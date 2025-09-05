傳奇設計師 Giorgio Armani 安詳辭世，享年 91 歲

Rastelli/Corbis/Getty Images

義大利傳奇時裝設計師 Giorgio Armani 享年 91 歲，Armani 集團已於周四證實噩耗。

「Armani 集團懷著無盡的悲痛，宣告其創造者、創始人及永不倦怠的推動者 Giorgio Armani 先生與世長辭。」。

過去半世紀，Giorgio Armani 以近乎無人能及的影響力定義米蘭式摩登。由櫥窗陳列員起步，他憑藉個人遠見，打造一座橫跨時裝、香氛、美妝、家居、酒店以至餐飲的多元王國。80 年代，他以極簡、柔和的解構剪裁重寫「power dressing」規則，並早於同儕與荷里活 A-list 級巨星建立深厚合作 —— 既替明星塑造造型，也將自己推上傳奇地位。Armani 對男女裝的深遠影響，最終為他贏得「Re Giorgio」（King Giorgio）的美譽。

「在這家公司，我們始終感受到家族般的歸屬。 今日，我們懷著深切的情感，痛失以遠見、熱情與奉獻創建並培育這個家族的奠基者。 但正是秉承他的精神，我們這些始終與Armani先生並肩同行的員工與家族成員，承諾守護他所構建的一切。 懷著敬意、責任與愛，為紀念他而推動公司持續發展。」

追悼儀式將於 9 月 6 日星期六至 9 月 7 日星期日期間，在米蘭 Via Bergognone 59 號設於 Armani/Teatro 內、米蘭時間上午 9 時至下午 6 時舉行。遵照 Armani 先生明確意願，葬禮將不對外公開。