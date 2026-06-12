GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局
【市場觀察】從奧運到世界盃：香港迎來最強「體育狂熱」
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的世界盃禮品或最新禮品，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。
宏觀趨勢：從奧運到全運會，體育已成香港人「共同語言」
回顧近年體育盛事，從 2024 年巴黎奧運港隊創下歷史性佳績，到 2025 年全運會帶動的本地主場狂熱，香港市民對體育比賽的投入度與日俱增。觀看賽事、參與運動已不再是小眾愛好，而是跨越年齡與階層的共同語言與核心社交話題。今年盛夏的 2026 世界盃到來，無疑將這股累積了兩年的體育狂熱推向最高峰。
經濟紅利：「盛事經濟」爆發，世界盃接棒成最大流量池
報告指出，香港市場正迎來顯著的「盛事經濟」紅利。繼 2024 年巴黎奧運及 2025 年全運會後，本地市民對體育賽事的關注度創下新高。近期的市場數據亦顯示，5 月份舉行的 Comic Con 2026 錄得近 10 萬人次入場，印證了線下大型活動具備龐大的商業牽引力。
在此宏觀趨勢下，B2B 企業的採購模式正發生結構性轉變。壹禮品市場推廣部分析指出，企業客戶的採購需求已從傳統的功能性贈品轉向具備情感價值的體驗式周邊。隨着 2026 世界盃 步入倒數階段，市場對客製化足球禮品及周邊商品的需求錄得顯著增長，反映企業正積極透過實體媒介建立與消費者的情感共鳴。
核心策略：拆解粉絲經濟，用實體禮品觸發「情感共鳴」
單純的平面或電視廣告投放已難以輕易打動消費者，取而代之的是建立情感連結及精準投放。壹禮品市場推廣部資深從業者「一仔」解析：「球迷對球隊的狂熱，是一種極深的情感投射。當球迷在酒吧或商場觀賽時，收到與自己支持球隊同色系的打氣毛巾或充氣棒等足球禮品，那種『品牌懂我、與我同在』的歸屬感，是傳統生硬廣告無法達成的。」
資料顯示將足球禮品融入觀賽派對、商場互動或餐飲推廣等場景中，能顯著提升消費者的品牌認同感。這類世界盃禮品已不再僅限於促銷工具，而是成為企業構建品牌忠誠度、推動持續業務增長的重要戰略資產。
企業發展：深化戰略合作，打造 O2O 閉環生態
隨着賽事逐漸升溫，距離 7 月 20 日的決賽日僅剩下最後一個多月。為應對企業對綜合性營銷方案日益增長的需求，壹禮品宣佈進行服務升級。在穩固原有禮品訂製業務的基礎上，公司正式擴展其服務矩陣，將高質量的實體產品與數碼營銷策略公司深度合作，助力本地企業在大型盛事期間發揮最大商業潛力。
Hashtag: #禮品訂製 #世界盃2026 #足球禮品
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關於壹禮品（GiftOne）
壹禮品（Apex One Global Limited）為香港領先的商務企業禮品訂製平台，擁有十餘年豐富的行業經驗。公司致力於為各大企業、政府機構及團體提供創新、實用及高品質的客製化宣傳禮品與贈品方案。GiftOne 除了擁有豐富的商務企業
經驗，同時擁有合作緊密的
合作夥伴，為客戶提供一站式
服務。客戶可以真正實施 O2O 無縫連接。由專業設計、生產、行銷策劃到物流提供一站式服務，全方位助企業提升品牌價值與營銷成效。
新聞稿由客戶提供
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