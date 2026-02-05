GitHub 整合 Claude 同 Codex！Copilot Pro+／Enterprise 公開預覽，唔使轉工具就可派 AI 寫碼

GitHub 今日宣布 Claude（Anthropic）同 Codex（OpenAI）編碼代理正式進入 Agent HQ 公開預覽，Copilot Pro+ / Copilot Enterprise 用戶毋須額外訂閱即可使用。

唔使加錢，但每次會扣「高級請求」

Claude 同 Codex 目前只以編碼代理形式向 Copilot Pro+ / Copilot Enterprise 客戶預覽開放。GitHub 強調毋須額外訂閱，因為 Claude 同 Codex 已包含喺現有 Copilot 訂閱內。不過每次開一個工作階段（session），都會消耗 1 次「高級請求」。​

如果你公司用緊企業方案，亦要留意代理功能必須由管理員先喺企業層級同組織層級開啟。個人用家就相對簡單，去「Copilot 編碼代理設定」揀可授權存取嘅 repository，再將 Claude／Codex 打開就得。

GitHub 網頁、手機 App、VS Code 一條龍都可用

你可以由 github.com、GitHub 手機 App 同 VS Code（Visual Studio Code）啟動代理工作階段，同一個任務可以跨客戶端接力，做到「無縫體驗」。GitHub 官方亦提到 Copilot CLI 支援「很快就到」，即係之後有機會連命令列工作流都打通。

喺 GitHub 介面方面，你可以喺已啟用代理嘅 repository 入面，透過代理分頁開新工作階段，或者喺其他入口建立任務後再揀用邊個代理。手機 App 都有代理視圖，可以建立同追蹤工作進度。而喺 VS Code 嘅部分，GitHub 指需要 VS Code 1.109 或以上，然後喺代理工作階段視圖揀本地／雲端／背景等任務類型，再選擇想用嘅代理。

GitHub 把呢次更新包裝成 Agent HQ 嘅下一步：開發者可以喺建立任務時，選 Copilot、Claude、Codex 等唔同代理，並且用多個代理並行處理同一個問題，減少上下文切換。GitHub 產品主管 Mario Rodriguez 亦用「由想法到實現」作重點，強調用唔同代理負責唔同步驟，但唔使轉平台或失去上下文。

