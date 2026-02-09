Gin Lee尾場剖白為做歌手學吹水 炎明熹做嘉賓互爆唔鍾意比賽｜有片

焦點

《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會昨晚（8日）圓滿落幕。尾場氣氛超High，Gin Lee李幸倪除了施展渾身解數大唱Hit歌，又於台上真情大剖白，大談入行辛酸史及內心世界，大爆自己為了適應娛樂圈，曾特意買書學如何跟陌生人打開話題，認真又搞笑。

演唱會播出Gin內心世界訪問短片，她坦言最怕不被理解，慨嘆現在做歌手難，但女藝人更難，「女artist通常都好瘦、underweight，我最瘦嘅時候瘦過而家差唔多七公斤，我坐唔到櫈，一坐pat pat就會痛，因為直接哽到pat pat嗰兩嚿骨。」她強調不想這樣過，現在開心做回自己，很健康，還自嘲：「咁我而家又唔肥，係咪先？只不過比一個紙皮人係肥咗啲啫！」對於網上留言叫她「瘦多十磅」，Gin就瀟灑回應：「多謝，但係我好開心做自己！」引來全場掌聲。

演唱會上，Gin跟歌迷有不少互動，有歌迷舉起自製大紙牌，寫着「對我講黐線」，Gin睇到一頭霧水，「你寫咩啊？『對我講黐線？』黐線！哈哈，點解要講黐線啊？」笑翻全場；另一歌迷就舉牌要求「唔唱幸福門唔返屋企！」，Gin即時O嘴：「咁大鑊？」

尾場嘉賓，Gin請來她於《聲夢傳奇》的冠軍學員炎明熹（Gigi）。這對「冠軍師徒」的對話充滿笑點。Gin指自己跟Gigi十分相似，所以會彼此傾心事，又謂兩人都不喜歡比賽，Gigi細細聲說：「係。」觀眾即時大笑，然後續說：「我係非常之唔鍾意比賽，大家知唔知點解？其實係因為我係一個好Hea嘅人！」全場又再次爆笑。Gin聞言即笑問：「你係咪對自己有啲誤解？我一路都唔覺得你係好Hea喎！」Gigi則解釋：「因為比賽冇得Hea，哈哈，所以就遇到你囉！」Gin笑言：「我鞭策你係咪？」隨後兩人合唱《一加一》，Gigi再獨唱自己歌曲《風旅》。

演唱會尾聲，Gin一口氣唱出歌迷瘋狂點唱的《虛榮》及《幸福門》，前奏一響起歌迷即瘋狂尖叫；《企好》則開啟全場大合唱模式，氣氛熾熱。第二次Encore唱完《今天終於一人回家》後，Gin落台，但歌迷依然不肯離去，不斷嗌Encore，最後Gin再度出場，應歌迷要求唱出《雙雙》，為演唱會畫上完美句號。

昨晚場面星光熠熠，來捧場的圈中好友包括霍汶希（Mani）、關智斌（Kenny）、泳兒（Vincy）、周國賢（Endy）、楊天宇（Angus）、李靖筠（Gladys）、MIRROR成員Anson Lo及Jeremy、ERROR成員肥仔、COLLAR成員Gao、Marf及Winka、YT周殷廷、陳凱詠（Jace）、樂隊Locksmiths開鎖佬成員Harry、大雄、Eric同Tom、馬浚偉及力臻等。

