Gen 5 SSD一直未能普及？實測新款主控制器表現！【林仔學堂】

【Now Sports】從彭美拉斯加盟車路士的巴西年輕翼鋒伊斯迪方，近期成為足壇紅人，其表現已受到各方關注，亦使車仔今季於歐聯及英超取得不俗成績，而巴西國家隊教練安察洛堤稱，只要該18歲小將保持現在狀態，會是明年出戰世盃一員。今夏以2900萬鎊投身車路士的伊斯迪方（Estevao），在5場歐洲聯賽冠軍盃聯賽階段比賽，攻入3球，包括上周車仔贏巴塞隆拿一役，這位巴西小將發揮令人注目。巴西國家隊教練安察洛堤被問到伊斯迪方今季表現，會否有機會入選，出戰明年美加墨世界盃決賽周，安帥稱絕對有機會。安察洛堤說：「伊斯迪方非常特別，他與眾不同，來自其天賦，這雖然不代表他已發展到極限，始終年紀尚輕，今後仍可持續進步。依照他過去6個月的表現，我認為他會是國家隊出戰世盃的一位成員。」安帥指出，他沒有與車路士接觸過，但可肯定球會在培養伊斯迪方上，會給予很好條件，不論訓練上或心理提升方面。

now.com 體育 ・ 5 小時前