打風｜天文台 22:20 發一號戒備信號
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Armani集團聲明表示：「懷著無比悲痛的心情，我們宣布創作者、公司創辦人兼不懈的驅動力喬治·阿瑪尼逝世。」對於這位意大利傳奇時裝設計大師的離開，很多時尚人都對此而感到不捨。Giorgio Armani在1975年創立了個人品牌，開創了很多時尚界對於「中性美學」的想法，亦令時尚界對於「優雅」風格重新定義。
Giorgio Armani在1934年7月11日，出生於意大利皮亞琴察。1950年代，Giorgio Armani原本立志行醫，後轉投時尚界，並在1975年創立個人品牌，開創簡約而精緻的中性美學，改變歐美職場服裝及紅毯時尚潮流。Armani先生的西裝、剪裁和色彩成為成功與權力的象徵，影帝梁朝偉也是Giorgio Armani的西裝擁躉，不少影展場合都會見到梁朝偉穿著Giorgio Armani訂製西裝。更有指，梁朝偉有段時期每年都會買一套Armani西裝，買了也未必會穿，但就是會買，因為是習慣。
「真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘。」 （Elegance doesn’t mean being noticed, it means being remembered）
Armani最廣為流傳的語錄，反映他對時尚的深刻哲學：優雅是內斂，是令人回味無窮，而非譁眾取寵，「真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘。」（Elegance doesn’t mean being noticed, it means being remembered）極具他的個人特色，也很有代表性。
「當我越成功，我越想保有自我，包含我的缺點和不安全感。」 （The more successful I become, the more I want to remain like me, with my defects and insecurities.)
「我沒有成功法則可以傳承。我按照自己的方式做事。堅持自我獨特性，熱情、冒險、韌性、一致性，這對我來說是最寶貴的。」 （I don't have a formula to pass on. I always did it my own way... Passion. Risk. Tenacity. Consistency.）
「風格的本質是用簡單方式表達複雜的事。」 （The essence of style is a simple way of saying something complex.）
「愛是一切的源頭。沒有愛就同等於沒有錢、沒有動力，愛是非常重要的。」 （There can be nothing without love. No money, no power. Love is very important.）
Armani先生集時裝設計師、企業家與哲學家的氣質，他生前也堅持不設接班人，離世後留下億萬帝國與不朽精神。Armani集團稱，會在米蘭為Armani先生設立靈堂，隨後舉行私人葬禮，未公布確實日期。
其他人也在看
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點
由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
崇正中學遭教育局取消註冊：管理情況極不理想 上一學年已無實際運作｜Yahoo
教育局今日（5 日）宣布，位於深水埗廣利道的私立學校「崇正中學」，因其管理情況極不理想，該校並於 2024 / 25 學年已無實際運作，決定根據《教育條例》取消其學校註冊，並於今日發信通知該校校監相關決定。而在取消學校註冊前，教育局早前因學校校董行為並不令人滿意，已按《教育條例》暫停該校營辦。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿
日本服裝三巨頭之一的Issey Miyake三宅一生，設計打破傳統服裝結構，融合現代科技美學，以皺摺為特色吸引了一大批忠實粉絲，特別深受熟齡女性的喜愛。不少名人都愛穿Issey Miyake，包括Kim Kardashian、Meryl Streep；而男裝款則有張敬軒、Steve Jobs等名人加持。以往都有推介過Bao Bao Issey Miyake實用又具造型感的手袋，這次就讓大家一起進入他的服裝世界，感受獨特的皺褶紋理和立體剪裁，穿上後讓大家在人群中脫穎而出，但又不顯得過分張揚。對生活品質有追求的你，趁著這次減價入手試試看吧！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
眾星悼念Giorgio Armani 陳法拉胡歌發長文高度致敬
【on.cc東網專訊】意大利著名時裝設計師Giorgio Armani周四（4日）離世，享年91歲。於娛樂圈中享負盛名嘅Giorgio Armani，多次獲中外巨星藝人挑選其作品為紅地氈戰衣，唔少藝人均對其離世感痛心。當中已進軍荷里活嘅陳法拉、內地小生胡歌、章子東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
傅嘉莉因家人健康問題消瘦 再爆意外令角膜受傷：我只能用蠢來形容自己
傅嘉莉（Kelly）入行多年，曾演出多套劇集，包括《當四葉草碰上劍尖時》、《廉政狙擊》、《一舞傾城》、《香港人在北京》等等，演技屢獲觀眾好評Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
莊梅岩連環爆演藝打壓 干預《奮青樂與路》 校方認溝通「未盡完善」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港演藝學院早前被劇作家莊梅岩日前公開指，香港演藝學院校董會在音樂劇《奮青樂與路》的製作中，對她的參與設下多項限制，包括在宣傳海報上刪除她的名字，避免受訪或在影片出鏡，甚至不允許在演出後上台謝幕。學院今日（5 日）表示回覆《Yahoo新聞》表示，承認內部溝通及處理流程「未盡完善」，並表示會檢討機制，確保未來與合作伙伴保持清晰、透明的交流。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
熱氣球嘉年華創辦人疑涉美斯風波｜路透指原證監會主席易會滿遭調查｜舒淇導演處女作威尼斯首映 15 分鐘掌聲｜9 月 5 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 5 日（星期五）。明日日間大致天晴，局部地區有驟雨，市區高見約 35 度，新界再高幾度，紫外線指數約 11 ，屬極高；稍後雲量增多並轉吹清勁東至東北風。展望星期日稍後起風勢增強、天氣轉不穩；星期一料有狂風大驟雨及雷暴，海面有大浪及湧浪；星期二仍有驟雨。Yahoo新聞 ・ 47 分鐘前
拉闊投資│流動性降溫 倉位要增防守力（小勇哥）
今年上半年，港股市場活躍，在全球主要市場表現領先，大幅跑贏A股。不過，踏入7月，情況逆轉，創出「十年新高」的A股市場持續高歌猛進，港股指數接近「止步不前」，只有板塊輪動，例如創新藥、半導體、AI相關等。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
消委會罐頭魚丨豆豉鯪魚鈉含量全部超標！17款罐頭沙甸魚驗出鎘或影響腎功能
罐頭魚方便美味，當中以鯪魚、沙甸魚及吞拿魚最受歡迎，豆豉鯪魚就是經典港式美食。消委會測了46款鯪魚、沙甸魚及吞拿魚罐頭的安全程度及營養素含量，發現全部樣本均檢出金屬污染物，不少罐頭魚當中含有的鈉、鎘、鉛等有機會影響人體健康，值得關注。Yahoo Food ・ 11 小時前
熱氣球嘉年華｜消委會暫接28宗投訴 涉款逾4萬元 單一最高金額近5000元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示，有專程購票入場的市民及旅客大感失望，數十名苦主要求退票不果，有苦主向《Yahoo 新聞》表明將透過法律行動追討。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
舒淇執導處女作「女孩」 反映未癒童年創傷
（法新社威尼斯4日電） 影后舒淇自編自導首部長片「女孩」今天在威尼斯影展首映，她告訴法新，這部電影是以她的成長過程中，與酗酒父親相處的艱辛童年為基礎所創作。舒淇在「女孩」首映前告訴法新：「我之所以拍這部電影，主因與我的童年經歷有關，這些經驗留下的傷痕至今仍存。」法新社 ・ 1 天前
傳奇設計師 Giorgio Armani 安詳辭世，享年 91 歲
義大利傳奇時裝設計師 Giorgio Armani 享年 91 歲，Armani 集團已於周四證實噩耗。HYPEBEAST ・ 12 小時前