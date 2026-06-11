GFS首辦國際應急與航空醫療交流會議 借鑑各地經驗 說好香港故事
政府飛行服務隊(GFS)將於下周二至四首辦「國際應急與航空醫療交流會議」，料250人出席，與會者來自澳洲、奧地利、泰國及內地等地，涵蓋航空救援、應急管理等專業領域，包括政府部門、專業學院及國際培訓機構代表。會議期間，GFS將分別與香港急症科醫學院、國家交通運輸部救助打撈局，以及英國和澳洲的航空醫療訓練機構簽署合作備忘，進一步鞏固跨地域合作。GFS總監廖嘉俊表示，是次交流會議對香港航空醫學及部門長遠發展具戰略意義。既可推動區域內應急與航空醫療的深度協作；亦有助引入國際先進科技及智慧醫療經驗。對部門而言，會議亦能深化與內地及海外的合作，透過建立更廣泛合作網絡，引進前沿技術，亦向國際展示香港高度整合的機隊運作模式與高效跨部門協作能力，向國際社會說好香港故事。多年來GFS的職責亦不斷演變。他稱，除傳統搜救外，部門亦會配合各政策局及部門需要，以維護國家安全為首要任務下提供空中支援，涵蓋核安全、經濟安全及生態安全等領域。GFS近年積極加強與內地相關單位持續推進跨境應急的合作。GFS總機師(行動)黃詠妍透露，GFS近期與多個機構，包括中海油及粵澳海事局，進行3次大型聯合演習及訓練，在跨境救援流程銜接方面累積了寶貴經驗。 原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1035730/gfs首辦國際應急與航空醫療交流會議-借鑑各地經驗-說好香港故事?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
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Investing.com — 據彭博新聞週五引述知情人士報導，阿里巴巴集團（HK:9988）已提出約15億美元的收購要約，擬收購中國生鮮即時配送平台樸樸超市，出價超過競爭對手高鑫零售（HK:6808）報價的兩倍以上。
59歲婦被博愛醫院誤診患癌 遭切除子宮、卵巢等 入稟向醫管局索償
59 歲女病人 2024 年在博愛醫院抽取子宮活組織化驗後，其樣本混雜了另一癌症病人的活組織細胞，終被錯誤診斷患有子宮內膜癌，遭切除子宮、輸卵管、卵巢等。惟院方事後化驗事主的子宮組織，發現沒癌細胞。
今日我咁睇｜美伊和談又有曙光 美股反彈期望勿高 港股宜趁彈減持｜小編苟豪
昨日美伊和談又現反轉，特朗普最初揚言要再次攻擊伊朗，但其後指準備在週末跟伊朗簽訂和約，令市場先驚後喜，油價回落...
阿方素戴維斯無緣鬥波斯尼亞
【Now Sports】除了宣佈把傷兵邦必圖留在陣中，加拿大主帥馬殊同時確認一個極不利的軍情，那就是王牌球星阿方素戴維斯因傷無緣在周五出戰波斯尼亞。阿方素戴維斯（Alphonso Davies）於本月1日歸隊後，有關他能否在決賽周較早階段落場，一直備受關注。馬殊周四在賽前記者會上，確認該猛將今仗避戰，可幸傷勢康復進展良好：「我們昨天（為戴維斯）進行掃瞄檢查，結果顯示非常正面，他的傷勢恢復得好，幾乎完全康復。」「我們正準備逐步提升他的訓練強度。」馬殊對戴維斯未來數天，以及接下來一星期的情況感到樂觀，估計復出之日不遠。25歲的戴維斯是於上月5日歐聯4強，代表拜仁慕尼黑出戰巴黎聖日耳門時肌肉受傷，一直倦勤至今，而近年持續受傷患困擾，令他錯過多場加拿大的國際賽。加拿大在周五B組賽對波斯尼亞後，是下周四對卡塔爾。
Astera Labs與Rocket Lab盤後股價飆升，納入納斯達克100指數
Investing.com - Astera Labs（納斯達克：ALAB）與Rocket Lab（納斯達克：RKLB）的股票週四盤後大幅上漲，此前納斯達克宣布兩家公司將作為六月季度調整的一部分，納入納斯達克100指數。
SpaceX確定發行價 募資750億美元創史上最大IPO
【彭博】-- SpaceX創下史上最大規模IPO，一舉躋身全球市值最高上市公司行列，並使創始人埃隆·馬斯克距離成為全球首位萬億美元富豪更近一步。根據SpaceX周四在官網發布的聲明，公司此次IPO發行5.556億股，發行價為每股135美元，募資總額達750億美元。SpaceX此次IPO募資規模是沙烏地阿美2019年創下的294億美元上市紀錄的逾兩倍。聲明顯示，SpaceX還授予承銷銀行超額配售權，可按發行價額外購買8,330萬股股票。若該權利全部行使，IPO融資規模將增至約860億美元。推薦閱讀：SpaceX的IPO認購需求據悉超過發行規模四倍按發行價計算，SpaceX市值達到1.
