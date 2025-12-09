GD換上黑髮出席Chanel大騷帥到不科學！原來是呼應9年前出席大騷的香奈兒造型，彷如時光倒流

Chanel工坊系列2026剛在紐約完滿落幕， G-Dragon（權志龍）剛完成MAMA頒獎禮就飛到紐約現場看騷，他身穿黑色套裝，換上新的短髮造型，十分亮眼。

（Getty Images）

GD這黑髮造型立刻讓人回想到，與9年前2016年一場Chanel騷的髮型十分相似，彷如時光倒流一樣。更有人說，GD像「吃了防腐劑一樣」，造型上沒有變很多，果然是偶像，保養力很強。

（Getty Images）

「人間香奈兒」GD、陳法拉華麗亮相紐約，穿什麼出席Matthieu Blazy主理的首個CHANEL工坊系列？

