全球限量188部！GD聯名B&O「小雛菊耳機」亮相，香港分配10部超限量

Bang & Olufsen 為慶祝品牌成立 100 周年，找來 G‑DRAGON 合作，推出 Beoplay H100 G‑DRAGON Edition，將北歐發燒級音響工藝，結合 GD 及其品牌 PEACEMINUSONE 的藝術視覺。全球只限量 188 套，數字同時呼應 B&O「100」與 GD 的代表「88」，極具收藏意義。

官方圖片

官方圖片

機身以金屬及皮革打造，耳罩位置鑲上標誌性白色小雛菊圖案，冷冽外形中帶點溫度，把耳機升級成時尚飾物。套裝內附專屬皮革收納包及印有 PEACEMINUSONE 標誌的長夾，完全對準 GD 粉絲的審美。

官方圖片

官方圖片

作為旗艦級作品，H100 具備通透音色、頂尖降噪及可更換模組設計，兼顧音質與耐用度。韓國定價約2,750,000韓圓（約HK$15,200），香港只分配 10 套，需要先透過本地 B&O 門市登記抽籤，中籤者方可於指定日期到 ifc 門市付款取貨。

