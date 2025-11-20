焦點

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot

Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場

等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。

昨晚（19日）Gin為傳奇Hip Hop組合BLACK EYED PEAS世界巡迴演唱會香港站擔任暖場嘉賓。Gin一出場即跳唱《Dum Dum》炒熱全場氣氛，緊接着的《Diff.》及《喘息空間》，繼續令台上台下氣氛熾熱。一口氣唱出三首快歌後，Gin即宣佈明年二月於紅館舉行演唱會，全場頓時歡呼聲不絕。

相隔八年再開紅館show，Gin直言等到頸都長，「等咗好耐，期待咗好耐，終於等到個最好時間同大家紅館見面！」她指今次跟八年前大不同，除了開四面台，心態上亦轉變不少，「第一次做紅館緊張到未識享受，今次成長咗、經驗多咗，終於可以好好感受同分享音樂世界。」

至於演唱會主題「Ready For 」，原來有多重意思，「對我嚟講呢一場concert係好ready嘅，因為期待咗好長時間，終於等到呢一個時間，所以我嘅心情係好ready，雖然都係會有啲緊張，但係覺得我有信心可以做好，同埋呢個亦都可能係好多fans嘅心聲，一路等，聽到大家嘅期盼，大家都好ready嚟睇Gin Lee嘅演唱會。」除了自己跟歌迷心境上的「Ready」，亦有更深層的意思，「對已知嘅嘢ready，對未知嘅嘢我都係帶住『OK，ready for？yes, I'm ready』嘅信心！」果然是進化版Gin！

演唱會海報，Gin以透明盔甲上陣，十分性感。講到拍攝過程，Gin大笑：「套透明盔甲又重又硬，裏面啲遮遮掩掩全靠造型師即場發揮，我覺得自己好赤裸，只係用小布遮住重要部位！」她又大爆同事反應，「班同事係咁尖叫，仲要係女同事，見到佢哋咁嘅反應都唔知點反應好呀！不過見到大家咁興奮，都應該係成功啦，哈哈。」至於演唱會上會否比演唱會Poster更大膽，Gin大賣關子，「服飾會試唔同可能性，最緊要係靚。我而家都唔太知條底線喺邊啦，全權交俾造型師。」

除此之外，最近Gin於《造星》節目表現活躍，網民紛紛改觀大讚她「活潑有趣」，Gin開心到見牙唔見眼，「終於有機會俾大家認識多面向嘅我！其實我都有幽默感，只係平時工作展現唔到啫。」佢特別多謝剪接師：「要加個雞髀俾剪接師，將我最可愛一面剪晒出嚟。」不過她亦溫馨提示：「去到後面我都有嚴厲一面會出現㗎，大家要記住我係好溫柔可愛嘅，OK？」

