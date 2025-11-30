GD在MAMA頒獎禮為香港準備的暖心演出，黑髮黑西裝莊重打扮、修改歌詞：我想成為帶給大家力量的藝人

MAMA頒獎禮2025第二日，GD奪得「Best Dance Performance Male Solo」、「Best Male Artist」以及壓軸大獎「Artist of The Year」。在拿第一個獎時，GD在感言當中有提及今次大埔火災事件並送上由衷的關心，「對於這次突如其來的噩耗，在其中的香港市民，我想成為帶給大家力量的藝人。」GD亦表示為大家準備了很多表演環節，希望大家加油。

GD演出的部分為大家準備了3首作品，分別是〈DRAMA〉、〈HEARTBREAKER〉及〈Untitled〉。在〈DRAMA〉一曲裡，有”Burn”的歌調，他都刻意避開略過不唱。最後亦選了〈Untitled〉一曲來演唱，歌詞裡的話大概如此：「我知道要你回到我身邊是很艱難，我明白，你現在害怕再受傷，也不想再經歷痛苦，即使是在你離開我的那天。我用狠話讓你哭，轉身後才後悔，對不起。拜托，就算只有一次也好，如果能再與你見面，就算失去一切我都無所謂。即使只能在夢中與你見面，也希望能再次愛上你，就讓我們這樣吧。」

這次GD的MAMA造型亦以黑色為主，髮色也染黑了，可以說是跟2015年的黑髮造型對應，同時也有說法是他對今次事故的尊重安排。除了演出的細心安排，GD亦有透過經理公司向宏福苑支援基金捐款100萬港幣，為消防員及前線人員提供支援。