哥頓變劊子手：簡尼不在場令我興奮
【Now Sports】哥頓於熱身賽對哥斯達黎加射入12碼，他直言慶幸隊長哈利簡尼當時並不在場。英格蘭在周三這場熱身賽以3:0大勝，哥頓（Anthony Gordon）除了早段左路變速底線傳中予迪勤懷斯射入，為英軍先開紀錄外，自己在下半場亦射入12碼。他賽後說：「當你替英格蘭上陣，就總有壓力。正如大家知道，有頂尖球員在後備席等待上陣。總是存在壓力，如果你處理不到，就不屬於這個水平。」談到成為劊子手，顯然多得球隊慣常劊子手哈利簡尼當時已退下火線：「他不在場令我感到興奮，我當時四處張望找尋他。既然他不在場，我就想主踢。我喜歡操刀12碼，也喜歡承受那種壓力，很高興射入了。」來季加盟巴塞隆拿的哥頓，之前18次代表英軍錄得兩入球0助攻，此戰是首次單場有入球兼有助攻。
【世盃‧奇趣】日本分組命運 神鵰預測全勝
【Now Sports】來到世界盃，各地亦會興起以動物來預測代表隊在賽事的命運，包括分組賽各場勝負等，其中日本櫪木縣那須町動物園，就以神鵰預測日本今屆美加墨決賽周3場小組戰果，而且得到的結果令該國人民振奮。這隻名為奧利維亞（Olivia）的雄性非洲灰鸚鵡，被動物園人員安排在預測日本代手隊世盃分組賽3場勝負，過程中將兩隊國旗及和波旗仔放在奧利維亞面前，結果「鵰兄」3次都選擇日本國旗，代表藍武士均在比賽取勝的預測，令到在場的觀看的日本國民相當因為結果而相當興奮。根據動物園講述，奧利維亞此前曾準確預測日本隊在2023年世界棒球經典賽（WBC）前七場比賽的勝負，其中飼養員及川望笑言道：「我希望日本國家隊能夠全力以赴，讓奧利維亞的預測成為現實。」
艾華士遭狼隊解僱
【Now Sports】艾華士周中接獲狼隊通知已遭會方正式解僱，傳葡萄牙球會基維辛迪教練比薩奧圖將會空降接替其職務。英國天空體育報道，艾華士（Rob Edwards）及其團隊周三晚上接獲狼隊通知，已遭球會解僱，他們對於球會的決定，以及通知他們被炒的方式，據稱是感到震驚和憤怒，天空體育已聯絡狼隊了解情況，但至今仍未有任何回覆。43歲的艾華士去年11月接替皮利拉入主狼隊，合約為期3年半，但他入主後，球隊成績未見起色，在他帶領的30場比賽中，只取得5勝9和16負的紀錄，未能協助狼隊成功護級，來季需降至英冠比賽。天空體育指艾華士被炒是事出突然，收到解僱通知前，他仍埋首為來季作準備，早前才為球隊簽入查比亞和魯爾占美利斯，他今周較早前說：「希望球迷能相信我們正在努力，我們還有很多工作要做，後續還會有所行動。我們知道情況需要改進，正努力盡快達成，管理層給我的挑戰是再次升班，目前已簽入的球員只是其中一部分，還有更多工作要做，但最終結果以及己隊開季的表現，才是最重要。」
OpenAI據悉考慮大幅降價 與Anthropic展開用戶爭奪戰
