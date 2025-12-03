Geekbench 顯示 Snapdragon 8 Gen 5 與 8 Elite Gen 5 GPU 性能差異，後者提升 23%

今年早些時候，Qualcomm 發佈了 Snapdragon 8 Elite Gen 5，承諾相較於上一代 Elite，CPU 性能提升 20%，而 GPU 性能更是增長 23%。隨後推出的 Snapdragon 8 Gen 5 讓人困惑，因為 Qualcomm 將其與兩年前的 Snapdragon 8 Gen 3 進行了比較。那麼，Elite 和非 Elite Gen 5 芯片之間究竟有何不同呢？

首先，兩款芯片的 CPU 時脈速度有所不同：非 Elite 芯片為 2 顆 3.8GHz 和 6 顆 3.32GHz，而 Elite 芯片則為 2 顆 4.61GHz 和 6 顆 3.63GHz。雖然兩款芯片的 GPU 都標示為「Adreno 840」，但顯然它們並不相同。對於與舊款 8 Gen 3 的比較並未幫助我們理解，因此我們需要參考 Geekbench 的數據。

根據 Geekbench 測試，幾款手機例如 Moto X70 Ultra 已經進行了測試。在 OpenCL 測試中，GPU 運行頻率為 384MHz。如果轉向以 Snapdragon 8 Elite Gen 5 為基礎的手機，例如 Realme GT 8 Pro，則可以看到其顯示的頻率為 384MHz 和 768MHz。後者為提升頻率，這正是非 Elite 芯片所缺少的（讀取 #53 的值與 #48 的基準頻率相同，均為 384MHz）。

Geekbench OpenCL 測試結果顯示：Snapdragon 8 Gen 5（Moto X70 Ultra）對比 Snapdragon 8 Elite Gen 5（Realme GT 8 Pro）。雖然 Qualcomm 不會正式承認，但看來非 Elite Gen 5 芯片是未通過頻率測試的版本，致使其不符合 Elite 的標準。此外，非 Elite 的 Adreno 840 缺乏高性能內存，這是一種 18MB 的專用內存，有助於提高帶寬並降低延遲。

Elite Adreno 840 的內部標識為「Adreno 829」，而非 Elite 的 Adreno 840 僅標示為「Adreno 840」。除了 Motorola，OnePlus Ace 6T 也是即將發佈的搭載 Snapdragon 8 Gen 5 的手機。還有其他品牌（Qualcomm 提及了 iQOO、honor、Meizu 和 vivo），因此不久將會揭曉 Elite 和非 Elite Gen 5 芯片之間的實際差異。

