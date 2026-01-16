焦點

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排

Gentle Monster 2026「Bouquet」眼鏡系列 x FKA twigs 盛放登場

超現實形象短片聯乘植物靈感鏡框，為 Gentle Monster 帶來最新藝術級「Bouquet」系列。

重點摘要

  • Gentle Monster 發布 2026「Bouquet」眼鏡系列，同步釋出由 FKA twigs 與 Jordan Hemingway 聯合操刀的超現實形象短片

  • 鏡框取材自植物莖幹結構，融入環扣、纏繞、束結與串珠細節，象徵成長與蛻變

  • 系列將於 1 月 16 日起同步於網上及門市登場

Gentle Monster 正式發佈 2026 年「Bouquet」眼鏡系列，並以一支由前衛藝術家 FKA twigs 及攝影師 Jordan Hemingway 共同執導的超現實形象短片為核心。

廣告

系列從植物莖幹的精密結構汲取靈感，將自然的有機線條轉化為具辨識度的鏡框輪廓，以環扣、纏繞與束結等細節勾勒造型。其中一款以飽滿姿態示人的重點設計，更以鮮豔珠飾點綴，在柔和美感與張揚個性之間取得精準平衡。形象短片配上 FKA twigs 專屬、尚未公開的音樂，透過花蕾隨節奏綻放成花的過程，象徵成長與潛能，亦回應品牌不斷跨越邊界的理念。

除眼鏡單品外，「Bouquet」系列亦延伸為橫跨六個城市的沉浸式 pop‑up 裝置。每一個空間都凝住花朵盛放的一瞬，高聳花卉雕塑以飽和色調與強烈質感，環繞中央醒目的鍍鉻雕像，營造出如夢似幻的場景，邀請訪客走進 Gentle Monster 的想像宇宙，在時裝、藝術與表演之間遊走。

系列將於 2026 年 1 月 16 日正式登場，美東時間上午 11 時／美西時間上午 8 時起，可於 Gentle Monster 官網及全球門市選購。

