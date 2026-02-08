焦點

黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑

Yahoo娛樂圈

Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣

Yahoo娛樂圈
Yahoo娛樂圈
更新時間

Gin Lee李幸倪一連兩場的《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會，昨晚（7日）正式於紅館開鑼！

演唱會以「五行」為概念，Gin一開場就霸氣盡現，以一襲閃爆的deep V盔甲戰衣上陣，化身「金」剛戰士，為「金」元素揭開序幕，一連唱出《ICONIC》、《喘息空間》及《Diff.》三首快歌，即時將全場觀眾的腎上腺素推到最高，尖叫聲震天！整個演唱會Gin共換了七套衫，其中一套代表「火」的紅色戰衣，重量近四十磅，「重」量級演出，誠意跟體力絕對滿分！

廣告

唱到中段，Gin分享這八年的心路歷程，「好多謝你哋同我一樣等咗咁耐，等咗八年係咪？我都係！呢八年我儲咗好多故事同能量，希望今晚同大家分享。」她特別解釋「五行」中的「水」代表她當年一個人飄洋過海來香港打拼的故事，「慢慢咁扎根，由一個好陌生嘅地方，變成我嘅家。」講到情深處，場內大熒幕播出訪談形式的短片，罕有剖白內心最脆弱的一面。她眼濕濕提到曾經因為飼養的愛貓離世，打擊大到「脆弱到唔想做人」，「估唔到咁多年，一講起佢都會咁……經歷咗嗰段失去，去到谷底，我先至慢慢打開個心同人connect。」她認為「失去」是人的共通語言，現在會透過音樂跟大家連結，坦言很珍惜平靜的時刻，因為對現代人來說這是十分奢侈。

演唱會其中一個最warm的環節，一定是Gin邀請了她於《全民造星VI》擔任導師時一手栽培的B3組學員Teller、畢佬、Yip Sir、Larry、Tuzero及紹冠任嘉賓。除此之外，原來另外三十八位學員都有入場支持，認真有愛。Gin問學員：「點啊？企喺紅館四面台有咩感覺？」六位學員於台上多謝Gin，「Gin係一個好夢幻嘅存在，我講過一定會爭取同Miss Gin同台，今日做到啦！」又重提Gin的金句：「我好記得Gin Lee講過『努力嘅人唔會輸！』」而Gin則向全場觀眾「呼籲」：「香港需要有才華嘅年青人，大家俾多啲支持佢哋！」之後合唱《Goodnight》，溫馨滿瀉。

Gin繼續大派驚喜，自爆她中學時的印度人班主任專程飛來香港睇show！雖然「佢唔會知我講乜嘢，哈哈。」但心意已夠感動。隨後，全場氣氛繼續升溫，《企好》引發現場萬人大合唱；唱到《月球下的人》時，Gin坐上韆鞦升到半空，全場亮起一片電話燈海，浪漫感十足。最後encore兩次，以《雙雙》完美結束首場演出。

Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
【年貨攻略】即睇賀年美食、彩妝及購物優惠

其他人也在看

網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜

網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜

大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。

am730 ・ 1 小時前
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）

爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）

去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。

Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
黃又南揭開轉行揸巴士之謎　爆單身5年渴望家庭生活

黃又南揭開轉行揸巴士之謎　爆單身5年渴望家庭生活

前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」

東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
太古城59歲婦人墮樓　當場證實身亡

太古城59歲婦人墮樓　當場證實身亡

【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因

on.cc 東網 ・ 1 天前
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？

日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？

炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？

Yahoo財經 ・ 5 小時前
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片

佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片

內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿　首回應媽媽做夜總會傳聞

鍾柔美公開身世賣慘被圍剿　首回應媽媽做夜總會傳聞

19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...

東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
大S離世周年真相曝光！　韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」

大S離世周年真相曝光！　韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」

女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。

姊妹淘 ・ 1 天前
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！

三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！

三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
曼聯兩年來首度4連勝 卡域克：應該如此

曼聯兩年來首度4連勝 卡域克：應該如此

【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得4連勝，是球隊兩年來首次，卡域克寄語球員要在這基礎上建立下去。曼聯周六以2:0打敗熱刺，錄得聯賽4連勝，賽後被問到可領軍走多遠時，看守領隊卡域克說：「現在不是（談論）時候，我認為要讓球迷投入，他們前來支持我們就是盡情投入，帶好心情離開球場，期待回來，那是應該如此。」紅魔對上一次英超4連勝，是兩年前在坦夏領軍的時候，如今25戰得44分排第4，只落後排第2的曼城及第3的阿士東維拉3分。「這（讓球迷投入），是我們的工作，能夠處於那位置，能夠在今天與過去數星期做到實在好，我們要從那基礎建立。」隊長般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）強調要腳踏實地前進：「如果我們贏不了下一場，以及再下一場比賽，就會返回令自己難感舒適的位置，失去信心，不信任直到現在所做的每一件事。」英超周中開快車，曼聯將會作客韋斯咸。

now.com 體育 ・ 5 小時前
美國願意付錢了！美駐聯合國大使：將於數週內支付會費欠款

美國願意付錢了！美駐聯合國大使：將於數週內支付會費欠款

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）近日表示，美國將在「數週內」向聯合國支付一筆初始款項，以因應累積高達數十億美元的會費欠款，同時也重申華府要求聯合國持續推動結構性改革的立場。

