「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人

12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道

12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道

K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。

（IG@thesummergirl_10）
（IG@thesummergirl_10）
（IG@thesummergirl_10）
（IG@thesummergirl_10）

擦肩而過的 Wonder Girls

15 歲時，Gina 因創作與歌唱能力突出，被 JYP 選中成為練習生，有傳當時她曾被考慮加入即將出道的女團 Wonder Girls。不過，聽聞 Gina 因與其音樂方向理念與團隊不同，而拒絕了這個機會。之後，公司將資源集中投放在 Wonder Girls上，她逐漸被冷落。雖然 Gina 未能出道，但她仍與同期練習生保持深厚友誼，包括 2AM的趙權以及 Wonder Girls 的先藝。

（IG@thesummergirl_10）
（IG@thesummergirl_10）
（IG@thesummergirl_10）
（IG@thesummergirl_10）

苦等 12年 歌手夢一再落空

離開 JYP 後，她曾到 SM 娛樂公司試鏡，當時 SM 正力捧 BOA，讓她難以獲得機會。隨後 Gina 轉到 LOEN 娛樂（現為Kakao 娛樂）成為練習生，同時在幕後協助錄音與音樂製作，並與同公司出身的 IU 成為好友。雖然才華備受認可，但出道計劃因公司內部計畫一再落空，出道依舊遙不可及。

（IG@thesummergirl_10）
（IG@thesummergirl_10）
（IG@thesummergirl_10）
（IG@thesummergirl_10）

一段與 IU 的趣味經歷

不過值得一提的是，Gina 和 IU 在 JYP 練習生時期曾住同一宿舍。Gina 曾分享，一位算命師當時預言 IU 將成為國民歌手，並建議公司在她出道後必須搬遷宿舍。結果公司也有配合安排，後來舊宿舍大樓發生山崩事故，Gina 和 IU 因而避過一劫。這段共同經歷讓 Gina 和 IU 的關係變得要好，雖然，Gina 最終未能順利出道，但在追夢的過程中，她收穫了珍貴的友誼，也留下不少有趣的回憶。

（IG@thesummergirl_10）
（IG@thesummergirl_10）

與父母並肩打贏官司成人生轉捩點

離開 JYP 後，Gina 依然沒有放棄夢想，她又轉到一間小型的經理人公司。豈料因合約糾紛，反被公司起訴，索償巨額違約金。19歲的她無力聘請律師，只能與父母一同查資料、寫狀紙，甚至親自出庭。最終，他們成功打贏官司。這段經歷令 Gina 對法律產生興趣，也啟發她思考人生不必被困在單一舞台。

（IG@thesummergirl_10）
（IG@thesummergirl_10）
（IG@thesummergirl_10）
（IG@thesummergirl_10）

轉攻法律博士 譜寫人生逆轉勝

經歷多年不確定的練習生生涯，Gina 決定專心學業，並在疫情期間下定決心赴美進修。她考入喬治城大學法學院，並在美國國家音樂出版商協會實習，協助創作者爭取權益。她笑言，在校園裡所有努力都有回報，與娛樂圈的「不確定性」形成強烈對比。

Gina Maeng 的經歷揭示 K-pop 練習生制度的殘酷：努力與才華並不保證成功。但她用自身的故事告訴大家，失敗不等於句號。當舞台不再屬於自己，轉換另一條跑道，一樣可以迎來屬於自己的光。

