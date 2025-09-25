GD演唱會「Übermensch」Encore大阪站！即睇免入會/抽籤購票方法

環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
K-POP天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD）的世界巡迴演唱會「Übermensch」加推Encore場次，10月20及21日將再度登陸大阪京瓷巨蛋！距離開演不足一個月，門票將於10月1日香港時間5pm公開發售，同一時間Klook亦會開售演唱會體驗套票，不用加入歌迷會或抽籤購票，即睇內文介紹購票方案！
GD世巡加場 10.20-21再踏大阪巨蛋
GD的個人網站日前公佈世界巡迴演唱會「Übermensch」最新一輪演出場次，他將繼今年5月之後，再於10月20及21日站上大阪京瓷巨蛋（Kyocera Dome Osaka）作Encore演出，半年內於大阪開兩次演唱會！綜合網民搶票經驗，GD這次巡演的亞洲場次中，日本場算是相對易買到票，想再見GD的香港FAM及V.I.P不要錯過！
Klook獨家套票10.1 5PM開搶
Klook將推出《Übermensch》Encore大阪場門票體驗套票，套票包含一張G-DRAGON日本演唱會門票，以及3張Klook優惠券。門票共提供4種票價選擇，有VIP席、SS席、S席及A席可選，每位用戶最多可購買2組套票，僅限於Klook App購買。Klook尚未公開套票內容，但上次開賣日本場套票時，有3張9折優惠券，分別可用於訂購體驗活動、酒店住宿及租車服務。今次套票價錢仍有待公佈，現在可先校定鬧鐘10月1日香港時間下午5時搶飛！
G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN OSAKA : ENCORE
演出日期：2025年10月20及21日
演出地點：大阪京瓷巨蛋
搶體驗套票小貼士：
下載/更新 Klook App
註冊 Klook 帳戶
儲存支付資訊，結帳更快更順
大阪京瓷巨蛋
地址：大阪市西區千代崎三丁目中2番1號（地圖按此）
交通：地下鐵長堀鶴見綠地線「巨蛋前千代崎站」、阪神難波線「巨蛋前站」步行約2分鐘。