鉅亨網 ・ 1 天前
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄　曼聯擊敗10人熱刺　今季首度4連勝

英超 ｜羅美路創紅牌紀錄　曼聯擊敗10人熱刺　今季首度4連勝

曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。

Yahoo 體育 ・ 12 小時前
演唱會走數風波爆羅生門　譚嘉儀被「主辦人」發聲明怒轟扮苦主

演唱會走數風波爆羅生門　譚嘉儀被「主辦人」發聲明怒轟扮苦主

歌手譚嘉儀於2024年假演藝學院舉行一連三場首個演唱會《Be With You演唱會2024》，事隔一年多，日前竟爆出拖糧風波。為演唱會負責和音的歌手Kasey Pong，於社交平台指演唱會團隊至今仍未收到酬勞，指主辦方一直不出糧，深感無助。譚嘉儀早前大爆自己都是苦主：「我知音樂班底收唔到錢，我都未收到6位數演出費，完全冇收過。」

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
綠鬣蜥遇寒流「凍僵」　樹上如雨掉下　佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo

綠鬣蜥遇寒流「凍僵」　樹上如雨掉下　佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
伊雲斯聯手活基治 中堅小「魔」受教了

伊雲斯聯手活基治 中堅小「魔」受教了

【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得3連勝，對中堅哈利麥佳亞而言，在其教練團內工作的兩位前後衛伊雲斯和活基治，也應記一功。哈利麥佳亞接受球會的官方比賽日場刊訪問時，先提到活基治（Jonathan Woodgate）：「他曾經也是球員，還是一名中堅，所以給了我很多建議，而且肯花很多時間指導隊內的年輕中堅，好像約賀、希芬和費特歷臣等，都在他身上受益不少。」「當然，即使像我和Licha（利辛度馬天尼斯）這樣的老隊員，也能向他學習。」麥佳亞續謂：「他在訓練課中帶來新的活力，一些好的主意，並投入極大熱情，使我印象非常深刻。」然後，麥佳亞就說起上季還是眾人隊友身份的伊雲斯（Jonny Evans）：「他在球員時期展現出的為人處事方式和責任感，同樣也適用於執教。例如前幾天，我結束訓練後走回場內時，看到他正在給約賀和希芬加操......這些有天賦的年輕中堅，現在有伊雲斯和活基治這些專人指導下，對他們來說實在太棒。」英超 曼聯VS熱刺Now TV 621台 07/02 20:30直播Now TV 611台 4K直播

now.com 體育 ・ 1 天前
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）

【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）

就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！

Yahoo著數 ・ 1 天前
藥倍安心吹哨人鄭曦琳被捕｜快手涉黃遭罰 1.19 億人民幣｜鍾柔美承認說謊非 A0｜2 月 6 日・Yahoo 晚報

藥倍安心吹哨人鄭曦琳被捕｜快手涉黃遭罰 1.19 億人民幣｜鍾柔美承認說謊非 A0｜2 月 6 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 2 月 6 日星期五。廣東沿岸目前風勢微弱，但要注意一道冷鋒正向南移動，預計明早會橫過沿岸地區。明天本港氣溫初時約 19 度，下午天色明朗最高約 21 度，但明晚氣溫會顯著下降，市區最低跌至 16 度左右，新界再低一兩度。大家明晚外出記得帶備足夠外套！

Yahoo新聞 ・ 1 天前
范斯出席冬奧開幕式被噓　美國隊獲滿場歡呼

范斯出席冬奧開幕式被噓　美國隊獲滿場歡呼

（法新社米蘭6日電） 美國副總統范斯（JD Vance）今天出席在米蘭舉行的冬季奧運開幕典禮時，遭現場部分觀眾報以噓聲，不過美國代表隊進場時獲得熱烈掌聲歡迎。美國選手在開幕典禮上進場遊行時，范斯與他的妻子烏沙（Usha）一同鼓掌並揮舞國旗，兩人的身影出現聖西羅球場（San Siro Stadium）大螢幕上時，現場傳出了噓聲。

法新社 ・ 21 小時前
燒賣被指藏1.5cm生鏽針　女子脷底遭刺穿爆血　生產商職員稱「買咗保險」　食環：已下架｜Yahoo

燒賣被指藏1.5cm生鏽針　女子脷底遭刺穿爆血　生產商職員稱「買咗保險」　食環：已下架｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。

Yahoo新聞 ・ 2 天前
英超人物 ｜鐵人占士米拿　由每週70英鎊　24年後逼近歷史紀錄

英超人物 ｜鐵人占士米拿　由每週70英鎊　24年後逼近歷史紀錄

現年40歲的占士米拿，只要在星期日代表白禮頓出戰水晶宮，便會追平英超歷史最多上陣紀錄。他將會與加利·巴利並列，以653次英超上陣高踞榜首。

Yahoo 體育 ・ 1 天前