GENE SKIN 榮獲「2025年度醫護人員至愛健康品牌大獎」，獨家技術獲專業認可

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月28日 - 醫學護膚品牌 GENE SKIN 柔針清痘專家，榮獲由「健康教育基金會」主辦的「2025年度醫護人員至愛健康品牌大獎」。此項殊榮由廣大醫護人員投票選出，GENE SKIN 憑藉其獨家技術及「用心做效果」的服務理念，在眾多品牌中脫穎而出，於「個人護理」類別中獲得高度肯定。這是對 GENE SKIN 專業暗瘡治療技術的認可，更標誌著其服務品質與安全標準值得信賴。





「醫護人員至愛健康品牌大獎」由非營利組織「健康教育基金會」設立，旨在表彰在健康領域表現傑出的品牌。該基金會由香港醫護學會創會主席關志康先生及前衛生署副署長譚麗芬醫生等醫療保健專家創立，評選過程涵蓋專業度、傳播度、共鳴度、體驗感及可靠度五大維度，具公信力與權威性。GENE SKIN 的獲獎，證明其結合醫學理念與專業美容技術的服務，成功贏得注重嚴謹與實效的醫護人員群體的信賴。





GENE SKIN 美容哲學：堅持「用心做效果」

自2012年成立以來，GENE SKIN 由人稱「針清女王」的創辦人 Kecky 與 Nico 帶領，始終專注於暗瘡治療及美肌領域。她們深刻反思當時美容行業充斥不良銷售手法的風氣，決心創立一個以專業、誠信為本的品牌。GENE SKIN 承諾為每位顧客提供「適合、適當、適量」的個人化美容療程方案。



GENE SKIN獨家研發的「柔針清痘技術」透過「挑、捻、清」的專業手法，能從根源溫和且徹底地清除毛孔深處的黑頭、粉刺及暗瘡，同時顯著減少療程後的紅腫、留印及留疤風險，加快肌膚癒合，配合品牌的「皇牌三步曲暗瘡療程」的暗瘡治療系統，GENE SKIN 成功為過萬名受暗瘡、石頭瘡、凹凸洞等問題困擾的顧客重塑健康細膩的肌膚。





創辦人感言：專業源於專一，感恩醫護界認同

對於榮獲此項大獎，GENE SKIN 創辦人 Kecky 與 Nico 表示：「我們感到非常榮幸和鼓舞。這個獎項是對 GENE SKIN 團隊十二年來堅持『用心做效果』的肯定，更是來自醫護界的一份專業認可。我們一直相信，健康的肌膚是整體身心健康的重要一環。我們的技術，正是結合了醫學的與美容的精粹，為客人帶來最安全、溫和而有效的護膚體驗。感謝健康教育基金會及所有投票支持我們的醫護人員，未來我們將繼續秉持初心，為更多顧客解決肌膚煩惱，重拾自信光采。」





穩步發展，履行企業社會責任

從一間小店起步，GENE SKIN 憑藉卓越的口碑與效果，現已發展至在尖沙咀、銅鑼灣、沙田及元朗設有四間分店，服務網絡覆蓋全港核心區域。作為行業領先者，GENE SKIN 亦不忘回饋社會，積極與職業培訓局（VTC）合作，為有志投身美容行業的年輕人提供講座與實習機會，致力於培育行業新一代專才，傳承專業精神。



關於 GENE SKIN 柔針清痘專家

GENE SKIN 成立於2012年，是香港專業的醫學美容中心，亦是全港唯一專注於暗瘡治療的醫學護膚品牌。由創辦人 Kecky 與 Nico 共同創立，以獨家「柔針清痘技術」及「暗瘡三步曲療程」為核心，為顧客提供個人化、高效且安全的暗瘡治療及美容服務。品牌始終秉持「用心做效果」的宗旨，致力於透過專業技術與真誠服務，幫助顧客重拾健康肌膚與自信笑容。



GENE SKIN銅鑼灣分店





地址：銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心 21樓2113-15(銅鑼灣站E出口)

電話： 3106 0383

Whatsapp： 6590 9083

GENE SKIN尖沙咀分店





地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座 19樓1906室(尖沙咀站B1出口)

電話：3188 0426

Whatsapp：6978 6189

GENE SKIN沙田分店





地址：沙田鄉事會路138號新城市 中央廣場第一座13樓1305室(沙田站A1出口)

電話： 3797 6669

Whatsapp： 9842 8473

GENE SKIN元朗分店





地址：元朗宏業南街22號虹方3樓 315及316室(朗屏西鐵站F出口)

電話：2677 9776

Whatsapp：9549 8069



