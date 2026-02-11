Geek+ 發佈全球首款專為倉庫運作設計的人形機械人 Gino 1

中國機器人公司 Geek+ 最近宣佈推出全球首款專為倉庫操作而設計的通用人形機器人 Gino 1。這一發佈標誌著該公司在其「通用倉庫機器人」策略上的一個重要進展。Geek+ 現在成為唯一一家提供完整倉庫自動化解決方案的公司，涵蓋自主移動機器人、專用機械手臂，現在還包括人形系統。根據這家總部位於北京的公司的說法，Gino 1 由其專有的 Geek+ Brain 驅動，該系統基於多年倉庫數據及先進模擬進行訓練，旨在在人類勞動力的複雜物流任務中提供類似人類的表現。

最近，Mentee Robotics 釋出了 Mentee Bot V3.1 的預告，強調其增強的觸覺能力，旨在滿足需求高的工業和倉庫環境中的可靠、大規模部署。通用倉庫機器人 Gino 1 由 Geek+ Brain 驅動，這是一個基於多年現實世界物流數據和大規模模擬訓練的具體智能系統。該系統設計能夠處理複雜且靈活的倉庫任務，如挑選、箱子處理、包裝和檢查，這些領域傳統上依賴於人類勞動。

在硬件方面，Gino 1 擁有完全自主的技術堆疊，包括多目視覺以提高空間意識、三指靈巧手以進行抓取，以及設計安全且穩定操作的雙臂。根據 Intralogistics Automation 的聯合創始人 Jordal Macfall 在 LinkedIn 的帖子，這款機器人旨在具成本效益、可靠並適合大規模生產。在系統層面，Gino 1 基於視覺-語言-行動（VLA）模型運作，採用快速/慢速認知架構，將高層次規劃與實時執行相結合，以在複雜的倉庫環境中提供穩定的表現，同時通過數據反饋不斷改進。

這款機器人能夠執行多種倉庫任務，使單一系統能夠涵蓋大多數主流手動操作。其推出代表了倉庫自動化從以移動為重點的智能轉向以操作為重點的智能。全球超過 70% 的倉庫仍然依賴人力勞動。即使在使用自動引導車（AGVs）和自主移動機器人（AMRs）的設施中，像挑選和分類這樣的複雜任務仍然難以自動化，因為技術限制佔據了超過 50% 的運營成本。

Geek+ 開發了一個可部署的端到端自主倉庫解決方案，基於其 Geek+ Brain Embodied Foundation 模型。在這一生態系統中，自主移動機器人（AMR）車隊管理運輸和存儲任務，而 Gino 1 則處理複雜且靈活的手動操作，如挑選和處理。對於高 SKU 環境，配備機械手臂的無人挑選工作站進一步提升了吞吐量和效率。整體系統在核心倉庫工作流程中提供全方位的智能覆蓋，幫助客戶減少對勞動力的依賴，降低長期運營成本，並改善整體效率。

該公司的自動化產品組合已經從商品到人（goods-to-person）AMRs，發展到機械手臂支持的挑選站，現在推出了專為倉庫設計的通用人形機器人 Gino 1。這一協調的多代理系統代表了邁向完全自主倉庫操作的一個步驟。作為倉庫履行市場的全球領導者，Geek+ 將 Gino 1 定位為一個倉庫原生的具體智能平台，將運營專業知識與 AI 驅動的自主技術融合。報導指出，該機器人已準備進行大規模生產並可立即部署。

根據 Geek+ 的說法，Gino 1 的主要特點包括一個完全整合的解決方案，無需額外的系統整合，並且在發佈後三個月內經過一家《財富》500 強公司驗證，其設計專注於可靠性、效率和成本效益。

