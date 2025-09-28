Gelato-gather! 全港首個意式雪糕市集 必食癲佬芫茜Gelato/現場即製意式雪米糍

一連兩個週末，9月26日至28日、10月3日至5日，全港首屆Gelato市集將於中環PMQ熱鬧開檔！眾多手工雪糕品牌齊聚亮相，超30款特色風味Gelato一次性登場；為了打動一眾Gelato迷，普通口味早已無法满足期待，今次市集特意準備了多款即場製作的創意雪糕搭配，每個攤位都藏著驚喜，必試現場即製意式雪米糍Mochi Gelato、港式奶茶Affogato、GELATO BRIOCHE，更記得要挑戰醉意濃濃Ichnusa 啤酒Gelato，和香氣滿滿的芫茜Gelato！

即叫即製的創意 必食Mochi Gelato/港式奶茶Affogato

要數門面擔當，一定是第一檔「均香餅家 X The Frozen Club」，攤位就在入口處，由大隻靚仔主理，主打現場即點即包的意式雪米糍Mochi Gelato，每一塊糯米皮均由均香餅家在香港新鮮製作，口感煙韌軟糯；包裹著綿密雪糕入口時，啖啖都是拉絲效果，視覺與味覺雙重享受！即叫即制的更有意式混合港式style的港式奶茶Affogato，不但現場拉茶，更秉承傳統以黑白奶調製，百分百港式茶餐廳風味，配上微甜的焦糖Gelato，慢慢溶化在杯中，口感更添柔滑濃厚！

均香餅家 X The Frozen Club Mochi Gelato現場即製意式雪米糍，由大隻仔出手！

每杯都有一粒Mochi Gelato，粒粒大大粒！

現場即製意式雪米糍拉絲效果一百分！

Kai's Gourmet 港式奶茶Affogato，在現場拉茶，用的更是港式茶記的大茶壺，十分有Feel。

港式拉茶配焦糖雪糕，鋪在杯邊，入口啖啖都有甜香。

現場即叫即制的更有Dood Bottega Gelateria的GELATO BRIOCHE，用上法式甜麵包夾着自選口味的Gelato，放入專用烘烤機，烘至外熱內冷，溫度的衝擊有驚喜！八時神仙草就有多選配料，芋圓、仙草、紅豆等，配上黑糖仙草 Gelato，是台式混合意式的新風味，一樣夠過癮！

八時神仙草的黑糖仙草 Gelato，有多款台式配料，有點像台式刨冰，但換上Gelato則多了一份奶香。

Dood Bottega Gelateria的GELATO BRIOCHE，內餡是滿滿的Gelato，可選不同口味。

法式甜包 BRIOCHE有部專用的烘烤機，一次一份，想試就要等等了。

特色口味 必試Ichnusa 啤酒/招牌芫茜Gelato

Gelato最大的特色當然是奇特口味！今次大受歡迎的就有Dayvi Italian Gelato，歐陸式古典雪糕車仔已經夠吸睛，更大膽用上Ichnusa 啤酒製作Gelato，入口冰爽微醉的感覺，chill到不行！當然癲佬雪糕的招牌芫茜Gelato一樣瘋狂，更可以加錢瘋狂鋪滿芫荽，入口青蔥的感覺的確煥然一新，的確夠癲！

Dayvi Italian Gelato Ichnusa 啤酒Gelato

Dino Gelato 癲佬雪糕招牌芫茜Gelato鋪上滿滿的芫茜，真心癲，難得機會一定要試！

素啡工場 Sofe Coffee 純素燕麥奶Affogato

素啡工場 Sofe Coffee Matcha Affogato

Siam’s Royal 芒果椰奶意式雪糕

日本過江龍！日本水果Gelato

值得一提的是來自Yonna Yonna Gelato的多款Gelato用上沖繩芒果、沖繩金菠蘿、今歸仁西瓜、南出先生的士多啤梨等，製作成多款Gelato，味道純粹，口感幼滑，雖然看似不花巧，但清新味道絕對有驚喜，是最多人回購的一檔！

Yonna Yonna Gelato的沖繩金菠蘿、今歸仁西瓜，用上日本水果製作，是純粹的果香！

Hooman By The Sea的RAINBOW SHORTBREAD+ VANILLA ICE CREAM+CONFETTI， 十分打卡！

Gelato-gather! 全港首個意式雪糕市集

Gelato-gather!

日期：9月26至28日、10月3至5日

時間：下午12時至晚上10時

地點：PMQ元創方

地址：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地下廣場與中庭（地圖）





