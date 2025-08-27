「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。
擦肩而過的 Wonder Girls
15 歲時，Gina 因創作與歌唱能力突出，被 JYP 選中成為練習生，有傳當時她曾被考慮加入即將出道的女團 Wonder Girls。不過，聽聞 Gina 因與其音樂方向理念與團隊不同，而拒絕了這個機會。之後，公司將資源集中投放在 Wonder Girls上，她逐漸被冷落。雖然 Gina 未能出道，但她仍與同期練習生保持深厚友誼，包括 2AM的趙權以及 Wonder Girls 的先藝。
苦等 12年 歌手夢一再落空
離開 JYP 後，她曾到 SM 娛樂公司試鏡，當時 SM 正力捧 BOA，讓她難以獲得機會。隨後 Gina 轉到 LOEN 娛樂（現為Kakao 娛樂）成為練習生，同時在幕後協助錄音與音樂製作，並與同公司出身的 IU 成為好友。雖然才華備受認可，但出道計劃因公司內部計畫一再落空，出道依舊遙不可及。
一段與 IU 的趣味經歷
不過值得一提的是，Gina 和 IU 在 JYP 練習生時期曾住同一宿舍。Gina 曾分享，一位算命師當時預言 IU 將成為國民歌手，並建議公司在她出道後必須搬遷宿舍。結果公司也有配合安排，後來舊宿舍大樓發生山崩事故，Gina 和 IU 因而避過一劫。這段共同經歷讓 Gina 和 IU 的關係變得要好，雖然，Gina 最終未能順利出道，但在追夢的過程中，她收穫了珍貴的友誼，也留下不少有趣的回憶。
與父母並肩打贏官司成人生轉捩點
離開 JYP 後，Gina 依然沒有放棄夢想，她又轉到一間小型的經理人公司。豈料因合約糾紛，反被公司起訴，索償巨額違約金。19歲的她無力聘請律師，只能與父母一同查資料、寫狀紙，甚至親自出庭。最終，他們成功打贏官司。這段經歷令 Gina 對法律產生興趣，也啟發她思考人生不必被困在單一舞台。
轉攻法律博士 譜寫人生逆轉勝
經歷多年不確定的練習生生涯，Gina 決定專心學業，並在疫情期間下定決心赴美進修。她考入喬治城大學法學院，並在美國國家音樂出版商協會實習，協助創作者爭取權益。她笑言，在校園裡所有努力都有回報，與娛樂圈的「不確定性」形成強烈對比。
Gina Maeng 的經歷揭示 K-pop 練習生制度的殘酷：努力與才華並不保證成功。但她用自身的故事告訴大家，失敗不等於句號。當舞台不再屬於自己，轉換另一條跑道，一樣可以迎來屬於自己的光。
