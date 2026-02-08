Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣

Gin Lee李幸倪一連兩場的《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會，昨晚（7日）正式於紅館開鑼！

演唱會以「五行」為概念，Gin一開場就霸氣盡現，以一襲閃爆的deep V盔甲戰衣上陣，化身「金」剛戰士，為「金」元素揭開序幕，一連唱出《ICONIC》、《喘息空間》及《Diff.》三首快歌，即時將全場觀眾的腎上腺素推到最高，尖叫聲震天！整個演唱會Gin共換了七套衫，其中一套代表「火」的紅色戰衣，重量近四十磅，「重」量級演出，誠意跟體力絕對滿分！

唱到中段，Gin分享這八年的心路歷程，「好多謝你哋同我一樣等咗咁耐，等咗八年係咪？我都係！呢八年我儲咗好多故事同能量，希望今晚同大家分享。」她特別解釋「五行」中的「水」代表她當年一個人飄洋過海來香港打拼的故事，「慢慢咁扎根，由一個好陌生嘅地方，變成我嘅家。」講到情深處，場內大熒幕播出訪談形式的短片，罕有剖白內心最脆弱的一面。她眼濕濕提到曾經因為飼養的愛貓離世，打擊大到「脆弱到唔想做人」，「估唔到咁多年，一講起佢都會咁……經歷咗嗰段失去，去到谷底，我先至慢慢打開個心同人connect。」她認為「失去」是人的共通語言，現在會透過音樂跟大家連結，坦言很珍惜平靜的時刻，因為對現代人來說這是十分奢侈。

演唱會其中一個最warm的環節，一定是Gin邀請了她於《全民造星VI》擔任導師時一手栽培的B3組學員Teller、畢佬、Yip Sir、Larry、Tuzero及紹冠任嘉賓。除此之外，原來另外三十八位學員都有入場支持，認真有愛。Gin問學員：「點啊？企喺紅館四面台有咩感覺？」六位學員於台上多謝Gin，「Gin係一個好夢幻嘅存在，我講過一定會爭取同Miss Gin同台，今日做到啦！」又重提Gin的金句：「我好記得Gin Lee講過『努力嘅人唔會輸！』」而Gin則向全場觀眾「呼籲」：「香港需要有才華嘅年青人，大家俾多啲支持佢哋！」之後合唱《Goodnight》，溫馨滿瀉。

Gin繼續大派驚喜，自爆她中學時的印度人班主任專程飛來香港睇show！雖然「佢唔會知我講乜嘢，哈哈。」但心意已夠感動。隨後，全場氣氛繼續升溫，《企好》引發現場萬人大合唱；唱到《月球下的人》時，Gin坐上韆鞦升到半空，全場亮起一片電話燈海，浪漫感十足。最後encore兩次，以《雙雙》完美結束首場演出。

