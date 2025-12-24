Gemini 3 Pro 完勝 ChatGPT？差一步我就可放棄ChatGPT｜還有一個代改善弱點｜廣東話｜文恩澄

Google 剛剛更新咗 Gemini 3，今次真係有驚喜！🤩 雖然 Veo 3.1 我覺得分別唔大 ，但 Gemini 3 嘅 update 絕對值得講！今集同大家即場寫 Game 即場 Preview，唔使再 Copy Code 去第二度 Run！

我實測叫佢寫個 3D 射擊遊戲，連配音同音效都有埋 ；再挑機叫佢寫個 SimCity 模擬城市，竟然真係起到樓、有人搬入去，仲可以加速！ 畫面靚過 ChatGPT 幾條街！

除咗寫 Code，Gemini 3 睇片分析能力都大進化，我丟條 Veo 生成嘅片畀佢，佢連逆光拍攝、色調、甚至我著咩衫都分析得好準確 。不過... 雖然咁勁，但有一個我一直好介意嘅缺點，今次 update 竟然仲未改？！解決埋我就真係可以放棄ChatGPT轉陣主要用Gemini了～

想知 Gemini 3 仲有咩玩？即刻去片！