Geely 推出全新甲醇插電混合動力 Galaxy Starshine 6 車型

中國汽車巨頭吉利（Geely）根據中國最新的工業和信息化部（MIIT）檔案，正在擴展其 Galaxy Starshine 6 系列，推出一款新的甲醇插電混合動力車型。該車型結合了一台 1.5 升的甲醇引擎、電動馬達及鋰鐵磷酸（LFP）電池組，為傳統汽油或全電動選擇提供了一種靈活的替代方案。這套混合動力系統旨在提高效率及延長城市和高速公路的駕駛範圍，同時允許快速加油，顯示出吉利對多元化動力系統及推進替代燃料技術的承諾。

根據公司的最新檔案，Galaxy Starshine 6 將配備一套基於 1.5 升引擎的甲醇插電混合動力系統，該引擎可產生高達 93 kW 的功率。這套系統與鋰鐵磷酸（LFP）電池配合，與 Starshine 6 現有的插電混合動力車型中已使用的化學成分相同。至今，監管文件尚未提供有關總系統輸出、電動行駛範圍或燃油效率的官方數據，使得該混合動力車型在實際性能方面的細節仍然不明朗。

廣告 廣告

這一檔案還顯示，甲醇插電混合動力車型的尺寸與標準的 Galaxy Starshine 6 相同。這款轎車的長度為 189.3 吋，寬度為 74.2 吋，高度為 58.7 吋，軸距為 108.5 吋。這表明吉利專注於升級動力系統，而不改變外部尺寸或比例，保持了車輛的熟悉外觀，同時引入甲醇混合動力技術。

吉利在替代燃料技術方面的努力由來已久，超過十年來一直在推進甲醇動力車輛技術。2022 年，該公司在極寒環境下對甲醇混合動力 Emgrand 進行測試，顯示其作為甲醇混合動力應用的概念驗證。除了測試，吉利還在主要汽車展上展示了更廣泛的甲醇和氫技術，強調甲醇動力系統如何融入其能源轉型和可持續出行的長期戰略。

Galaxy Starshine 6 於 2025 年在中國推出，作為插電混合動力車進入主流家庭轎車市場。當前型號配備吉利的 EM 2.0 混合動力系統，結合一台 1.5 升自然吸氣引擎，提供 82 kW 的功率，與一台額定功率 120 kW 的電動馬達配合。買家可以選擇兩種 LFP 電池選項，提供預估 CLTC 全電動行駛範圍分別為 37 英里和 78 英里。這種組合為日常通勤和長途旅行提供了靈活性，同時保持車輛在中國日益擁擠的插電混合動力市場中的競爭力。

此外，MIIT 的檔案顯示，甲醇插電混合動力將作為額外的動力選擇加入 Starshine 6 系列，擴大吉利的混合動力選擇範圍，為消費者提供一種替代燃料選擇，並與現有的汽油和電動插電系統並行。

推薦閱讀