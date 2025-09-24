Gen Z 「腦洞大開」的3個減壓法：學會「原地躺平」不心累，隨時療癒自己

減壓就是最重要的日常課題！Gen Z 熱愛養生，喜愛生活平衡，最近更興起讓人「腦洞大開」的新奇減壓法，任何地方亦隨性地「原地躺平」，享受一個人的療癒時光～

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

經濟尚未自由之下，還是要努力上班嗎？ Gen Z 近日喜愛「躺平時間」（Floor Time），亦即在任何地方輕鬆躺下，來一趟舒適的 Savasana 大休息。不少 Gen Z 會於公司擺放瑜伽墊，輕午餐後拉拉筋、做瑜伽，然後直接躺平大休息，赤腳小睡 10 分鐘，放鬆肌肉、身心及神經。不在阻礙別人情況下，不需多理旁人的目光，讓自己重整至最舒適的狀態。

Gen Z 減壓法盤點：水中冥想、精神快充

近日亦興起「水中冥想」，在冰涼而安靜的水中進行冥想。(GETTY)

近日亦興起「水中冥想」，即深潛入水底進行瑜伽呼吸，在冰涼而安靜的水中進行冥想，調整壓力荷爾蒙而達至減壓效果。水中瑜伽亦逐漸普及，使用水的浮力達至更舒適的拉筋效果，更可訓練核心力量及平衡，就是消暑減壓的絕佳妙法。

「精神快充」又是甚麼？近年 Gen Z 喜愛在工作午飯期間，前往公園野餐又或逛公園，享受 20 分鐘「無思緒」的放空時間。身處綠化空間享受「小型森林浴」，又或下班後到公園紓緩焦慮情緒，發揮「公園20分鐘效應」提升情緒健康！

8大新生代職場「躺平」價值觀：拒絕加班、不看人臉色、高TP值！Z世代整頓舊式職場文化？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

個人成長：

工作讓人心情糟，但你可以心態超好！職場心態書藉推薦，120條職場另類心法讓你調整心情｜誠品書店《閱見自己》

「Z世代凝視」是什麼？新生代職場「死魚眼」厭世冷處理溝通法：是沒禮貌還是不想虛假扮投入？

「職場情緒勒索」7大有毒信號你中幾多？聽到「我以前都好似你咁樣」你可能已被PUA了