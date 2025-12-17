GD迷注意！G-Dragron權志龍愛貓變主角 《ZO&FRIENDS》全球巡展1月登港

GD迷注意！權志龍愛貓變主角 《ZO&FRIENDS》全球巡展1月登港

早前G-Dragron權志龍（GD）的愛貓IP《ZO&FRIENDS》於銅鑼灣開設的快閃店吸引不少粉絲朝聖，限定商品一度售罄。來年以更盛大的姿態回歸香港，將於2026年1月舉行《ZO&FRIENDS》全球巡迴展覽香港站，預料展示角色創作背後的故事與設計理念，各粉絲準備好與ZOA和A&NE一起展開一場奇幻旅程吧。

GD迷注意，權志龍新IP《ZO&FRIENDS》將辦全球巡展。（Getty Images）

從愛貓出發 打造專屬幻想世界

《ZO&FRIENDS》這IP誕生，源自G-DRAGON愛貓Zoa，搭配靈感來自他標誌性雛菊圖案的角色A&NE，構成一個充滿童趣與個人風格的角色宇宙。IP名稱《ZO&FRIENDS》不僅象徵角色間的友誼，更巧妙地融入韓語「좋은 친구들（好朋友們）」的諧音。據悉，G-DRAGON本人全程參與角色命名、LOGO設計、世界觀設定、故事構思及產品開發等每個細節，讓這個 IP 成為他個人風格的延伸。

《ZO&FRIENDS》全球巡迴展覽將於2025年12月19日在韓國首爾、釜山及水原率先展開。（官方圖片）

全球巡展 亞洲首發香港緊接登場

《ZO&FRIENDS》全球巡迴展覽將於2025年12月19日在韓國首爾、釜山及水原率先展開，隨後陸續登陸北京、上海、曼谷等城市。香港作為亞洲重要一站，預計於2026年1月上旬登場，具體地點與展覽詳情將由官方稍後公布。預計會設有互動裝置與限定周邊，讓觀眾更深入了解這個充滿想像力的角色世界。想知道更多展覽詳情，就要密切留意官方IG帳號@zonfriends_official的最新消息。

新加坡：1月16日 – 1月31日（官方圖片）

東京：1月28日 – 2月9日（官方圖片）

阿布扎比：2月1日 – 3月8日（官方圖片）

洛杉磯 / 紐約：3月21日 – 3月31日（官方圖片）

《ZO&FRIENDS》全球巡迴展覽

韓國（首爾 / 釜山 / 水原）：12月19日 – 12月28日

北京：12月19日 – 1月3日

上海：12月21日 – 1月3日

曼谷：12月25日 – 12月28日

香港：1月上旬

新加坡：1月16日 – 1月31日

台北：1月23日 – 2月22日

東京：1月28日 – 2月9日

阿布扎比：2月1日 – 3月8日

洛杉磯 / 紐約：3月21日 – 3月31日

