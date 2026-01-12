Gen-Z 怕孤獨死？內地爆紅「死了麼」 app 下載量暴升 200 倍，千元成本、估值衝千萬

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
極簡「生死簽到」邏輯，精準擊中孤獨死焦慮
在 2026 年初的科技圈，一款名為「死了麼」的 App 以黑馬之姿引爆網絡。這款由 3 名 95 後開發者僅以 1,000 多元人民幣成本、耗時一個月製作的工具，在 48 小時內下載量激增 200 倍，成功登頂中國 Apple App Store 付費榜。
其運作邏輯極致簡單：用戶無需註冊，僅需預設緊急聯絡人的電郵，並每日手動點擊「簽到」。若用戶連續 2 天未有操作，系統便會在第 3 天自動向聯絡人發信，提示用戶可能失聯。網民指這款產品精準捕捉了中國超過 1.25 億獨居人口對「孤獨死」的深層恐懼，對 20 至 39 歲的年輕用戶而言，這筆小額費用買的是一份「被惦記感」。
命名爭議引發兩極評價，黑色幽默挑戰避諱文化
然而，「死了麼」的命名在社交媒體上引發了激烈爭議。支持者多為年輕群體，他們認同這種直面死亡的黑色幽默，認為「怕的不是死，而是死了沒人察覺」；反對者則認為名稱過於晦氣，挑戰了傳統的避諱文化。
與此同時，市場迅速出現了競爭者。一名擁有 10 年經驗的 IT 從業員利用 AI 工具輔助，僅耗時 6 小時便開發出免費版競品「活了嗎」。該款 App 採取更溫和、積極的命名，試圖吸納對原版名稱反感的用戶。這種「閃電開發」現象不僅反映了 2026 年技術壁壘的降低，也暴露出此類工具目前仍處於「需求洞察大於技術含量」的初級階段。
技術短板與未來優化，從「社交梗」走向專業守護
儘管爆紅，但「死了麼」及其跟風產品仍存在顯著的技術漏洞。有網民分析指目前的預警機制過於依賴電郵，但在中國國內網絡生態極少使用，極易延誤救援時機。此外，單純的手動簽到模式對健忘用戶極不友善，容易引發親友不必要的恐慌。開發團隊透露，他們會把 app 的收入重新投資到豐富功能上，並首先預告將上線 SMS 通知功能，並計劃開發適合老年人使用版本。
