GD開箱極珍貴209.71克拉頂級鑽石珠寶頸巾，獨一無二Jacob & Co.「Bandana Royale」首飾
G-DRAGON（權志龍）再度攜手頂級珠寶品牌Jacob & Co.，親自操刀打造獨一無二的「Bandana Royale」珠寶領巾！Jacob Arabo更親上陣，與GD一同開箱的影片瞬間引爆熱議。
這條領巾全手工鑲嵌超過209.71克拉頂級鑽石與各色珍稀寶石（粉紅鑽、藍寶石、紅寶石、祖母綠、黃鑽等），閃耀如星河。中央最吸睛的是GD標誌性的「小雛菊」領巾扣——超大可轉動設計，兼具開關功能，工藝精巧，完美還原領巾柔軟飄逸的模樣。
G-DRAGON在2025 Übermensch世界巡迴演唱會的Encore環節及2025 MMA頒獎典禮都曾配戴「Bandana Royale」珠寶領巾。
潮流熱話：
Hermès手袋Faubourg Express，金方扣子低調奢華，擺脫傳統愛馬仕形象的East-West Bag
應該是Chanel近年「最輕薄」的手袋，Chanel 11.12「薄紗包」高訂舞台亮相
其他人也在看
馬年賀歲盃大年初五舉行 港隊迎戰FC首爾
【Now新聞台】足總公布農曆大年初五舉行賀歲盃，港隊迎戰南韓的FC首爾。 足總主席霍啟山以及贊助商嘉賓主持踢球禮。馬年賀歲盃今個月21日星期六、大年初五下午三時在香港大球場上演，港隊主場迎戰6屆韓職冠軍FC首爾，票價分180及380元兩種，另外亦有一套3張780元的家庭套票，周二開始發售。足總亦宣布與保險公司簽署賀歲盃冠名以及代表隊年度贊助合約，希望雙方合作，全力推動本地足運發展。#要聞
多相｜《MOLLY閃耀之旅-追蹤星光軌跡》全港最大7米高MOLLY 20周年雕像 55款經典造型MOLLY躲藏不同角落｜Yahoo活動街
香港設計師KENNY WONG（王信明）創作的MOLLY誕生二十周年，信和集團旗下的中港城、屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、黃金海岸商場和利東街首次攜手推出大型藝術企劃《MOLLY閃耀之旅-追蹤星光軌跡》。透過MOLLY這位小女孩的身影，將夢想與創意注入城市的每個角落，為市民帶來日常生活中的小確幸。
男士返工袋︱Smart Casual穿搭必備 9款Tote Bag推介！最平$681入手、Lemaire極簡美學、Porter實用主義
手袋其實是個人風格的延伸，一個合格的男士Tote Bag，不只是用來裝筆電與雜物的容器，而是既要有紮實的輪廓去搭配返工穿搭，又要在材質上透出不經意的品味。Yahoo網購專員為大家搜羅了9款性價比高的Tote Bag，包括人氣法國品牌A.P.C的帆布袋、Maison Kitsuné的「小狐狸」手袋，低至$681已有交易，大尺寸更可放電腦，而且還可以滿足大家配襯Smart Casual返工穿搭的需求，實用又時尚。
搞笑女神回歸！《臥底洪小姐》朴信惠挑戰喜劇極限，私下全靠「減法保養」養出發光肌
水分與補給的「黃金公式」朴信惠非常看重體內的基礎代謝與水潤感。她堅持每天喝超過 2,000cc 的溫水，利用水分讓肌膚由內而外飽滿有光澤。此外，她也掌握了睡前的黃金保養期，固定補充膠原蛋白與維他命 C，這不僅能修復整天拍攝的疲累感，更是她維持透亮膚色的秘密武器。極簡...
凱特王妃同款「麂皮手提包」被買光！英國小眾品牌，萬元價好入手，熱愛程度近包色
凱特王妃的包款選擇向來耐人尋味，比起高調炫耀奢華，她更偏好親民定價、支持英國本土或小眾設計師品牌，展現高度一致的個人風格與價值觀。近期她在公開行程中背的一款棕色麂皮包，因為線條簡約、質感高級，被不少網
高市發言嚇跑中國留學生？ 中日關係冰封蒸發7成航班！
中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」發言急轉直下，中國發布赴日旅遊和留學警告，導致留學生群體人心惶惶，大批人選擇逃離或轉向其他國家。日本文部科學省數據顯示，2025年中國留學生數約12.3萬人，佔總外國留學生近四成，但近期簽證申請和航班預訂暴跌7成，東京大學等名校中國博士生報名率下滑20%。
〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。
49歲梁詠琪遊日淡妝樣令人驚呆！少女般的「發光肌」保養秘訣，低成本自製「椰子油咖啡渣磨砂膏」護膚神器
即將踏入50歲的「短髮女神」Gigi梁詠琪近日現身日本南青山，被網民捕獲並上傳合照。極佳的素顏狀態瞬間引發熱議！網民形容與 Gigi 對視一刻「整個驚呆了」，大讚她皮膚細緻，肌膚狀態好到令人目瞪口呆！究竟這位凍齡女神如何維持如少女般的「發光肌」？原來秘訣就藏在廚房之中！
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
孫藝珍私服穿搭Valentino鞋超吸睛！精品芭蕾舞鞋6款推薦
韓國女星孫藝珍向來以優雅形象著稱，她的私服穿搭同樣是時尚迷關注焦點。近日她在IG分享的造型，宛如校園青春記憶的延伸：白襯衫搭配黑色百褶裙，俐落中帶著柔和層次，自然達到減齡效果。腳上搭配Valentino芭蕾舞鞋成為亮點，巧妙呼應學院氣息，也讓芭蕾舞鞋再度成為精品鞋履中的話題焦點！接下來，就從孫藝珍的示範出發，盤點6款精品芭蕾舞鞋的魅力。