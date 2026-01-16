本週 8 大必入新品 Drop 精選

焦點

新一週展開，我們照例帶來新一回的新品 drop 精選。

本週新品陣容由 BEAMS PLUS 打頭陣，以「Motion」系列向二十世紀中期的美國致敬，主打可機洗 cupra 絲與「earth-stained」尼龍等機能面料。街頭方面，Dickies 與 thisisneverthat 推出日本限定牛仔膠囊系列，重新演繹藍領工裝；New Era 則透過大規模 Doraemon 聯名企劃，以藝術視角喚起跨世代懷舊情感。高端時裝部分，WILDSIDE Yohji Yamamoto x NEEDLES 首度聯乘，把蝴蝶與藍玫瑰等標誌圖騰延伸至高級 jersey tracksuit。另一邊廂，Barbour 攜手設計師 Feng Chen Wang 推出「Year of the Horse」蠟棉外套，以細膩東方傳說刺繡迎接農曆新年。眼鏡領域則有 Gentle Monster 以植物意象打造的「Bouquet」系列，由 FKA twigs 主演超現實形象企劃並配合全球花卉主題 pop-up。延伸至生活與 techwear，剛登場的 NO FEAR SPORT 以極簡運動基本款作為基礎，揭示品牌重組方向，亦預告未來與 Playboi Carti 的合作。最後，想把運動與趣味感混搭的讀者，則可留意 7-Eleven 和 Sunday Golf 回歸的輕量級話題 El Camino 球袋。

廣告

以下就是本週不容錯過的 8 大新品 drop：

BEAMS PLUS 2026 春夏系列

Beams Plus
Beams Plus
Beams Plus
Beams Plus
Beams Plus
Beams Plus
Beams Plus
Beams Plus
Beams Plus
Beams Plus
Beams Plus
Beams Plus

BEAMS PLUS 正式發佈 2026 春夏系列「Motion」，以飽和色調與機能面料向二十世紀中期美國的樂觀能量致意。品牌從 1950 年代制服汲取靈感，透過可機洗 cupra 絲與仿「泥染」質感的染色尼龍等技術細節，凸顯日式工藝實力。亮點包括 Yonezawa-ori 提花紀念外套，以及經顏料染色、帶有歲月感的外套設計。系列把懷舊視覺與當代紡織工藝糅合，並將於 1 月 16 日在 BEAMS 官方網上商店及指定全球店舖發售。

Dickies x thisisneverthat 2026 春夏聯乘系列

Dickies
Dickies
Dickies
Dickies
Dickies
Dickies
Dickies
Dickies
Dickies
Dickies
Dickies
Dickies

Dickies 聯同韓國街頭品牌 thisisneverthat 推出日本限定 2026 春夏聯乘系列，預定 1 月 16 日登場。膠囊系列以當代視角重塑經典藍領工裝，包括設有四個口袋的牛仔 Chore Coat 及同布 Double Knee 工裝褲，提供洗水藍與白色選擇，再配以黑、白基本 T 恤完成造型。每件單品均以特別聯名布章展現合作身份，把 thisisneverthat 代表性的刺繡細節與 Dickies 經典標誌結合。系列將於 thisisneverthat 日本店舖及其官方網店發售。

Doraemon x New Era 聯名系列

New Era
New Era
New Era
New Era
New Era
New Era
New Era
New Era
New Era
New Era
New Era
New Era
New Era
New Era
New Era
New Era

New Era 聯乘 Doraemon 推出大規模合作系列，把街頭經典單品與「22 世紀」趣味結合。陣容涵蓋 59FIFTY®、9TWENTY™ 等標誌帽款及多款服飾，以手繪草圖、塗鴉漫畫分格與極簡角色剪影作點綴。系列亮點包括糖果圖案的兒童限定單品，以及附收藏貼章的 3 件裝 oversize T 恤組合；由可反轉 bucket hat 到實用頸掛小袋，這個跨世代企劃以更具藝術感的方式，讓粉絲一同致敬這隻人氣機械貓與其朋友。系列將於網上平台於 1 月 15 日發售。

