一號戒備信號現正生效
GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」有何魅力？同場加映低至半價鞋款/熱賣Wayne薄荷綠只需$1,176
穿膩了大牌球鞋？這次介紹的MMY絕對讓你耳目一新！即看內文：
今年一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影。此外，Yahoo購物專員更在Farfetch上看到不少鞋款有折上折低至半價優惠，感興趣的朋友不妨看到最後！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
名人加持！搭配休閒裝、西裝穿著都可以
本身是時尚指標的G-Dragon，在社交小帳內多次分享自己穿上溶解鞋搭配各種休閒服飾的相片。最近一次在今年六月份穿著異色版MMY，上身一件條紋背心、下身搭配黑色長褲，頭上一頂貼合頭皮的帽子，俏皮之餘也不失個性。追溯回比較遠的時間，原來梁朝偉也曾經在公開場合場合下穿過MMY，用帆布質地的溶解鞋搭配休閒風格的西裝，整體十分清爽，展現出另一種成熟魅力！
名人都愛穿MMY，總有其道理，除了搭配任何服飾都可以變得有造型感外，舒適度也很關鍵！鞋底柔軟度適中，長時間走路也不會感覺疲累；寬版設計，讓雙腳有可以透氣的空間，腳掌寬大的朋友也可以不用想直接入手！此外，寬大的鞋型迎合現在什麼東西都要Oversize的潮流，整體纖細的鞋子已經難以搭配闊腿褲，但寬大的溶解鞋搭配闊腿褲穿著，合適程度簡直「天生一對」，喜愛穿寬鬆服飾的朋友，不妨考慮下MMY溶解鞋吧。
MMY低至半價！熱賣Wayne薄荷綠只需$1,176
看完名人穿搭和文字解析，是否也十分心動呢？MMY溶解鞋大概是$3,000的價位，遇上減價優惠隨時$2,000內可以買到！如上文所講，Farfetch有額外8折優惠，折上折最低$1,150可以買到百搭的Charles鞋款；而經典Blakey原價$2,985，折上折56折後低至$1,671有交易；G-Dragon愛穿的Peterson、Hank，以帆布、皮質鞋面材質搭配原創的手工黏土鞋底，非常有辨識度，黑色款折上折只需$1,848就能入手。最抵買之選是長年熱賣的Wayne，51折後只需$1,176，相比Peterson、Hank的帆布鞋風格，Wayne更像是寬大的板鞋，更加日常舒適！
Peterson23 low-top sneakers
68折特價：$2,869｜
原價：$4,189
Hank low-top sneakers
8折特價：$2,240｜
原價：$2,800
Wayne lace-up sneakers
55折特價：$2,136｜
原價：$3,901
Wayne low-top leather sneakers
6折特價：$1,919｜
原價：$3,199
Peterson 23 Original Sole chunky sneakers
59折特價：$1,848｜
原價：$3,135
Wayne OG Sole leather sneakers
56折特價：$1,791｜
原價：$3,199
Blakey sneakers
56折特價：$1,671｜
原價：$2,985
Wayne OG Sole leather sneakers
65折特價：$1,400｜
原價：$2,168
Wayne low-top sneakers
51折特價：$1,176｜
原價：$2,299
Charles touch-strap sneakers
8折特價：$1,150｜
原價：$1,437
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538
其他人也在看
昔日老爸品牌Lacoste如今被GenZ熱捧！心口上的小鱷魚「暫休」，新Logo由山羊暫代，向網球傳奇Djokovic致敬
向來以小鱷魚標誌深入人心的法國品牌 Lacoste，近日做出破格之舉，暫時將沿用 92 年的經典鱷魚標誌換成可愛的綠色小山羊，為的就是向品牌合作超過 8 年的網球傳奇諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）致敬！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 15 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 天前
iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）
