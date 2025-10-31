踏入五十周年！Giorgio Armani 推出數碼平台ARMANI/Archivio，從半世紀典藏揭示未來！

若問到過去50年誰是時尚圈最偉大的設計師，每個人也許有不同答案，但可以肯定是，Giorgio Armani必然在討論範圍之內。從1975年創立個人品牌至今，Armani先生深刻影響全球對時尚的解讀。早前品牌於威尼斯國際電影節宣佈推出數碼平台「ARMANI/Archivio」，展示半世紀以來的歷史文化典藏，亦將會登陸全球七家精品店作巡迴展覽。

線上線下回顧50年經典

PHOTO / GIORGIO ARMANI

數碼平台「ARMANI/Archivio」將品牌50年經典設計數位化，向全球公眾開放。目前57款精選作品已率先登陸archivio.armani.com網站，之後將陸續收錄數千款男女裝經典造型，亦會在米蘭近郊建立實體空間，成為日後時尚迷們造訪米蘭的必到景點。

PHOTO / GIORGIO ARMANI

網站將傳統時裝轉向數位平台保存，好讓大眾更輕易瀏覽精選內容，無疑提升時尚的普及程度與教育價值，一方面理解時裝如何反映社會變遷，又可幫助年輕世代培養審美觀，從而啟發每人探索個人風格，緊密連繫時裝與日常。對意大利時裝業而言，平台是國家文化遺產的典範，設計演變的記錄印證米蘭時裝之都的地位，並助業界從商業轉向文化導向，強調永續與歷史的重要性。

PHOTO / GIORGIO ARMANI

用時尚關懷社會

PHOTO / GIORGIO ARMANI

Giorgio Armani除了是時尚先驅，亦樂於踐行社會責任。品牌發佈「ARMANI/Archivio」的晚宴當晚，同時旨在為聯合國兒童基金會（UNICEF）籌集善款，並捐贈款項支持「全球人道主義專項基金」，為國際衝突、自然災害與疫情中的兒童權益提供及時支援。這舉動體現Giorgio Armani願意為產業以身作則，將奢華與公益融合，由此啟發時尚界向更具人文關懷的方向發展。同時品牌發展強調循環理念與今昔對話，賦予經典服裝全新的意義，更可吸引年輕世代感受品牌的雋永魅力，推動時尚的永續發展。

PHOTO / GIORGIO ARMANI

入手品牌典藏

PHOTO / GIORGIO ARMANI

「ARMANI/Archivio」項目聚焦歷史檔案中的標誌性服裝，精選造型將登陸全球七家精品店特別發售，首站涵蓋米蘭、巴黎與倫敦，隨後巡展至洛杉磯亮相學院博物館晚宴（ Academy Museum Gala ），最後巡迴至紐約、北京與東京。顧客可親身入手這些歷久彌新的雋永之作，透過今次的項目連結過去與現在。

PHOTO / GIORGIO ARMANI

從米蘭時裝周展示過去開啟未來

PHOTO / GIORGIO ARMANI

新品的展示與經典回顧正正展現這50年來每個重要的里程碑，未來品牌將以歷史為鏡，融合經典與前瞻的設計，繼續引領全球時尚邁向別具文化意義的方向。