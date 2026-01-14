GD愛貓ZOA香港Pop-up登陸旺角！ZOAful Days選址朗豪坊，影相兼預約入場買可愛周邊

可愛的GD愛貓ZOA又來到香港開Pop-up！今次ZOAful Days在旺角朗豪坊登場，有靚靚Zoa公仔擺設之餘，又有GD創作理念工作室，更有Photo Booth可以影完印相出來留念。當然不能缺少Zoa周邊可以大買特買！

ZOAful Days POP-UP @ Langham Place詳情：

開放日期及時間：

2026年1月14日：18:30-22:00

2026月1月15日至3月1日：10:00-22:00

地址：旺角朗豪坊4樓通天廣場

ZOAful Days POP-UP 預約詳情：

📌 1月14、15日預約已滿

📌 即日預約資訊

2026年1月16日（星期五）至1月25日（星期日）

➡️ 每日上午9時起｜預約當日 10:30 – 15:30（HKT）之入場時段

➡️ 每日下午2時起｜預約當日 16:00 – 21:00（HKT）之入場時段

*每節：30分鐘

*須開啟手機定位功能並身處以朗豪坊為中心點的2公里範圍內，否則無法使用該預約服務。

📌 2026年1月26日起，不設預約服務。

屆時將根據現場實際情況實施人流管制措施，詳情請向現場店員查詢。

* 須使用預約系統 THE GULU 官方手機應用程式進行預約；

* 每次僅限預約 1 個名額，每個名額限 1 人進場一次；名額有限、先到先得，額滿即止。

* 由預約系統登記獲得的【電子入場劵】二維碼只作人流管制使用，不代表進場次序及不代表一定能供閣下成功購買心儀產品；

* 憑有效的【電子入場劵】二維碼可於預約時段前15分鐘進入即場預約輪候區，並於進場前獲得即場實體入場券及印有序列號的購物表格以作結帳憑證。

* ZOAful Days POP-UP @ Langham Place 的零售商（泰邦香港有限公司）保留增加/修改/刪除活動內容/條款及細則之最終解釋及決定權。