iHerb最新有29週年慶優惠，9月每天都有不同類別產品低至71折，Yahoo購物更有獨家全單71折優惠，可以說是iHerb全年最抵的折扣！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，夏日必買止汗劑最平$20起，防脫髮精華低至$70就可以入手！還有多款身體護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
ENTJ「指揮官」自信、決斷、有領導魅力！MBTI 16型人格超準隱藏性格、優缺點分析
ENTJ「指揮官」MBTI 16型人格分析｜你是否曾經好奇自己的隱藏性格特質？有創業的心，但卻苦惱自己到底是不是一位天生的創業家，擁有果斷獨行的能力和強大的領導能力？如果是的話，那麼你可能是屬於MBTI中的ENTJ「指揮官」人格類型。這種人格類型才華橫溢，擁有卓越的分析思考能力和決策技巧。但是，除了這些明顯的特點之外，指揮官們還有哪些隱藏的性格特質以及優缺點呢？即帶大家深入探討ENTJ「指揮官」人格類型，讓你更好地了解自己！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 買2條維達金鑽系列衛生紙送迷你紙手巾+消毒濕紙巾（即日起至11/09）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有急凍大虎蝦 (ASC) 300克$38/盒、卡樂B薯片90-105克 $38/3包、維達金鑽系列4層衛生紙12卷裝 $50/2條(送維達迷你紙手巾10包裝+維達迷你殺菌消毒濕紙巾3包裝)、SELECT 巴西雞中翼2磅裝 $42/包！YAHOO著數 ・ 12 小時前
超怕離婚的星座男TOP3！這些男生婚後特別黏人，愛上就不願輕易放手
感情對許多人來說，是人生中最美好的一段旅程。大部分人都希望能和心愛的人相伴一生，不願看到感情走到分離的一步。尤其有些男生，一旦結婚後，對婚姻特別看重，甚至害怕聽到「離婚」這兩個字。今天就來看看，哪些星座男在婚姻中最不願意面對離婚？姊妹淘 ・ 10 小時前
印尼示威︱政府改組內閣撤換財長穆利亞尼 過去備受外界敬重 示威期間寓所被洗劫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印尼全國反政府示威持續之際，總統普拉博沃今日（8 日）宣布改組內閣，撤換財長穆利亞尼（Sri Mulyani Indrawati），結束她在內閣中多年主導財政政策的角色。穆利亞尼是印尼最受尊敬的官僚之一，曾於 2005 年首次出任財長，之後兩度掌管印尼財政，亦曾擔任世界銀行常務董事。她因推動稅制改革及在金融危機與疫情中維穩經濟而廣受讚譽。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
埃及西奈山建豪華度假區 擁世界最古老基督教修道院 希臘教會與原居民強烈反對︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】埃及西奈半島的聖凱瑟琳修道院及其周邊聖地，正因當局推動的大型旅遊開發計劃而引發爭議。這座始建於 6 世紀的希臘正教會修道院，被譽為全球最古老仍在使用的基督教修道院，與摩西領受十誡的西奈山一同被列為聯合國教科文組織世界文化遺產，長期以來是猶太教、基督宗教及伊斯蘭教的朝聖地。Yahoo新聞 ・ 1 天前
59歲「最美姑姑」李若彤凍齡秘訣：睡覺是頭等大事！美魔女分享5大安眠好習慣 最後一條容易忽略
大家還記得「姑姑」李若彤嗎？被譽為「最美小龍女」的她現年已59歲，但對健康及身材管理非常嚴謹，因而就如「逆生長」般比年輕時更美！除了堅持運動、護膚外，她的最佳「凍齡」秘訣就是「睡得好」，只要每晚睡好睡滿，整個人也能容光煥發！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
49歲舒淇白嫩臉蛋超凍齡！台上激動落淚畫面瘋傳 轉型導演初作品驚豔觀眾
第82屆威尼斯電影節紅毯上，舒淇以導演身份驚喜亮相，身穿由Bottega Veneta創意總監Louise Trotter設計的2025秋冬新裝，簡潔線條勾勒出優雅與力量感，在舒淇的演繹下，兼具冷冽氣質與自信氣場。49歲的她狀態依舊亮眼，皮膚白嫩水亮，笑起來容光煥發，展現出自然大方的風采。姊妹淘 ・ 9 小時前
田中一深山失憶的駭人真相！ 60萬日圓背後藏什麼身份？
哇，電影劇情現實上演！根據《Yahoo!新聞》2025年9月4日報導，一名自稱「田中一」的男子7月在島根縣奧出雲町的國道314號草叢中醒來，頭痛欲裂，卻完全不記得自己是誰！Japhub日本集合 ・ 7 小時前
