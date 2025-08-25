Gen Z 情緒困擾向 AI 訴苦、與網民「圍爐取暖」 精神科醫生倡專業人士於社交平台支援︱Yahoo

關注學童自殺學生聯席舉辦論壇，透過 40 位青年大使表達對學童自殺情況的關注。

【Yahoo健康】學生近年自殺個案增加，引發社會高度關注。關注學童自殺學生聯席今日（25 日）舉辦論壇，透過 40 位青年大使表達對學童自殺情況的關注。有青年大使認為，社會缺乏聆聽青少年的空間，以致他們寧願與 AI 聊天機器人傾訴，或在社交平台與陌生人「圍爐取暖」，亦不願與真人傾談。有精神科醫生表示，既然無法阻止他們使用社交媒體的洪流，不如加入他們，在平台上幫助有情緒困擾的青少年。

Freeby 示範向 Copilot 訴苦，AI 會鼓勵她 DSE 成績不能定義其個人價值或決定未來。

找 AI 傾訴舒解讀書壓力

青年大使 Freeby 是應屆 DSE 考生，她過去三、四月在家備試期間感到壓力龐大，卻無法隨時找同學傾訴，於是時常找 AI 訴苦，尋求舒壓方式。她憶述，AI 總會予以讚賞和肯定，鼓勵自己「讀書成績不是唯一出路」、「要多些關心自己」等，讓她得到即時安慰。

Freeby又指，約見社工或心理學家需時，與 AI 聊天可更快獲取心靈慰藉。她提到，有一名曾患抑鬱症的中學生表示「同學校輔導老師約咗三次都約唔成，最後喺 IG 同陌生人傾，佢哋反而明我」。她認為，社會缺乏聆聽青少年的安全空間，以致社交媒體和 AI 漸漸成為了他們宣洩情緒的出口。

Freeby 希望社會可以為青少年提供被聆聽的空間，讓他們放心訴説心聲。

AI 安慰說話始終不及真人關心

縱然如此，Freeby 坦言「AI 雖然提供到安慰嘅說話，但都不及一個真人嘅真切關心」。渴望修讀藥劑學的她在放榜前夕徹夜難眠，凌晨卻收到老師的短訊鼓勵，讓她倍感安心，發現「一句關心嘅說話、聆聽，先係治癒心靈最有效嘅藥物」。

另一位青年大使 Victoria 認為，社交媒體猶如一把「雙面刃」，雖然有機會危害青少年的心理健康，但亦可成為傳遞精神健康知識的途徑，為曾經患有抑鬱症的自己提供自救資訊（Self-help Resources) 。

Victoria認為社交媒體可接觸更多有情緒困擾的青少年，向他們傳遞心理健康資訊。

精神科醫生：建議 AI 向有輕生念頭的青少年提供求助方式

出席論壇的精神科醫生樂芷穎稱，近年接收的求診個案越趨年輕化，當中不乏青少年，更留意到他們會使用 AI 尋求心靈慰藉。她認為要為 AI 增設情緒健康指令，偵測到使用者有自殺風險，便立即提供 24 小時求助熱線，建議他們向專業人士尋求支援。

身為「脆友」的樂醫生亦留意到，不少青少年會在 Threads 上尋找陌生人「圍爐取暖」，而平台亦會按著使用者的喜好推送類似貼文。然而，她觀察到某些貼文存在傷害自己的內容，嚴重至「約埋一齊傷害自己」，擔憂青少年若不斷瀏覽「放負」訊息，會危害其精神健康。不過，她形容使用社交平台為勢不可擋的洪流，倒不如順著水流加入他們，在平台上推廣情緒健康資訊，接觸更多有情緒困擾的青少年。

青年論壇設有青少年心聲區，寫下他們的壓力來源。

該展品以書桌上的試題簿、提神的咖啡、精神藥物等，呈現不少青少年面對文憑試的學業壓力，以及情緒困擾，卻無人可訴。