Gemini 提示欄進行設計更新，整合模型選擇器功能

上個月，Gemini 應用程式新增了「工具」菜單，並進行了提示欄的重新設計，移除了原有的框架，並將模型選擇器進行了位置調整。

在 Android 和 iOS 平台上，提示欄不再使用圓角矩形的設計，而是改為底部面板，旨在位於主頁和對話之上，並與開放的鍵盤合併。上邊緣的陰影有助於區分不同的層次。

在聊天過程中，Google 將「Gemini 可以指出錯誤，因此請仔細檢查」的聲明移至新面板設計的回應末尾，從而達到更加整潔的效果。

移除框架後，新增的選單（同樣為面板形式）和 Gemini Live 按鈕靠近左右邊緣，這樣為 Gemeni 接下來的變更提供了更多空間。

Google 將模型選擇器的位址從主頁頂部（「Gemini」下方）移至提示欄的右下角。作為這次調整的一部分，麥克風圖標現在放置在一個圓形中。點擊「2.5 Flash」或「2.5 Pro」會顯示與之前相同的底部面板。

這一設計的一個優點是可以在對話中直接更改模型，以便於下次的提示。

這種無框提示欄的重新設計已廣泛推廣至 Android 和 iOS 平台（可嘗試強制停止應用程式），此前部分 Gemini 應用使用者已於上個月獲得此功能。Gemini 的新模型選擇器尚未廣泛推出，目前僅在一些檢查過的設備上可見。