Rosé成為首位K-Pop歌手奪VMAs「年度歌曲」！親民討好個性令她人緣好，奪獎不忘致謝BLACKPINK
Rosé憑《APT.》（feat. Bruno Mars）榮獲2025 VMAs「年度歌曲」大獎，成為首位摘下此獎的K-POP歌手！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
颱風塔巴｜港鐵逐步加密列車及輕鐵班次 九巴城巴中午起陸續復常 即睇最新交通安排(持續更新)
隨著塔巴登陸廣東台山以及轉弱，天文台公布將於下午1時10分改發三號強風信號，本港各項交通逐續恢復正常。 港鐵：列車及輕鐵逐步加密班次 【12:00更新】港鐵表示，列車及輕鐵將逐步加密班次，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。如有進一步消息將會更新。 同時，港鐵亦會加強各主要車站的am730 ・ 11 小時前
上節目宣傳ZB1新碟 成韓彬為搞笑發呻吟聲惹爭議
【on.cc東網專訊】韓國限定男團ZEROBASEONE（ZB1）隊長成韓彬與成員石馬修昨日（6日）亮相諧星金大熙主持的網上節目《ggondaehee》，宣傳組合於本月1日推出的大碟《NEVER SAY NEVER》。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Trip.com平機票訂購攻略｜台北/曼谷/大阪/札幌/哈爾濱來回機票連稅$99起、包寄艙行李
繼續飛，繼續旅行，繼續探索世界！Trip.com 9月9日至9月12日期間，為各位準備一連串激抵機票優惠，來回台北、高雄、曼谷、大阪、札幌、哈爾濱，機票連稅只要$99起，所有機票都包寄艙行李額～絕對是「蔗渣價錢，燒鵝味道」，睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
以巴衝突｜特朗普向哈馬斯發最後警告 促接受停火條件
美國總統特朗普在社交平台發文指，以色列已接受他提出的停火條件，呼籲哈馬斯立即接受。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在周日(7日)表示，已透過調停人，從美國方面收到了達成加沙停火協議的一些想法。 美國總統特朗普向哈馬斯發出最後警告，指以色列已經接受美方關於停火的條件，現在是哈馬斯接受其的條件，結束與以色列的戰爭，否則將會有後am730 ・ 13 小時前
香港快運航班偏離嚴重事故 民航意外調查機構展開調查
【Now新聞台】受熱帶氣旋塔巴影響，本港有約140班航班需要取消，而在八號信號期間，香港快運UO235航班抵港降落時懷疑出現偏離，懷疑撞到在跑道旁的指示牌，機上137人無人受傷。民航意外調查機構就該宗嚴重事故展開調查。 事發在早上約10時半，一架由北京大興機場抵港的香港快運A320客機早上降落後發生偏離。香港快運指，機上137名乘客及機組人員沒有受傷，安全有序地離開機艙。機管局就稱，航班滑行時懷疑撞到跑道旁的指示牌，北跑道一度暫時封閉，檢查後，在中午12時15分重開。民航處表示高度關注事件，已通報民航意外調查機構，配合調查事故成因。至於在早上，機場離境大堂有大批市民及旅客滯留，航班資料顯示屏多班航班取消，亦有航班如期出發，乘客陸續辦理登記手續。受制機場巴士線有限度服務，市民都要預早出門。鄭太：「在馬鞍山來，沒巴士，我們只可坐屯馬綫，再轉機場快綫。」王小姐：「原訂8時45分，延遲至11時45分，還好，因為我們去台灣很快，都可以的，不用坐長途飛機，否則會慘一點。」機管局在一號客運大樓過渡層放置多張椅子，讓旅客休息，在這裡可以為手機充電及喝水。機管局指八號信號期間，機場運作大致暢順，預料受惡now.com 新聞 ・ 4 小時前
Ella從「男人婆」→40+真女神！靠超慢跑加「1動作」副乳消失、身材大升級！
她分享自己的秘訣很簡單，就是徹底的自律！Ella平時不是追求爆汗或速度，而是堅持「超慢跑」，特別的是，她跑步時會手持小啞鈴，一邊跑一邊搭配上半身訓練，讓運動效果加倍，像是舉起手臂做「W型拉背」，訓練背部肌群改善駝背；也會將手往側邊或上方帶起，針對副乳、小翅膀的...styletc ・ 7 小時前
八達通樂悠節丨現金回贈獎賞加碼至$1,656萬！買滿$100賞$8／鴻福堂龜苓膏買一送一、阿信屋7折、一粥麵送香滑齋腸粉
八達通聯同多達120個商戶舉辦828樂悠節，最近八達通現金回贈獎賞更加碼至$1,656萬，即日起至9月10日期間，可於超過6,600個消費點享受快閃優惠！YAHOO著數 ・ 11 小時前