Giorgio Armani 逝世終年 91 歲 時尚王國影響全球半世紀｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】意大利時裝大師 Giorgio Armani 逝世，終年 91 歲。

由 Giorgio Armani 創立的公司發表聲明，公布死訊，並指對離世感到無比悲痛。公司指將於本週六和週日在米蘭設弔唁處，隨後在未指定的日期舉行私人葬禮。

Giorgio Armani 近期健康欠佳，在今年 1 月仍然在巴黎現身時裝展，但到了 6 月就因為身體不適，被迫退出了米蘭男裝週的集團時裝展，這是他職業生涯中首次缺席時裝展。

Giorgio Armani 早在 1975 年自立門戶建立品牌，將設計師才華與商人觸覺融合，經過半世紀已演變成全球化的時尚王國，一年營業額高達 27 億美元。