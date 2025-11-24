搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
Gin Lee李幸倪演唱會2026丨12.1優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
Gin Lee李幸倪相隔八年，明年再在紅館開Show，2月舉行一連兩場《READY FOR》演唱會！演唱會門票幾於12月1日起進行優先購票，以及於12月11公開發售。
Gin Lee李幸倪紅館演唱會2026詳情
日期: 2026年2月7、8日
時間: 20:00
地點: 紅磡香港體育館
Gin Lee李幸倪紅館演唱會2026票價
$1080／$880／$680／480
Gin Lee李幸倪紅館演唱會2026優先購票詳情
中信銀行(國際) 優先訂票
日期: 12月1日
時間: 上午10時正
優先發售訂票網站: uutix.com
▶︎▶︎▶︎按此直接進入uutix購票連結
Gin Lee李幸倪紅館演唱會2026公開售票詳情
Gin Lee李幸倪演唱會門票將於12月11日早上10時於城市售票網公開發售。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入城市售票網購票連結
搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
Gin Lee李幸倪紅館演唱會2026座位表
有待公布。
更多資訊：
