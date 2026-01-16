渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
本週 8 大必入新品 Drop 精選
集合 Gentle Monster、WILDSIDE Yohji Yamamoto x Needles、New Era 等重磅聯乘。
新一週展開，我們照例帶來新一回的新品 drop 精選。
本週新品陣容由 BEAMS PLUS 打頭陣，以「Motion」系列向二十世紀中期的美國致敬，主打可機洗 cupra 絲與「earth-stained」尼龍等機能面料。街頭方面，Dickies 與 thisisneverthat 推出日本限定牛仔膠囊系列，重新演繹藍領工裝；New Era 則透過大規模 Doraemon 聯名企劃，以藝術視角喚起跨世代懷舊情感。高端時裝部分，WILDSIDE Yohji Yamamoto x NEEDLES 首度聯乘，把蝴蝶與藍玫瑰等標誌圖騰延伸至高級 jersey tracksuit。另一邊廂，Barbour 攜手設計師 Feng Chen Wang 推出「Year of the Horse」蠟棉外套，以細膩東方傳說刺繡迎接農曆新年。眼鏡領域則有 Gentle Monster 以植物意象打造的「Bouquet」系列，由 FKA twigs 主演超現實形象企劃並配合全球花卉主題 pop-up。延伸至生活與 techwear，剛登場的 NO FEAR SPORT 以極簡運動基本款作為基礎，揭示品牌重組方向，亦預告未來與 Playboi Carti 的合作。最後，想把運動與趣味感混搭的讀者，則可留意 7-Eleven 和 Sunday Golf 回歸的輕量級話題 El Camino 球袋。
以下就是本週不容錯過的 8 大新品 drop：
BEAMS PLUS 2026 春夏系列
BEAMS PLUS 正式發佈 2026 春夏系列「Motion」，以飽和色調與機能面料向二十世紀中期美國的樂觀能量致意。品牌從 1950 年代制服汲取靈感，透過可機洗 cupra 絲與仿「泥染」質感的染色尼龍等技術細節，凸顯日式工藝實力。亮點包括 Yonezawa-ori 提花紀念外套，以及經顏料染色、帶有歲月感的外套設計。系列把懷舊視覺與當代紡織工藝糅合，並將於 1 月 16 日在 BEAMS 官方網上商店及指定全球店舖發售。
Dickies x thisisneverthat 2026 春夏聯乘系列
Dickies 聯同韓國街頭品牌 thisisneverthat 推出日本限定 2026 春夏聯乘系列，預定 1 月 16 日登場。膠囊系列以當代視角重塑經典藍領工裝，包括設有四個口袋的牛仔 Chore Coat 及同布 Double Knee 工裝褲，提供洗水藍與白色選擇，再配以黑、白基本 T 恤完成造型。每件單品均以特別聯名布章展現合作身份，把 thisisneverthat 代表性的刺繡細節與 Dickies 經典標誌結合。系列將於 thisisneverthat 日本店舖及其官方網店發售。
Doraemon x New Era 聯名系列
New Era 聯乘 Doraemon 推出大規模合作系列，把街頭經典單品與「22 世紀」趣味結合。陣容涵蓋 59FIFTY®、9TWENTY™ 等標誌帽款及多款服飾，以手繪草圖、塗鴉漫畫分格與極簡角色剪影作點綴。系列亮點包括糖果圖案的兒童限定單品，以及附收藏貼章的 3 件裝 oversize T 恤組合；由可反轉 bucket hat 到實用頸掛小袋，這個跨世代企劃以更具藝術感的方式，讓粉絲一同致敬這隻人氣機械貓與其朋友。系列將於網上平台於 1 月 15 日發售。
WILDSIDE Yohji Yamamoto x NEEDLES 聯乘系列
WILDSIDE Yohji Yamamoto 與 NEEDLES 推出由五件單品組成的精煉膠囊系列，把兩個品牌的標誌元素凝聚為一枚全新徽章：兩隻蝴蝶環繞鮮明藍玫瑰飛舞。系列包括標誌性 track jacket、圓領上衣與 H.D. track pants，以俐落全黑為底、配上搶眼藍色細節。焦點單品為 Easy 3B Jacket，以高級 jersey 製作，呈現優雅光澤。系列將於 WILDSIDE網店獨家發售，自 1 月 14 日起以高端時裝語彙重構經典街頭輪廓。
Barbour x Feng Chen Wang「Year of the Horse」膠囊系列
Barbour 攜手設計師 Feng Chen Wang 推出農曆新年限定膠囊系列，以「Year of the Horse」為題向馬年致敬。系列從中國民間傳說出發重塑英式傳統，其中 Porter Waxed Jacket 與 Fendale Quilted Jacket 均綴以象徵祥瑞的「龍馬」刺繡，工藝細膩。陣容亦延伸至格紋襯衫與圖案 T 恤，以紅與金作為吉祥點題色。承載 Wang 對倫敦的個人記憶，東方神話與英國鄉郊氛圍在系列中交織，目前已於 Barbour網店上架。
Gentle Monster「Bouquet」眼鏡系列
Gentle Monster 發佈 2026 春夏「Bouquet」眼鏡系列，並以由 FKA twigs 與 Jordan Hemingway 共同執導的超現實形象短片揭開序幕。系列以植物莖幹結構為靈感，鏡框線條呈現盤繞、纏結與串珠裝飾等有機姿態，象徵生長與蛻變。發佈同時配合 FKA twigs 全新未曝光曲目，以及於六大城市登場的沉浸式 pop-up 裝置，空間以巨型花卉雕塑與鍍鉻藝術佈置。系列將於 1 月 16 日正式發售，於Gentle Monster 店舖及官網可選購。
NO FEAR SPORT 首發系列
No Fear 推出全新支線 NO FEAR SPORT，以極簡 techwear 與運動基本單品為核心，鎖定日常多場景穿搭。此番首發亦標誌品牌重組的第一步，後續將帶來更高階的 2026 主線，以及與 Playboi Carti 及其 Opium 廠牌的正式創意合作。系列涵蓋質感衛褲與技術外套，讓品牌從極限運動背景過渡至更俐落的「sport core」美學。同時在 Travis Scott、SZA 等藝人圈持續累積影響力，No Fear 亦正拓展聲音與音樂相關企劃。系列現已於品牌官方網站上架。
7-Eleven x Sunday Golf El Camino 球袋
7-Eleven 與 Sunday Golf 再度帶回備受熱議的 El Camino Golf Bag，自即日起至 1 月 16 日開放限時預購。這款僅重 3.9 磅的「modern midsize」支架球袋，可容納多達 12 支球桿，兼具專業機能與便利店標誌橙、綠、紅配色。作為「Always Open, Open」系列一部分，此次補貨鎖定重視生活風格的高爾夫玩家，提供輕盈又具造型感的揹袋選擇。球袋將透過7Collection獨家發售，即日起開放預購，預計 2026 年 7 月起發貨。
