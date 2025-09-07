Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」有何魅力？同場加映低至半價鞋款/熱賣Wayne薄荷綠只需$1,176

今年一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影。此外，Yahoo購物專員更在Farfetch上看到不少鞋款有折上折低至半價優惠，感興趣的朋友不妨看到最後！

名人加持！搭配休閒裝、西裝穿著都可以

本身是時尚指標的G-Dragon，在社交小帳內多次分享自己穿上溶解鞋搭配各種休閒服飾的相片。最近一次在今年六月份穿著異色版MMY，上身一件條紋背心、下身搭配黑色長褲，頭上一頂貼合頭皮的帽子，俏皮之餘也不失個性。追溯回比較遠的時間，原來梁朝偉也曾經在公開場合場合下穿過MMY，用帆布質地的溶解鞋搭配休閒風格的西裝，整體十分清爽，展現出另一種成熟魅力！

GD穿著異色款MMY

梁朝偉穿上黑色HANK鞋款搭配西裝（Getty image）

名人都愛穿MMY，總有其道理，除了搭配任何服飾都可以變得有造型感外，舒適度也很關鍵！鞋底柔軟度適中，長時間走路也不會感覺疲累；寬版設計，讓雙腳有可以透氣的空間，腳掌寬大的朋友也可以不用想直接入手！此外，寬大的鞋型迎合現在什麼東西都要Oversize的潮流，整體纖細的鞋子已經難以搭配闊腿褲，但寬大的溶解鞋搭配闊腿褲穿著，合適程度簡直「天生一對」，喜愛穿寬鬆服飾的朋友，不妨考慮下MMY溶解鞋吧。

GD在不同場合都有穿著MMY

GD連襯Chanel服裝都特地穿著MMY（Getty image）

這款紅色MMY經過GD加持，已經售罄。

MMY低至半價！熱賣Wayne薄荷綠只需$1,176

看完名人穿搭和文字解析，是否也十分心動呢？MMY溶解鞋大概是$3,000的價位，遇上減價優惠隨時$2,000內可以買到！如上文所講，Farfetch有額外8折優惠，折上折最低$1,150可以買到百搭的Charles鞋款；而經典Blakey原價$2,985，折上折56折後低至$1,671有交易；G-Dragon愛穿的Peterson、Hank，以帆布、皮質鞋面材質搭配原創的手工黏土鞋底，非常有辨識度，黑色款折上折只需$1,848就能入手。最抵買之選是長年熱賣的Wayne，51折後只需$1,176，相比Peterson、Hank的帆布鞋風格，Wayne更像是寬大的板鞋，更加日常舒適！

Peterson23 low-top sneakers

68折特價：$2,869｜ 原價：$4,189

SHOP NOW

Peterson23 low-top sneakers

Hank low-top sneakers

8折特價：$2,240｜ 原價：$2,800

SHOP NOW

Hank low-top sneakers

Wayne lace-up sneakers

55折特價：$2,136｜ 原價：$3,901

SHOP NOW

Wayne lace-up sneakers

Wayne low-top leather sneakers

6折特價：$1,919｜ 原價：$3,199

SHOP NOW

Wayne low-top leather sneakers

Peterson 23 Original Sole chunky sneakers

59折特價：$1,848｜ 原價：$3,135

SHOP NOW

Peterson 23 Original Sole chunky sneakers

Wayne OG Sole leather sneakers

56折特價：$1,791｜ 原價：$3,199

SHOP NOW

Wayne OG Sole leather sneakers

Blakey sneakers

56折特價：$1,671｜ 原價：$2,985

SHOP NOW

Blakey sneakers

Wayne OG Sole leather sneakers

65折特價：$1,400｜ 原價：$2,168

SHOP NOW

Wayne OG Sole leather sneakers

Wayne low-top sneakers

51折特價：$1,176｜ 原價： $2,299

SHOP NOW

Wayne low-top sneakers

Charles touch-strap sneakers

8折特價：$1,150｜ 原價：$1,437

SHOP NOW

Charles touch-strap sneakers

