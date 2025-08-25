拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
Gen Z 情緒困擾向 AI 訴苦、與網民「圍爐取暖」 精神科醫生倡專業人士於社交平台支援︱Yahoo
【Yahoo健康】學生近年自殺個案增加，引發社會高度關注。關注學童自殺學生聯席今日（25 日）舉辦論壇，透過 40 位青年大使表達對學童自殺情況的關注。有青年大使認為，社會缺乏聆聽青少年的空間，以致他們寧願與 AI 聊天機器人傾訴，或在社交平台與陌生人「圍爐取暖」，亦不願與真人傾談。有精神科醫生表示，既然無法阻止他們使用社交媒體的洪流，不如加入他們，在平台上幫助有情緒困擾的青少年。
找 AI 傾訴舒解讀書壓力
青年大使 Freeby 是應屆 DSE 考生，她過去三、四月在家備試期間感到壓力龐大，卻無法隨時找同學傾訴，於是時常找 AI 訴苦，尋求舒壓方式。她憶述，AI 總會予以讚賞和肯定，鼓勵自己「讀書成績不是唯一出路」、「要多些關心自己」等，讓她得到即時安慰。
Freeby又指，約見社工或心理學家需時，與 AI 聊天可更快獲取心靈慰藉。她提到，有一名曾患抑鬱症的中學生表示「同學校輔導老師約咗三次都約唔成，最後喺 IG 同陌生人傾，佢哋反而明我」。她認為，社會缺乏聆聽青少年的安全空間，以致社交媒體和 AI 漸漸成為了他們宣洩情緒的出口。
AI 安慰說話始終不及真人關心
縱然如此，Freeby 坦言「AI 雖然提供到安慰嘅說話，但都不及一個真人嘅真切關心」。渴望修讀藥劑學的她在放榜前夕徹夜難眠，凌晨卻收到老師的短訊鼓勵，讓她倍感安心，發現「一句關心嘅說話、聆聽，先係治癒心靈最有效嘅藥物」。
另一位青年大使 Victoria 認為，社交媒體猶如一把「雙面刃」，雖然有機會危害青少年的心理健康，但亦可成為傳遞精神健康知識的途徑，為曾經患有抑鬱症的自己提供自救資訊（Self-help Resources) 。
精神科醫生：建議 AI 向有輕生念頭的青少年提供求助方式
出席論壇的精神科醫生樂芷穎稱，近年接收的求診個案越趨年輕化，當中不乏青少年，更留意到他們會使用 AI 尋求心靈慰藉。她認為要為 AI 增設情緒健康指令，偵測到使用者有自殺風險，便立即提供 24 小時求助熱線，建議他們向專業人士尋求支援。
身為「脆友」的樂醫生亦留意到，不少青少年會在 Threads 上尋找陌生人「圍爐取暖」，而平台亦會按著使用者的喜好推送類似貼文。然而，她觀察到某些貼文存在傷害自己的內容，嚴重至「約埋一齊傷害自己」，擔憂青少年若不斷瀏覽「放負」訊息，會危害其精神健康。不過，她形容使用社交平台為勢不可擋的洪流，倒不如順著水流加入他們，在平台上推廣情緒健康資訊，接觸更多有情緒困擾的青少年。
其他人也在看
陳國基指申訴專員可「調解」處理輕微行政失當：很多投訴因市民政府互相不了解｜Yahoo
【Yahoo新聞報導】申訴專員公署今（ 25 日）舉行國際申訴專員學院揭幕禮，學院將為政府部門和公營機構提供培訓和分享平台。政務司司長陳國基致辭時表示，對於不涉及或是「輕微涉及行政失當」的申訴，鼓勵申訴專員公署以「調解」的方式解決爭議，形容這是「大勢所趨」。陳國基指，很多投訴不是對與錯的問題，而是政府部門和市民「互相不了解」。申訴專員陳積志則表示，若問題涉及多個政府部門及性質複雜，會展開全面調查。二人均未有提及冒牌內地水風波，會後也不設傳媒問答環節。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
玫瑰痤瘡｜面紅鼻腫影響外觀 30 歲以上女性多發 成因、治療方式一文詳解︱Yahoo
【Yahoo健康】香港夏天天氣炎熱潮濕，悶焗的環境正是皮膚問題的主因之一。除了暗瘡、濕疹等常見皮膚病外，有些久治難癒的病症，如玫瑰痤瘡，也令患者苦惱不已。這種皮膚病會導致臉部長期泛紅，甚至令鼻子變大變紅，嚴重影響外觀。到底玫瑰痤瘡的成因是甚麼？如何治療？《Yahoo 健康》為你一文詳解。Yahoo 健康 ・ 11 小時前
