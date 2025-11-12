焦點

容祖兒稱自己演戲業餘　入行 26 年從未想退休

Gin Lee李幸倪做「感情天眼通」 虐心情歌唱盡「睇住段情爛尾」無奈

Gin Lee李幸倪新歌《一早知道的情歌》上架，這次並非講心靈雞湯，反而跟大家玩「感情劇透」，直擊戀愛最殘酷現實，就是當你一早看穿這段關係會完結，卻無膽「撳停」，還要死頂，慘過被劇透。

歌曲由Claudia Koh作曲、Oscar填詞、舒文監製，副歌兩句唱中無數港男港女死穴：「一早知道時日無多 一早知道從沒如果」明明一早看穿感情就快玩完，但沒勇氣斬纜改變結局。Gin以一把充感染力唱出那種無奈。副歌「一早知道時日無多 一早知道從沒如果」，聽到個人心都實埋！難怪有網民說：「好少有歌真正打動到我，呢首歌令我感受到，好多年冇感受過嘅嘢。」

今次Gin挑戰rock ballad風格，網民即刻狂讚：「喜歡激昂嘅Gin歌聲，嗰種澎湃無人能及」、「新歌rock ballad 好有feel」。Gin自己亦話：「錄呢首歌嘅時候，我都諗返起自己一啲經歷。有時真係會個心入面知道晒結局，但係就係唔肯面對，寧願繼續沉淪落去。」她直言今次用激昂演繹，就是想表達嗰種內心掙扎同澎湃情感。

雖然新歌擺明是虐心路線，但Gin的演繹令人一聽上癮。不少樂迷坦言聽完一次之後，忍不住要loop多次，明明知道會愈聽愈心噏，但偏偏控制不到自己按下repeat掣！完全跟歌曲主題一樣，一早知道是自虐，但都要繼續聽下去。