WILDSIDE Yohji Yamamoto x NEEDLES 聯乘系列

Wildside
Wildside
Wildside
Wildside
Wildside
Wildside
Wildside
Wildside
Wildside
Wildside

WILDSIDE Yohji Yamamoto 與 NEEDLES 推出由五件單品組成的精煉膠囊系列，把兩個品牌的標誌元素凝聚為一枚全新徽章：兩隻蝴蝶環繞鮮明藍玫瑰飛舞。系列包括標誌性 track jacket、圓領上衣與 H.D. track pants，以俐落全黑為底、配上搶眼藍色細節。焦點單品為 Easy 3B Jacket，以高級 jersey 製作，呈現優雅光澤。系列將於 WILDSIDE網店獨家發售，自 1 月 14 日起以高端時裝語彙重構經典街頭輪廓。

Barbour x Feng Chen Wang「Year of the Horse」膠囊系列

Feng Chen Wang
Feng Chen Wang
Feng Chen Wang
Feng Chen Wang
Feng Chen Wang
Feng Chen Wang
Feng Chen Wang
Feng Chen Wang
Feng Chen Wang
Feng Chen Wang

Barbour 攜手設計師 Feng Chen Wang 推出農曆新年限定膠囊系列，以「Year of the Horse」為題向馬年致敬。系列從中國民間傳說出發重塑英式傳統，其中 Porter Waxed Jacket 與 Fendale Quilted Jacket 均綴以象徵祥瑞的「龍馬」刺繡，工藝細膩。陣容亦延伸至格紋襯衫與圖案 T 恤，以紅與金作為吉祥點題色。承載 Wang 對倫敦的個人記憶，東方神話與英國鄉郊氛圍在系列中交織，目前已於 Barbour網店上架。

Gentle Monster「Bouquet」眼鏡系列

Gentle Monster
Gentle Monster
Gentle Monster
Gentle Monster
Gentle Monster
Gentle Monster
Gentle Monster
Gentle Monster
Gentle Monster
Gentle Monster
Gentle Monster
Gentle Monster

Gentle Monster 發佈 2026 春夏「Bouquet」眼鏡系列，並以由 FKA twigs 與 Jordan Hemingway 共同執導的超現實形象短片揭開序幕。系列以植物莖幹結構為靈感，鏡框線條呈現盤繞、纏結與串珠裝飾等有機姿態，象徵生長與蛻變。發佈同時配合 FKA twigs 全新未曝光曲目，以及於六大城市登場的沉浸式 pop-up 裝置，空間以巨型花卉雕塑與鍍鉻藝術佈置。系列將於 1 月 16 日正式發售，於Gentle Monster 店舖及官網可選購。

NO FEAR SPORT 首發系列

No Fear Sport
No Fear Sport
No Fear Sport
No Fear Sport
No Fear Sport
No Fear Sport
No Fear Sport
No Fear Sport

No Fear 推出全新支線 NO FEAR SPORT，以極簡 techwear 與運動基本單品為核心，鎖定日常多場景穿搭。此番首發亦標誌品牌重組的第一步，後續將帶來更高階的 2026 主線，以及與 Playboi Carti 及其 Opium 廠牌的正式創意合作。系列涵蓋質感衛褲與技術外套，讓品牌從極限運動背景過渡至更俐落的「sport core」美學。同時在 Travis Scott、SZA 等藝人圈持續累積影響力，No Fear 亦正拓展聲音與音樂相關企劃。系列現已於品牌官方網站上架。

7-Eleven x Sunday Golf El Camino 球袋

Sunday Golf
Sunday Golf

7-Eleven 與 Sunday Golf 再度帶回備受熱議的 El Camino Golf Bag，自即日起至 1 月 16 日開放限時預購。這款僅重 3.9 磅的「modern midsize」支架球袋，可容納多達 12 支球桿，兼具專業機能與便利店標誌橙、綠、紅配色。作為「Always Open, Open」系列一部分，此次補貨鎖定重視生活風格的高爾夫玩家，提供輕盈又具造型感的揹袋選擇。球袋將透過7Collection獨家發售，即日起開放預購，預計 2026 年 7 月起發貨。

