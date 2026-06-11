GFS首辦國際應急與航空醫療交流會議 借鑑各地經驗 說好香港故事

【Now Sports】艾華士周中接獲狼隊通知已遭會方正式解僱，傳葡萄牙球會基維辛迪教練比薩奧圖將會空降接替其職務。英國天空體育報道，艾華士（Rob Edwards）及其團隊周三晚上接獲狼隊通知，已遭球會解僱，他們對於球會的決定，以及通知他們被炒的方式，據稱是感到震驚和憤怒，天空體育已聯絡狼隊了解情況，但至今仍未有任何回覆。43歲的艾華士去年11月接替皮利拉入主狼隊，合約為期3年半，但他入主後，球隊成績未見起色，在他帶領的30場比賽中，只取得5勝9和16負的紀錄，未能協助狼隊成功護級，來季需降至英冠比賽。天空體育指艾華士被炒是事出突然，收到解僱通知前，他仍埋首為來季作準備，早前才為球隊簽入查比亞和魯爾占美利斯，他今周較早前說：「希望球迷能相信我們正在努力，我們還有很多工作要做，後續還會有所行動。我們知道情況需要改進，正努力盡快達成，管理層給我的挑戰是再次升班，目前已簽入的球員只是其中一部分，還有更多工作要做，但最終結果以及己隊開季的表現，才是最重要。」

now.com 體育 ・ 14 小時前