝+酒紅色絲質襯衫

近日在巴黎巡迴演唱會舞台上，GD以一身Chanel訂製白色羊毛西裝套裝登場 Source：Chanel

在舞台燈光下的每一個動作都在閃耀，彰顯GD作為Chanel品牌大使的無可取代地位 Source：Chanel

近日在巴黎巡迴演唱會舞台上，GD以一身Chanel訂製白色羊毛西裝套裝登場，經典黑色滾邊勾勒輪廓，結合寬版剪裁與合身線條，既保留品牌優雅，又融入他獨有的叛逆態度。搭配羽毛珠寶與黑色山茶花胸針點綴，更凸顯奢華與細節張力，在舞台燈光下的每一個動作都在閃耀，彰顯GD作為Chanel品牌大使的無可取代地位。

GD權志龍「西裝穿搭」公式2：薄荷綠套裝+內搭背心

這套造型展現了GD舞台上截然不同的風格，明亮薄荷綠西裝以寬鬆雙排扣設計，呈現出不羈而大膽的姿態，色彩清新卻帶有強烈存在感。內搭白色背心，營造出隨興街頭氣息，與俐落的西裝形成鮮明對比。配件搭配黑色皮革報童帽、配上墨鏡與黑色皮鞋，讓正裝玩出叛逆新意。

GD權志龍「西裝穿搭」公式3：米白色套裝+淺藍色襯衫

這套造型中，GD選擇了帶有微光澤的米白色西裝套裝，布料在燈光下閃爍細膩質感，既高雅又帶點浪漫氛圍。內搭淺藍色襯衫與紅色領巾，層次配色大膽卻和諧，肩上小雛菊胸針更添華麗細節。最搶眼的是一頂草編帽，紅色帽帶成為全身造型的亮點，融合復古與摩登，散發一種玩味十足的紳士氣息。

GD權志龍「西裝穿搭」公式4：紅絲絨套裝

GD穿上鮮紅絲絨套裝，西裝外套以金色雙排扣裝飾，與胸前經典小雛菊胸針相互呼應，細節中流露華貴氣息。內搭淺藍條紋襯衫，打破大面積紅色的厚重感，增添靈動層次，同志霸氣展露無遺。這身紅色西裝不僅象徵力量，更讓GD在舞台上釋放無可取代的時尚氣場，成為舞台上的視覺焦點。