【彭博】-- 知情人士稱，OpenAI正考慮大幅降低服務價格，以應對競爭對手Anthropic PBC可能採取的類似降價措施，暗示這兩家公司在IPO前可能會爆發一場價格戰。知情人士透露，OpenAI正在考慮多種定價調整方案，包括在Anthropic採取同樣措施的情況下，下調token價格。有關討論尚處於早期階段，尚未做出任何決定。OpenAI對此不予置評。《華爾街日報》此前報導了相關消息。隨著OpenAI和Anthropic準備上市，這兩家生成式AI公司在爭奪用戶方面的競爭也日趨激烈。OpenAI本周提交了上市申請，3月份融資輪時的估值達到8,520億美元。Anthropic已選定多家銀行安排IPO事宜，上月該公司以9,650億美元的估值完成一輪融資。原文標題OpenAI Weighs Significant Price Cuts in Rivalry With AnthropicMore stories like this are available on bloomberg.
民商創科(01632.HK)：聯交所認為電商業務綜合入賬構成反向收購 或遭停牌
民商創科(01632.HK)公布，昨日(11日)接獲聯交所通知，指聯交所上市科裁定認為公司此前將北京民商智惠電子商務有限公司的業績進行綜合入賬的安排，實質上構成了規避反向收購規則及新上市規定，屬於實現民商智惠借殼上市的安排。 聯交所已決定行使權利，將民商創科視作新上市申請人處理，要求其遵守反向收購的相關規定，由於民商智惠近年來一直處於虧損狀態，未能具備符合新上市規定的往績記錄，聯交所認為民商創科在綜合入賬後已不再適合上市，其股份買賣應予以暫停。 民商創科有權在決定日期起計七個營業日內要求上市委員會覆核該決定，除非該公司申請覆核，否則其股份將於本月24日起停牌。董事會表示，在向專業意見諮詢後，目前有意提交書面要求將該決定提交上市委員會覆核，但尚未作出最終決定，且覆核結果仍存在不確定性。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
如果股災真的將至歷史顯示投資者可以做的最聰明一件事係……
標普500、道瓊斯工業平均及納指近期齊創新高，股市早前正處於高歌猛進狀態，但近日已見調整壓力。
險收山兼父親離世 占美利斯入球感觸
【Now Sports】在揭幕戰為墨西哥埋齋的魯爾占美利斯，入球後一臉感觸，強忍淚水，為的是紀念亡父。這場墨西哥贏南非2:0之戰，魯爾占美利斯（Raul Jimenez）下半場接應艾華拿度右路傳中，伏兵遠柱跳頂入網埋齋。他入球後用手指向天，雖然並沒明言，但多個外國媒體報道指，他是悼念亡父。今年3月，占美利斯的父親因胰臟癌病逝。已35歲的他以「高齡」身份迎來生涯首次世界盃正選上陣並入波，在阿茲迪球場逾8萬人面前，他第一個想到的顯然是亡父。同樣令他感觸，大概是他於2020年在英超代表狼隊出戰阿仙奴時，頭部受重創，顱骨骨折，一度危及生命，需要接受緊急手術。據報指，當時醫生告訴他，能夠活下來已屬奇蹟，更遑論延續足球生涯。結果他排除萬難，於翌年再次踏入綠茵場，延續足球事業。
遠藤航因傷退隊 日本補選町田修斗