朗豪坊馬莎百貨結業翌日獲鼎泰豐進駐
英國馬莎百貨(Marks&Spencer)旗下的旺角朗豪坊食品專門店前日結業，惟舖位翌日已迎來新租客，由知名台灣餐廳「鼎泰豐」進駐。infocast ・ 2 小時前
1天只睡2小時！26歲金娜妍「眼睛長皰疹」像熔岩在燒 醫：恐留永久疤痕
中職味全龍韓籍啦啦隊員金娜妍近日透過社群平台透露，因長期睡眠不足導致免疫力下降，竟罹患俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，病灶還長在眼睛周圍，恐有留疤風險。她坦言平時常常一天只睡2小時，免疫力出狀況才導致生病，還硬撐著戴眼罩上場應援，敬業精神讓粉絲既心疼又擔憂。姊妹淘 ・ 20 小時前
中國五年間檢疫 6.4 億入境旅客 路透：維持肺炎年代管制
中國海關總署透露，2020 年「十四五」以來，全國在各口岸檢疫了 6.4 億名入境旅客。路透社報道指，即使北京嘗試刺激旅遊業和吸引外國投資，當局仍然維持 2020 年以來中國爆發肺炎後的「零感染」管制措施。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
港大醫學院 AI 模型辨識精子受精能力 準確度達 96% 節省不孕治療時間及成本｜Yahoo
【Yahoo健康】不孕不育症影響全球六分一生育夫妻，港大醫學院今日（25 日）公布，首創 AI 模型識別具受精能力的精子，提升輔助生殖治療成功率，臨床試驗準確率達 97%。研究團隊表示，AI 模型能節省不孕夫妻治療的時間與成本，亦可縮短患者在醫院輪候症診的時間，料一至兩年後可投入臨床應用。Yahoo 健康 ・ 16 小時前
杜琪峯北海道日職開球 日語向觀眾問好反應熱烈｜Yahoo
香港影壇傳奇杜琪峰昨日（24 日）獲邀出席日本職業棒球賽事，參與開球儀式。開球儀式通常由知名人士或退役名宿任嘉賓，身穿 22 號球衣的杜 Sir 以日語向現場觀眾打招呼，透露正計劃開拍新片，希望能在北海道的 ES CON FIELD 球場取景。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
25 歲完成環遊全球 195 國 強迫症青年真・無處不旅遊
強迫症是常見的精神問題，患者有些不停洗手，有些不停蒐集。在美國，20 歲的學生 Cameron Mofid 嚴重到強迫自己不停旅遊，五年間遊歷了全球 195 個國家。他的足迹跨越六大洲，單是在亞洲已到訪過 48 個國家，香港澳門均有他的身影。他說旅遊教曉他好奇與同理心的重要，還學會與強迫症共存。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
黑雨連場｜天文台前台長岑智明與學者撰文：分區暴雨警告難實行 地形複雜致暴雨難測｜Yahoo
天文台在今年 7、8 月發出 5 次黑色暴雨警告信號，破歷來年內最多黑雨紀錄。香港天文台前台長岑智明，以及科大環境及可持續發展學部主任劉啟漢今日（25 日）在《明報》撰文，提及有評論指本港應該考慮仿效深圳採取「分區暴雨警告」，岑智明和劉啟漢都不贊同建議；指政府難以就不斷變化的暴雨情況，制定一套簡單且容易理解的停工停課安排。兩人亦表示，香港山多、地形複雜，是現今香港暴雨難測的主因；至於定點定量的大雨預報，在技術上「仍然是不可能」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
建造業今年錄7宗致命工業意外 調查揭「催工文化」影響安全 金門引入智慧工地系統｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】近年建造業意外頻生，建造業議會主席何安誠出席「建造業安全周」活動時指，今年本港已錄7宗致命意外。他又引述業界調查稱，不少工友缺乏安全意識，「催工文化」也構成風險，呼籲業界記錄前線人員的安全表現，並培養業界的安全施工習慣等。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
遊日注意｜日本再有92地擬徵「住宿稅」京都明年起最多加10倍 每人每晚收1萬日圓
