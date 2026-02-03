GD開箱極珍貴209.71克拉頂級鑽石珠寶頸巾，獨一無二Jacob & Co.「Bandana Royale」首飾

G-DRAGON（權志龍）再度攜手頂級珠寶品牌Jacob & Co.，親自操刀打造獨一無二的「Bandana Royale」珠寶領巾！Jacob Arabo更親上陣，與GD一同開箱的影片瞬間引爆熱議。

這條領巾全手工鑲嵌超過209.71克拉頂級鑽石與各色珍稀寶石（粉紅鑽、藍寶石、紅寶石、祖母綠、黃鑽等），閃耀如星河。中央最吸睛的是GD標誌性的「小雛菊」領巾扣——超大可轉動設計，兼具開關功能，工藝精巧，完美還原領巾柔軟飄逸的模樣。

G-DRAGON在2025 Übermensch世界巡迴演唱會的Encore環節及2025 MMA頒獎典禮都曾配戴「Bandana Royale」珠寶領巾。