【Now Sports】日本代表隊隊長遠藤航最終都無法出戰今屆美加墨世界盃，這位效力利物浦中場因傷退隊，教練森保一隨即補選前鋒町田修斗，取而代之。現年33歲的遠藤航（Endo Wataru）因為在上季中左足踝受傷，一直處於養傷狀態，及後有傳他接受人工接駁韌帶手術，希望可奇蹟趕及參加決賽周，而他亦有參加出發到墨西哥前的國內友賽對冰島之戰，但之後卻情況急轉直下。日前，森保一徵召老將吉田麻也，後者表明自己並不是取代遠藤航才入選，主要是協助隊友備戰的輔助性質，但遠藤航最終也無法參戰。森保一決定補選前鋒町田修斗取代遠藤航，前者效力德甲慕遜加柏，今年26歲。至於遠藤航的隊長職責，則由後衛板倉滉負責。藍武士今屆世盃可謂未出師已經傷兵多多，先後有主將南野拓實及三笘薰因傷，沒有入選，如今連遠藤航也退隊，要爭取錦標可謂困難重重。
招銀國際首予 MINIMAX(00100)「買入」評級 目標價為570元
<匯港通訊> 招銀國際發表報告,首次覆蓋 MINIMAX(稀宇科技)(00100.HK),給予「買入」的投資評級,目標價為570港元。該行指,MINIMAX 是全球領先的 AI 大模型公司之一。公司相較於其他模型廠商具備三大差異化競爭優勢:1)企業創立之初便專注研發多模態大模型;2)高性價比的 AI 模型與產品能力;2)觸及全球用戶的商業化變現能力。2025年公司總營收達7900萬美元,按年增159%;其中原生 AI 產品/開放平台及其他基於 AI 的企業服務分別佔總營收的67%/33%。根據 CIC 數據,目前公司在全球大模型相關收入市場中佔有率僅0.3%,但依托產業領先的多模態模型技術能力與豐富的 AI 應用佈局,野村預期,該公司在2025至2028年總營收復合增速將達181%,並持續提升其在全球大模型市場的份額。 (BC)#招銀國際 #MINIMAX 稀宇科技
摩連奴回歸皇馬簽約3年
【Now Sports】「寸王」摩連奴最終決定回歸皇家馬德里，這支西甲勁旅周四公佈該葡萄牙主帥簽約3年，再度上艦。皇家馬德里指出，摩連奴（Jose Mourinho）今次再次成為該隊教練，他的合約將會為期3年，至2029年6月30日結束，而「寸王」會於7月13日的季前訓練，開始他的二度執教皇馬生涯。現年63歲的摩連奴，之前是葡超賓菲加主帥，他帶領這球隊雖然未能奪得上季聯賽冠軍，但全季保持聯賽不敗，成為一時佳話，也使皇馬主席佩雷斯銳意再找他上艦。據悉，皇馬今次撬摩連奴，向賓菲加支付1500萬歐元的賠償金。「特別的人」摩連奴上次執教皇馬是2010年至2013年，協助銀河艦隊贏得2011/12年度球季西甲冠軍。
傳阿里(09988.HK)出價15億美元收購樸樸超市
《彭博》引述消息人士報道，阿里巴巴(09988.HK)出價15億美元(約117.5億港元)收購中國生鮮配送公司樸樸超市，試圖從美團(03690.HK)手中奪取網上商務市場份額。 樸樸超市是內地領先的即時生鮮零售平台之一，年收入超過300億元人民幣。據悉，阿里巴巴提出的收購價格是先前高鑫零售(06808.HK)提出6億美元收購價的逾一倍，顯示出阿里、美團及京東(09618.HK)之間在本地電商及生鮮市場的激烈競爭。 阿里巴巴今早(12日)今日高開1.49%後升幅擴大，最高見110.8元。現報110.3元，升2.7%，成交1,201.8萬股，涉資13.19億元。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
