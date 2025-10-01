GD x Oxford「818 Bloom」限量版積木亮相！小雛菊設計，寓意以花開傳遞和平訊息

回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
G‑Dragon 的品牌 PEACEMINUSONE 與韓國積木品牌 OXFORD 合作，推出限量版雛菊積木「818 BLOOM」，以標誌性小雛菊為原型，轉化為DIY收藏套裝，並於國際和平日（9月21日) 啟動預售，寓意以花開傳遞和平訊息。
產品由 GD 親自參與設計與監修，隨盒附帶印有其簽名的全息真品認證，強化收藏價值與防偽辨識；官方與多方資訊皆以「Limited Edition Block Set」界定，確認為積木聯名而非香氛或木藝類別。
PEACEMINUSONE 近期不斷推出話題單品，跟高級珠寶 Jacob & Co. 聯名頸鏈，亦有推出 PMO DAISY HIGHBALL 飲品，每推出一款新品都掀起「GD 迷」想課金的心。這次的積木相當限量，相信又會成為搶手貨，甚至有錢都買不到，不得不說 GD 很有商業頭腦，再次成功掀起品牌周邊搶購潮！
