GD x Oxford「818 Bloom」限量版積木亮相！小雛菊設計，寓意以花開傳遞和平訊息

G‑Dragon 的品牌 PEACEMINUSONE 與韓國積木品牌 OXFORD 合作，推出限量版雛菊積木「818 BLOOM」，以標誌性小雛菊為原型，轉化為DIY收藏套裝，並於國際和平日（9月21日) 啟動預售，寓意以花開傳遞和平訊息。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

產品由 GD 親自參與設計與監修，隨盒附帶印有其簽名的全息真品認證，強化收藏價值與防偽辨識；官方與多方資訊皆以「Limited Edition Block Set」界定，確認為積木聯名而非香氛或木藝類別。

廣告 廣告

（IG@oxfordblock_official）

（IG@oxfordblock_official）

（IG@oxfordblock_official）

（IG@oxfordblock_official）

PEACEMINUSONE 近期不斷推出話題單品，跟高級珠寶 Jacob & Co. 聯名頸鏈，亦有推出 PMO DAISY HIGHBALL 飲品，每推出一款新品都掀起「GD 迷」想課金的心。這次的積木相當限量，相信又會成為搶手貨，甚至有錢都買不到，不得不說 GD 很有商業頭腦，再次成功掀起品牌周邊搶購潮！

「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件深藍CHANEL冷外套變身「貴族校園Boy」

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

日韓大熱以「調味料」形容男神容貌？以醬料分類7款容貌理想型：車銀優＝番茄醬顏、GD＝沙律醬顏？

GD權志龍演唱會5套「Valentino戰袍」逐件睇：創意總監操刀，暗示回歸Gucci復古華麗風？

GD同款Dr. Martens瑪利珍鞋，男生女生見到這對鞋都有衝動想買