摩洛哥世盃陣前撤換兩球員
【Now Sports】摩洛哥在世界盃硬撼巴西的比賽前，撤換了陣中兩名受傷球員，包括星級球員艾沙蘇利。國際足協指兩名摩洛哥球員艾沙蘇利（Abde Ezzalzouli）和艾格特（Nayef Aguerd）已因傷退出國家隊。取而代之的是效力法甲昂熱的沙巴，與及效力沙特阿拉伯球會艾法特的沙丹。艾沙蘇利是在上周末摩洛哥1:1賽和挪威的熱身賽中扭傷右膝，需要隊醫攙扶下離場。雖然初步檢查結果顯示他傷勢不重，或能留在摩洛哥軍中，等待淘汰賽階段時復出，但最終還是逃不過被撤換的命運。對挪威一役受傷離場的不止艾沙蘇利，同一場比賽上半場29分鐘因肩膊受傷被換走的還有左閘馬沙拿維，目前亦在養傷當中。至於現時效力馬賽的艾格特，則是摩洛哥在2022年卡塔爾世界盃殺入四強的防線靈魂人物，他的缺陣對「亞特拉斯雄獅」的防守體系絕對是一大打擊。摩洛哥在世盃小組賽身處C組，首戰於周六硬撼巴西，之後到波士頓與蘇格蘭對壘，最後一場的對手則是海地。
熱刺再增兵 簽般茅中堅辛尼斯
【Now Sports】熱刺繼續為下季增兵，領隊迪沙比以增強球隊防守力為目標，般尼茅夫中堅辛尼斯自由身加盟，辛尼斯說：「成為熱刺球員感覺真的很特別，首先感覺很強烈的是，球隊展現出為甚麼期望我加盟，多麼希望我成為球隊重建的重要成員。」28歲阿根廷中堅辛尼斯（Marcos Senesi）在2022年加盟般尼茅夫，為球隊上陣128場，但他不願續約，最終以自由身加盟熱刺，他說：「我真的很興奮，已經急不及待要好好表現一番。」熱刺今夏已簽入約滿利物浦左閘羅拔臣，如今再簽入辛尼斯，熱刺過去兩個球季共失122球，上季僅成功過關，避免降班，改善防守為首要任務，領隊迪沙比說：「辛尼斯經驗、決策，在關鍵時刻都會對防守有很大作用，同時也會讓球隊調動變得更加靈活，他很適合控球型球隊風格，閱讀球賽經驗豐富，可以在高壓環境下作出貢獻。」
加碼20% 溫網總獎金升至6420萬鎊
【Now Sports】今屆溫布頓大滿貫賽事的總獎金增加至6420萬鎊，比去年的總獎金增幅20%。溫網主席謝雲絲（Debbie Jevans）周四對記者表示：「我知道大家今早最關心的話題就是獎金。2026年的總獎金將升至6420萬英鎊，比去年增加20%，增幅達1070萬英鎊，這讓球員能繼續分享我們的成功成果。我們對球員的支持貫穿整個賽事。男、女子單打冠軍將各獲360萬英鎊，而首圈獎金則定為80000英鎊，這意味著僅僅是首圈出局的球員，就將合共瓜分超過 500萬英鎊。這些數字反映出獎金迎來了實質性的增長。」據稱溫網今次決定「加人工」，與早前多位世界頂級球星在法國網球公開賽期間發起抗議，集體將媒體訪問時間限制在15分鐘內，以此表達不滿。當時球員對法網獎金僅比2025年微升9.5%感到失望，因為該數字只佔法網總收入的15%左右，而球員們的訴求是希望將獎金比例提升至接近賽事總收入的 22%。上月法網舉行期間，溫網行政總裁寶頓已與球員代表史葛會面商討獎金問題，「我們雖然沒有與球員直接對話，但已和部分球員委任的代表史葛進行溝通，雙方通過電郵並在巴黎開會。巴黎會議後，大家應該都讀到有關『22%收入和