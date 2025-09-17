Giorgio Armani先生遺囑疑將公司股份出售給LVMH、L’Oréal集團？一文分析股份出售原因及分析未來影響

▲ ELLE.com.hk

Giorgio Armani先生於今年9月4號與世長辭，留下這間他於1975年創立的同名品牌。把一生奉獻給時尚的他，疑於遺囑上寫下希望繼承人能於他過世後的18個月內，將公司分階段售出給大型時尚/美妝集團接管，包括LVMH、L'Oreal、及眼鏡集團EssilorLuxottica。一直獨立的Giorgio Armani品牌為何會有此決定？未來股價會有何影響？雖然消息尚未證實，但一同看看編輯的分析吧！

Giorgio Armani先生於2025年9月4號離世

Giorgio Armani先生於2025年9月4號離世，消息一出，整個時尚圈都為他哀悼。作為奢侈品牌的先驅，他的設計不僅重塑了男裝風格，還推動了女性時尚的解放。許多明星和設計師在社交媒體上發表悼念，讚揚他的創新精神和對時尚界的深遠影響。

Giorgio Armani先生離世後，Armani旗下的6個品牌於社交媒體上釋出消息，並發佈了Armani先生的遺願：我希望留下的是承諾、尊重，以及對人和現實的真誠關懷。這才是一切的真正開始之處。

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

靈堂設於品牌發源地——米蘭

此外，品牌亦發佈了葬禮的安排。Armani先生的靈堂於9月6日至9月7日，在品牌發源地——米蘭，Via Bergognone 59的Armani/Teatro設置。根據Armani先生的要求，葬禮將以私人形式舉行。讓親友安靜地與他度過最後一段時間。

Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images

Armani先生最後一次的公開亮相，是在3月的女裝Giorgio Armani時裝騷的謝幕禮上，及後的男裝春夏騷已由男裝創意總監Leo Dell'Orco獨自謝幕。

David Lees/Getty Images

Giorgio Armani先生遺囑疑將股份出售

據路透社，Giorgio Armani先生的遺囑指示了公司未來的管理權，希望能將公司分階段售出給大型時尚/美妝集團接管：於18個月內出售品牌Armani 15%的股份；3-5年後，再向同一個買家轉讓額外30%-54.9%股份；若繼承人未能替股權找到合適買家，則推動首次公開發行股票（IPO）作為替代方案。

據稱，Armani先生的遺囑上點名了幾個品牌巨頭，包括LVMH、L’Oréal、大型眼鏡商業集團EssilorLuxottica，以及其他曾與Armani公司有過商業往來的時尚集團。較早前，Armani先生已透露自己逐步移交職責予基金會、家族成員及伴侶兼男裝創意總監 Leo Dell'Orco。被Armani先生視為左右手的Leo Dell'Orco，如今將在推動股權出售等事務上扮演要角。

Piotr Swat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

把股份出售，對Giorgio Armani的旗下品牌有何影響？透過出售部分股份來釋放現金，有更多的資金來投入品牌研發、新店拓展、與新管理系統。此外，此舉更有效降低家族單獨承擔高額資本風險，來確保品牌長期穩定。尤其與 LVMH、L’Oréal 這類國際巨頭合作，可在經濟波動或消費市場下滑時保障品牌運營穩定性。

winhorse via Getty Images

此外，他們更擁有全球零售網絡和豐富市場經驗，比起以往着重設計的Armani品牌，可助Armani快速拓展新興市場，並在電商及全渠道零售方面全面升級，快速提升運營效率及顧客體驗。

Robert Way via Getty Images

雖說有基金會、家族成員及伴侶兼男裝創意總監 Leo Dell'Orco的原班人馬，但由於Armani先沒有直繫接班人，出售部分股份可確保品牌在未來依然保持家族創始人精神，並引入專業管理團隊。此舉更能分散品牌經營風險，避免沒有Armani先生的指揮下自亂陣腳。

Vittoriano Rastelli/CORBIS/Corbis via Getty Images

那麼，出售股份後有何影響呢？股份出售通常帶來短期市場波動，若投資者認為Giorgio Armani的加入可提升品牌價值，股價可能暴升。但消息流出後，現今股價暫時沒有太大的影響。

Tristan Fewings/Getty Images

品牌管理上Giorgio Armani 仍保留控制權，但 LVMH/L’Oréal 將提供專業管理建議，提升全球運營效率，又或者會有其他意想不到的效果，畢竟Armani品牌獨行了一段時間，仍有待觀察兩者的磨合。

JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images

香港時間9月28號，將於米蘭的女裝時裝週中舉行Giorgio Armani的最後一個系列，讓我們屆時一同懷念着一代傳奇Armani先生，欣賞他的遺作。

