四大飲食平台網購優惠碼大放送！
Gemini 3 Pro 登場：代理能力大幅提升、強化推理、更好的多模態理解與互動
新模型目前已透過預覽形式在 Gemini app、搜尋 AI Mode 等產品中上線。
在 Gemini 2.0 發佈接近一年後，Google 今日正式端出了全新的 Gemini 3 Pro 模型。它主打更強的代理、推理能力，而且能更好地基於多模態理解生成動態、互動性更佳的介面幫助用家解決問題。新模型目前已透過預覽形式在 Gemini app、搜尋 AI Mode 等產品中上線，各位使用者可即刻體驗。
Gemini 3 Pro 在 LMArena 得到了 1501 的高分，超越剛剛登頂一天的 Grok 4.1 Thinking，成為了當下全球最強的多模態模型。在公認難度極高的 Humanity’s Last Exam 測試中，它不使用工具便達到了 37.5% 的準確率，增強推理的 Deep Think 版本更進一步獲得了 41% 的出色成績。除此之外，其數學能力也在 MathArena 上創下了新的紀錄。
前面提到的 Deep Think 是建立在複雜推理基礎上的加強模式，類似於 OpenAI o1 的慢思考模式。它會在推理上花更多時間，適用於那些需要抽絲剝繭的難題。這個版本會率先提供給安全測試人員使用，幾週後開放給 Google AI Ultra 訂閱者。而對一般人來說，Gemini 3 Pro 帶來的改進主要會在 Gemini app 和搜尋 AI Mode 中呈現。
引入 Gemini 3 Pro 後，Gemini app 將能提供內容更精煉、排版更清晰的回答。但更重要的升級是代理能力，只要授予 AI 相應的權限，它就能幫你實際完成處理郵件等多步驟任務，而不只是單純給出建議。在應用內的模型選單選擇「Thinking」，即可將模型切換為 Gemini 3 Pro。目前所有用家皆可體驗，但 Google AI Plus、Pro 和 Ultra 的訂戶會擁有更高使用額度。
而搜尋 AI Mode 中的 Gemini 3 Pro 會優先開放給 Pro 和 Ultra 訂閱者，Google 後續也會為 AI Overviews 加入新模型用於回答搜尋引擎裡最難的提問。另外官方還將在未來數週內推出新的路由機制，讓 AI Mode 和 AI Overviews 自行判斷何時啟用 Gemini 3 Pro 處理問題。值得一提的是，在新模型的加持下，AI Mode 的 Fan-out 技術也能有更好的發揮。AI 會進行更多次搜尋，且更容易領會使用者的查詢意圖，因此也更容易找到被先前模型錯過的有效內容。此外新版本亦能更好地基於多模態理解生成動態、互動性更佳的介面幫助用家解決問題，比如在利用 AI Mode 研究房貸時，它會在回應中直接建立一個貸款試算器便於你進一步操作，獲得想要的結果。
最後在開發和企業端，Gemini API、AI Studio、Vertex AI 都會隨 Gemini 3 Pro 的上線全面升級。其中比較厲害的是全新的 Antigravity 開發平台，它能把 AI 真正變成你的 coding 夥伴，可以自動規劃任務和回報進度，並擁有編輯器和終端權限，會控制瀏覽器啟動程式自我檢驗。按照 Google 的說法，透過 Antigravity 得到的回饋會被反過來用於打磨模型，使其不斷進化以實現「以 AI 代理為中心」的未來開發模式。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 Mac mini 回歸歷史低點，HK$3,880 入手超強小電腦
去年推出後即大熱的 M4 Mac mini 在 Amazon 上回歸到了歷史低點！目前這款產品正以低至 US$499 的價格促銷。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 13 小時前
美國成中國放貸最大受惠國 資金流向高科技及基礎設施
研究指出，美國已成為中國在全球放貸最多的國家，同時顯示中國的借貸策略正從以往以開發中國家為主，轉向支持高收入及中高收入國家。鉅亨網 ・ 10 小時前
發展商追差價 撻訂買家慘破產！買二手樓都面臨同樣風險！
近期樓市雖略為回穩，在高峰期入市新盤的買家危機仍未解除。據《香港01》報道，長實及宏安地產均向撻訂買家追討差價，涉及新盤包括沙田名日・九肚山、洪水橋#LYOS及大角咀Larchwood，有3名名日・九肚山買家因未能付清欠款遭法院頒令破產。28Hse.com ・ 11 小時前
陸反制日本力道續升級！專家：北京反制行動具精準、道義、自信三大新特點
中國對日反制力道持續升級之際，具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周二 (18 日) 刊文表示，這場由日本首相、自民黨幹事長高市早苗近期涉台不當言論引發的緊張局勢，正深刻影響中日關係走向。 高市早苗日前公然將台海局勢與日本「存亡危機」掛鉤，暗示可能武力介入中國內政，此舉徹底打破中鉅亨網 ・ 16 小時前
港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播 直言：做藝人我顏值不夠
應屆香港小姐亞軍施宇琪（Angela）擁有超強學歷，小學和初中就讀於香港頂尖名校，高中因父親工作關係搬到新加坡，於國際學校讀IB，以45/45滿分畢業，其後入讀英國劍橋大學，並以一級榮譽畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 8 小時前
澳門第十九年派錢 岑浩輝宣佈合資格永久居民明年獲發一萬元
澳門行政長官岑浩輝今日（18 日）在立法會發表題為「銳意改革提效能，聚力攻堅促多元」的 2026 年施政報告。幾乎已成指定動作的「現金分享計劃」明年繼續，合資格永久性居民獲發一萬元、合資格非永久性居民六千元。敬老金維持每年一萬元，養老金每月 3,900 元，結婚津貼則調升至四千元。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
官方喊停赴日｜逾49萬張赴日機票取消 專家指相對日本同行 對中國航空業衝突更大
因日本首相高市早苗近日的「台灣有事」論，令中日關係急速惡化，中國外交部上周五（14日）呼籲公民「近期暫勿前往日本」。《南華早報》報道指，自上周六（15日）以來，中國的航空公司已記錄約有49.1萬張前往日本的機票遭取消。不過，有分析認為，中日航空市場由中國的航空公司主導，因此事件對中國航空公司的打擊，可能較日本的航空公司更大。BossMind ・ 15 小時前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Victrix Pro BFG 歷史新低，HK$930 免運購 PS 授權模組化無線手掣兼容 PC
如果你是在找下一款合適手掣的深度玩家，那必須看看 PDP 促銷中的經典產品 Victrix Pro BFG。這款 PlayStation 官方授權的模組化控制器現價僅 US$120 為歷史新低，約合 HK$930 且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
黃又南揸巴士被野生捕獲 早前承認幕前冇工開 網民爆兼職車長月薪有18000？
近年本地電影業不景氣，唔少圈中人都另謀生計。向來愛車嘅男團Shine成員黃又南經營YouTube 頻道之外，早前更為咗拍片去考巴士、的士及小巴牌，又南仲加入巴士公司正式成為司機。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
全運會｜黃澤林勇闖網球男單四強 至少鎖定銅牌 明早爭入決賽
第15屆全運會周二賽事，港將黃澤林(Coleman)早上出戰男子網球單打8強賽事，直落兩盤7:5、6:0擊敗北京球手崔杰，率先拿到4強席位。由於男單賽事不設季軍戰，因此無論Coleman下仗贏波與否，都可以最少為港隊摘走一面銅牌。Yahoo 體育 ・ 14 小時前