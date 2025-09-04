Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘

Giorgio Armani 逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘

意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。

Armani集團聲明表示：「懷著無比悲痛的心情，我們宣布創作者、公司創辦人兼不懈的驅動力喬治·阿瑪尼逝世。」對於這位意大利傳奇時裝設計大師的離開，很多時尚人都對此而感到不捨。Giorgio Armani在1975年創立了個人品牌，開創了很多時尚界對於「中性美學」的想法，亦令時尚界對於「優雅」風格重新定義。

Giorgio Armani在1934年7月11日，出生於意大利皮亞琴察。1950年代，Giorgio Armani原本立志行醫，後轉投時尚界，並在1975年創立個人品牌，開創簡約而精緻的中性美學，改變歐美職場服裝及紅毯時尚潮流。Armani先生的西裝、剪裁和色彩成為成功與權力的象徵，影帝梁朝偉也是Giorgio Armani的西裝擁躉，不少影展場合都會見到梁朝偉穿著Giorgio Armani訂製西裝。更有指，梁朝偉有段時期每年都會買一套Armani西裝，買了也未必會穿，但就是會買，因為是習慣。

「真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘。」 （Elegance doesn’t mean being noticed, it means being remembered）

Armani最廣為流傳的語錄，反映他對時尚的深刻哲學：優雅是內斂，是令人回味無窮，而非譁眾取寵，「真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘。」（Elegance doesn’t mean being noticed, it means being remembered）極具他的個人特色，也很有代表性。

「當我越成功，我越想保有自我，包含我的缺點和不安全感。」 （The more successful I become, the more I want to remain like me, with my defects and insecurities.)

「我沒有成功法則可以傳承。我按照自己的方式做事。堅持自我獨特性，熱情、冒險、韌性、一致性，這對我來說是最寶貴的。」 （I don't have a formula to pass on. I always did it my own way... Passion. Risk. Tenacity. Consistency.）

「風格的本質是用簡單方式表達複雜的事。」 （The essence of style is a simple way of saying something complex.）

「愛是一切的源頭。沒有愛就同等於沒有錢、沒有動力，愛是非常重要的。」 （There can be nothing without love. No money, no power. Love is very important.）

Armani先生集時裝設計師、企業家與哲學家的氣質，他生前也堅持不設接班人，離世後留下億萬帝國與不朽精神。Armani集團稱，會在米蘭為Armani先生設立靈堂，隨後舉行私人葬禮，未公布確實日期。