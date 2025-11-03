GeoCue 發佈 TrueView 641 空中 LiDAR 感應器，符合 NDAA 標準

最近的動態包括 GeoCue 發佈了 TrueView 641，這是一款符合 NDAA 標準的空中 LiDAR 感測器，同時在中國瀏陽舉行的無人機表演中發生了意外事故，當場的無人機出現故障，造成觀眾遭到碎片襲擊，場面一度混亂。

此外，GeoCue 在法蘭克福的 INTERGEO 2025 展會上推出了 TrueView 641，這款空中 LiDAR 和影像感測器旨在滿足 NDAA 合規要求。這款新感測器結合了長距離的工程級性能和更具競爭力的價格，滿足美國測量師和工程公司的 NDAA 合規硬體需求。GeoCue Group 的首席運營官 Frank Darmayan 強調，TrueView 641 提供強大又實惠的 LiDAR 解決方案，填補了專業人士在林業、交通走廊和城市環境中對精確結果的需求。該感測器還配備了 2600 萬像素的全球快門相機，並與 GeoCue 的 LP360 無人機軟體完全兼容，成為全面無人機測繪任務的理想組合。

再者，GeoCue 還推出了 LP360 的沉浸式影像探索工具，這是一種次世代的視覺化工具，使用者可以虛擬導航自己的項目。這項創新功能將 LiDAR 點雲與捕獲的影像結合，創造出類似 Google 街景的沉浸式環境，但專為使用者自己的數據集量身打造。該工具適用於擁有 LP360 Drone 或 Land Standard 計劃的用戶，使使用 TrueView 空中載荷的無人機飛行員、移動測繪儀或手持系統能夠將影像直接覆蓋在點雲後方。Darmayan 表示，這項功能增強了對複雜 3D 數據集的理解，能夠在離開現場之前更快地驗證覆蓋範圍並識別缺失區域。沉浸式影像探索工具無縫整合到 LP360 現有的視覺化模式中，新增的沉浸式視圖窗口可實現多角度的實時導航。

另一方面，瀏陽的無人機表演原本是一場煙火與無人機編排的壯觀融合，卻因為無人機在空中著火而演變成一場混亂，造成碎片降落在觀眾身上。這一不幸事故發生在名為「十月：綻放之花的聲音」的表演中，目的是在城市河流上創造3D「綻放」效果。目擊者的描述和線上分享的視頻展示了現場的恐慌，觀眾紛紛用塑膠椅作為臨時盾牌以抵擋掉落的火焰殘骸。幸運的是，當地當局報告稱沒有嚴重傷亡，儘管幾處小火焰由於餘燼引起，但很快就被撲滅。

此外，瀏陽文化和旅遊局表示，乾燥的天氣條件可能加劇了事件的風險，突顯了此類事件可能升級為重大災難的潛在性。社交媒體上的反應反映了廣泛的憤怒，許多人質疑將高科技無人機展示與煙火結合的安全性。這一事件重新引發了關於無人機表演安全性的討論，這類表演越來越被視為比傳統煙火更安靜和環保的替代方案。

此外，瀏陽的事件並非無人機表演歷史中的孤立案例。過去的事件，例如在奧蘭多的一場聖誕無人機表演中，由於無人機故障導致多人受傷，令大家對這類高科技演出中的安全協議產生了擔憂。其他事件包括無人機在南卡羅來納州墜入海洋和澳大利亞墨爾本的大規模無人機故障，均突顯了空中表演的風險。在中國，類似的意外也曾發生，例如 2021 年上海的一場表演中，無人機從空中墜落，險些砸中觀眾。

除了這些令人擔憂的事件，無人機表演的日益普及也突顯了藝術抱負與公共安全之間的微妙平衡。雖然無人機展示提供了視覺上的刺激和減少噪音污染，但將煙火融入這些表演中卻使安全措施變得複雜。專家指出，活動組織者必須加強安全協議，包括實施無火備用模式、更嚴格的飛行走廊以及嚴格的人群控制措施，尤其考慮到可能影響空中表演的天氣條件的不確定性。

綜合來看，GeoCue 在 INTERGEO 2025 的公告展示了推動無人機技術的承諾，無論是硬體合規性、創新視覺化工具，還是軟體增強。對於美國的無人機操作員和測量師來說，這意味著更大的靈活性和符合標準的選擇，實現更具視覺衝擊力的結果，而無需依賴不同的平台。正如 GeoCue 母公司 mdGroup 的首席執行官 Vivien Heriard-Dubreuil 所述，「GeoCue 繼續將 LP360 發展成為行業中最完整的 LiDAR 和影像工作流程生態系統。」與此同時，瀏陽的災難則提醒人們無人機表演可能帶來的潛在危險，促使人們必要地討論在追求視覺盛宴時如何優先考慮安全。

