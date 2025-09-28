Gelato-gather! 全港首個意式雪糕市集 必食癲佬芫茜Gelato/現場即製意式雪米糍

焦點

男子火鍋放題打包食材被職員踢爆

Yahoo Food

一連兩個週末，9月26日至28日、10月3日至5日，全港首屆Gelato市集將於中環PMQ熱鬧開檔！眾多手工雪糕品牌齊聚亮相，超30款特色風味Gelato一次性登場；為了打動一眾Gelato迷，普通口味早已無法满足期待，今次市集特意準備了多款即場製作的創意雪糕搭配，每個攤位都藏著驚喜，必試現場即製意式雪米糍Mochi Gelato、港式奶茶Affogato、GELATO BRIOCHE，更記得要挑戰醉意濃濃Ichnusa 啤酒Gelato，和香氣滿滿的芫茜Gelato！

廣告

Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

即叫即製的創意 必食Mochi Gelato/港式奶茶Affogato

要數門面擔當，一定是第一檔「均香餅家 X The Frozen Club」，攤位就在入口處，由大隻靚仔主理，主打現場即點即包的意式雪米糍Mochi Gelato，每一塊糯米皮均由均香餅家在香港新鮮製作，口感煙韌軟糯；包裹著綿密雪糕入口時，啖啖都是拉絲效果，視覺與味覺雙重享受！即叫即制的更有意式混合港式style的港式奶茶Affogato，不但現場拉茶，更秉承傳統以黑白奶調製，百分百港式茶餐廳風味，配上微甜的焦糖Gelato，慢慢溶化在杯中，口感更添柔滑濃厚！

均香餅家 X The Frozen Club Mochi Gelato現場即製意式雪米糍，由大隻仔出手！
均香餅家 X The Frozen Club Mochi Gelato現場即製意式雪米糍，由大隻仔出手！
每杯都有一粒Mochi Gelato，粒粒大大粒！
每杯都有一粒Mochi Gelato，粒粒大大粒！
現場即製意式雪米糍拉絲效果一百分！
現場即製意式雪米糍拉絲效果一百分！
Kai's Gourmet 港式奶茶Affogato，在現場拉茶，用的更是港式茶記的大茶壺，十分有Feel。
Kai's Gourmet 港式奶茶Affogato，在現場拉茶，用的更是港式茶記的大茶壺，十分有Feel。
港式拉茶配焦糖雪糕，鋪在杯邊，入口啖啖都有甜香。
港式拉茶配焦糖雪糕，鋪在杯邊，入口啖啖都有甜香。

現場即叫即制的更有Dood Bottega Gelateria的GELATO BRIOCHE，用上法式甜麵包夾着自選口味的Gelato，放入專用烘烤機，烘至外熱內冷，溫度的衝擊有驚喜！八時神仙草就有多選配料，芋圓、仙草、紅豆等，配上黑糖仙草 Gelato，是台式混合意式的新風味，一樣夠過癮！

八時神仙草的黑糖仙草 Gelato，有多款台式配料，有點像台式刨冰，但換上Gelato則多了一份奶香。
八時神仙草的黑糖仙草 Gelato，有多款台式配料，有點像台式刨冰，但換上Gelato則多了一份奶香。
Dood Bottega Gelateria的GELATO BRIOCHE，內餡是滿滿的Gelato，可選不同口味。
Dood Bottega Gelateria的GELATO BRIOCHE，內餡是滿滿的Gelato，可選不同口味。
法式甜包 BRIOCHE有部專用的烘烤機，一次一份，想試就要等等了。
法式甜包 BRIOCHE有部專用的烘烤機，一次一份，想試就要等等了。

特色口味 必試Ichnusa 啤酒/招牌芫茜Gelato

Gelato最大的特色當然是奇特口味！今次大受歡迎的就有Dayvi Italian Gelato，歐陸式古典雪糕車仔已經夠吸睛，更大膽用上Ichnusa 啤酒製作Gelato，入口冰爽微醉的感覺，chill到不行！當然癲佬雪糕的招牌芫茜Gelato一樣瘋狂，更可以加錢瘋狂鋪滿芫荽，入口青蔥的感覺的確煥然一新，的確夠癲！

Dayvi Italian Gelato Ichnusa 啤酒Gelato
Dayvi Italian Gelato Ichnusa 啤酒Gelato
Dino Gelato 癲佬雪糕招牌芫茜Gelato鋪上滿滿的芫茜，真心癲，難得機會一定要試！
Dino Gelato 癲佬雪糕招牌芫茜Gelato鋪上滿滿的芫茜，真心癲，難得機會一定要試！
素啡工場 Sofe Coffee 純素燕麥奶Affogato
素啡工場 Sofe Coffee 純素燕麥奶Affogato
素啡工場 Sofe Coffee Matcha Affogato
素啡工場 Sofe Coffee Matcha Affogato
Siam’s Royal 芒果椰奶意式雪糕
Siam’s Royal 芒果椰奶意式雪糕

日本過江龍！日本水果Gelato

值得一提的是來自Yonna Yonna Gelato的多款Gelato用上沖繩芒果、沖繩金菠蘿、今歸仁西瓜、南出先生的士多啤梨等，製作成多款Gelato，味道純粹，口感幼滑，雖然看似不花巧，但清新味道絕對有驚喜，是最多人回購的一檔！

Yonna Yonna Gelato的沖繩金菠蘿、今歸仁西瓜，用上日本水果製作，是純粹的果香！
Yonna Yonna Gelato的沖繩金菠蘿、今歸仁西瓜，用上日本水果製作，是純粹的果香！
Hooman By The Sea的RAINBOW SHORTBREAD+ VANILLA ICE CREAM+CONFETTI， 十分打卡！
Hooman By The Sea的RAINBOW SHORTBREAD+ VANILLA ICE CREAM+CONFETTI， 十分打卡！
Gelato-gather! 全港首個意式雪糕市集
Gelato-gather! 全港首個意式雪糕市集

Gelato-gather!

日期：9月26至28日、10月3至5日

時間：下午12時至晚上10時

地點：PMQ元創方

地址：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地下廣場與中庭（地圖

