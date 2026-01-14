渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
GitHub無預警大規模封鎖成人遊戲模組？只有程式碼也遭殃
知名程式碼平台 GitHub，最近傳出對平台上的成人遊戲相關專案展開大規模封鎖行動，主要針對的都是已停止活動的成人遊戲開發商 ILLUSION（幻影社）旗下遊戲模組，有約 40 到 50 名開發者受到影響，在去年 11 月底到 12 月之間的專案遭到刪除。
根據消息指出，GitHub 對於違規認定的標準模糊不清。許多遭封鎖的項目實際上只有包含單純文字的程式碼，並沒有上傳任何成人或是不雅圖片、影像等檔案，這些程式碼本身並不包含違法內容，單純是為了修改遊戲數值或新增某些功能而設計。
針對這波封鎖潮，GitHub 官方並沒有給出明確的具體解釋或回應。許多網友推測，這可能與 GitHub 母公司微軟，在最近加強對 AI 模型訓練數據的管控有關，或者是為了規避支付處理商的壓力以及潛在的法律風險，像是涉及未成年內容的爭議。然而，由於缺乏官方說明，開發者社群目前只能自行猜測原因，並開始尋找替代的託管平台，以備份或轉移專案。
這也引起許多網友質疑，如果連單純的文字程式碼都被視為違規，那麼平台上現存大量非成人遊戲的修改器或外掛程式也理應受到同等處置。也有些人對於規定越來越嚴格的平台感嘆：「我懷念以前的網路」、「為什麼現在大家都要針對成人遊戲？」、「我聞到信用卡壟斷的味道」、「連合法的遊戲都受到影響，未來非成人遊戲也會遭殃」
GitHub Banned Numerous Adult Game Developers and Won’t Explain Why
GitHub recently suspended or banned dozens of accounts associated with adult game modding, primarily for Illusion titles like Koikatsu. Around 80-90 repositories from 40-50 developers were removed in late… pic.twitter.com/QdaREP12gF
— Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) January 11, 2026
