GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」低至4折！熱賣經典款Charles小白鞋只需$1XXX｜雙11優惠2025
穿膩了大牌球鞋？這次介紹的MMY絕對讓你耳目一新！即看內文：
一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！適逢雙11購物季，Yahoo購物專員更在Farfetch上看到不少鞋款有低至4折優惠。鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影，感興趣的朋友不妨看到最後！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
名人加持！搭配休閒裝、西裝穿著都可以
本身是時尚指標的G-Dragon，在社交小帳內多次分享自己穿上溶解鞋搭配各種休閒服飾的相片。最近一次在今年六月份穿著異色版MMY，上身一件條紋背心、下身搭配黑色長褲，頭上一頂貼合頭皮的帽子，俏皮之餘也不失個性。追溯回比較遠的時間，原來梁朝偉也曾經在公開場合場合下穿過MMY，用帆布質地的溶解鞋搭配休閒風格的西裝，整體十分清爽，展現出另一種成熟魅力！
MMY低至4折！熱賣Charles小白鞋只需$1XXX
看完名人穿搭，大家是否也十分心動呢？MMY溶解鞋大概是$3,000至$5,000的價位，遇上減價優惠隨時$2,000內可以買到！如上文所講，Farfetch有雙11優惠，85折後最低$1,440可以買到經典百搭的Charles小白鞋。G-Dragon愛穿的Peterson、Hank，以帆布、皮質鞋面材質搭配原創的手工黏土鞋底，非常有辨識度，米白色款折後低至$1,835就能入手。最抵買之選是長年熱賣的Wayne銀色款，原價$5,648，4折後低至$2,259有交易。相比Peterson、Hank的帆布鞋風格，Wayne更像是寬大的板鞋，更加日常舒適！
Charles lace-up canvas sneakers
85折特價：$1,440｜
原價：$1,710
Peterson 23 Original Sole chunky sneakers
75折特價：$1,835｜
原價：$2,446
Hank lace-up low-top sneakers
75折特價：$1,875｜
原價：$2,499
Peterson23 sneakers
75折特價：$1,725｜
原價：$2,299
Wayne OG Sole leather sneakers
55折特價：$1,759｜
原價：$3,199
Wayne lace-up sneakers
4折特價：$2,259｜
原價：$5,648
相關文章：Asics波鞋快閃75折！「旅行神鞋」Hailey Bieber都著，老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX｜雙11優惠2025