為應對絡繹不絕的訪日旅客，日本多個地方政府已實施或計劃實施徵收「住宿稅」。最新有調查顯示，住宿稅覆蓋範圍將持續...BossMind ・ 16 小時前
成功靠父幹 深田恭子自認靠「關係」入行
【on.cc東網專訊】42歲日本女星深田恭子，克服適應障礙及婚前劈腿醜聞後，最近再度活躍幕前。她日前亮相節目《人生最佳餐廳》做嘉賓，為熱播中的劇集《初戀DOGs》及其最新寫真集《AO》宣傳。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
以巴戰爭｜加沙大饑荒 51 萬人受災料持續增加 解構「人為」饑荒如何造成｜Yahoo
聯合國上周五（22日）正式宣布加沙陷入饑荒，旗下「糧食安全階段綜合分類」（IPC）最新報告指，加沙約近四分之一民眾，約 51.4 萬人正經歷饑荒，預計人數將上升。報告明確指出，加沙的饑荒完全是人為造成，本來就可以制止和逆轉。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
消防車與私家車屯門鳴琴路相撞 7人傷包括5名消防員
屯門有消防車與私家車相撞，7人受傷，包括5名消防員，全部清醒送院治理。 警方下午大約3時半接報，一輛消防車在屯門鳴琴路、石排輕鐵站外與私家車相撞，消防車翻側。5名消防員、涉事私家車男司機及男乘客受傷，均清醒送往屯門醫院治理。香港電台-港聞 ・ 1 天前
惠譽：美國關稅或對印度產生中等程度影響
評級機構惠譽周一發表報告，將印度的評級維持在「BBB-」，但警告美國施加的關稅可能對其增長前景產生中等影響。 報告指，即使預期印度政府將在8月27日的截止日期之前與美國政府達成減稅協議，但亦預測關稅的不確定性將抑制商業情緒和投資。此外，惠譽指出，如果美國關稅最終仍高於亞洲同業，印度從供應鏈轉移中受益的能力將受到削弱。 該機構表示，決定維持印度的評級是因其強勁的增長和穩健的外部財務狀況，預測到2026年3月的財政年度，國內生產總值(GDP)將增長6.5%。中期而言，惠譽預測潛在GDP增長為6.4%，主要受到強勁的公共資本支出、私人投資回升和有利的人口結構的推動。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
聯合國宣布加薩饑荒 巴勒斯坦人：太遲了
（法新社巴勒斯坦23日電） 絕望的巴勒斯坦人今天拿著鍋碗瓢盆，提著塑膠桶，在加薩市一家慈善廚房裡爭搶米飯。法新社從加薩最大城加薩市（Gaza City）拍攝的畫面顯示，婦孺在混亂的人群中爭搶食物。法新社 ・ 1 天前
mandycat office：煩人車廂
有大聲睇片大聲傾電話嘅人、細路、女人墟嘅車廂，都必須立即逃離。 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 16 小時前
屯門男子踩滑板車天橋落斜自炒撞壆 頭傷昏迷送院
【on.cc東網專訊】今午(24日)1時17分，一名姓鄭(49歲)男子踩滑板車在屯門鳴琴路行人天橋斜路落斜時，懷疑失事撞向單車徑石壆，事主頭部受傷昏迷，由途人協助報案。救援人員接報到場，將事主送往屯門醫院治理，他其後回復清醒。警員經初步調查後，將案件列作「有人意on.cc 東網 ・ 1 天前
【網上熱話】 新加坡景點疑插隊被質問身分 女子反斥「沒有中國人，你媽算個屁」
新加坡名勝環球影城最近發生遊客排隊爭執事件，其間一名中國女子爆出一句：「沒有中國人，你媽算個屁。」片段被上載到社交平台，引發爭議。景點營辦商「聖淘沙名勝世界」其後發表聲明，表示期望所有遊客彼此體諒，並稱事件已圓滿解決。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
旺角夾公仔店被偷1隻Labubu公仔 警追緝一名男子
旺角發生盜竊案。凌晨1時許，警方接獲彌敦道688號旺角中心一夾公仔舖的負責人報案，指懷疑一名男子在店內盜去放置於一夾公仔機上的一隻的公仔，場主發現立即喝止，賊人立即拔足逃跑，其後往西洋菜南街方向逃去。該場主經點算後，初步損失一盒價值700港元之Labubu公仔。警員到場經初步調查，將案件列盜竊，交由旺角警區刑事調查隊第am730 ・ 1 天前