野性之瑰麗｜Giorgio Armani取材火山粗獷質感，打造首個男性珠寶系列

不說不知，珠寶在中古西方社會中本是為男性而設；不過來到近代資本主義社會，珠寶好像成為女性專屬，然而在時尚與性別意識的演化下，男性珠寶市場重新擴張，除了是點綴，更是風格態度的延伸。Giorgio Armani近日正式推出品牌首個男士珠寶系列，以精湛工藝雕琢自然景觀的瑰麗，展現男士天然野性魅力。

PHOTO / GIORGIO ARMANI

系列靈感源自意大利西西里外海的潘泰萊里亞（Pantelleria）島，此島嶼位於意大利與非洲大陸之間，以獨特的火山面貌與未經人工破壞的環境而聞名，因為擁有罕見的黑色火山岩，被譽為地中海的「黑珍珠」。品牌將島上粗獷而野性的景觀，轉化為珠寶中的流動線條與質感，從騎士戒指、吊墜頸鏈、袖扣、胸針到網球手鏈，每件單品皆承載著原始的盎然與大自然的力量。

PHOTO / GIORGIO ARMANI

珠寶整體採用Armani標誌性的淡金色調，低調中流露溫潤質感。視覺焦點則落在切割精美的黑鑽之上，其深邃色澤猶如凝固的熔岩，在光線下閃爍內斂光芒。黑鑽以密鑲工藝鋪陳，復刻潘泰萊里亞島上標誌性的石牆紋理，鑄造出原始與精緻手工藝的強烈碰撞。

PHOTO / GIORGIO ARMANI

珠寶設計承傳Armani一貫的優雅精神，更從抽象意大利自然景觀彰顯男性原始力量，體現品牌高超的敘事能力。無論是戒指上的立體結構，還是頸鏈上不對稱的細節，都是現代男士從容自信的風格宣言。系列目前已於米蘭、倫敦、紐約、東京、香港及北京等專門店發售，在男裝珠寶日益蓬勃的時代，再度以美學與工藝回應當代精神。