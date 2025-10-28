許紹雄逝世終年 76 歲
GitHub 發佈多個 AI 編程代理的集中平台
GitHub 正在為開發者提供第三方 AI 編碼代理的訪問權限，推出全新的「Agent HQ」。除了使用 GitHub Copilot，開發者將能在未來幾個月內試用 OpenAI 的 Codex、Anthropic 的 Claude、Google 的 Jules、xAI 和 Cognition 的 Devin。
擁有 GitHub Copilot 訂閱的開發者可以訪問一個新的「任務控制」儀表板，在這裡他們可以控制、管理和跟踪多個 AI 編碼代理。GitHub 的 COO Kyle Daigle 表示：「通過這組新的 AI 控制，我們為 GitHub 上所有代理的使用提供了一個控制平面，無論您使用的是 GitHub 的編碼代理還是我們合作夥伴的編碼代理。」
GitHub 的新 Agent HQ 也將允許開發者在完成相同任務時同時運行多個 AI 代理，這樣開發者可以選擇他們最喜歡的代理的工作。在 Agent HQ 正式推出之前，GitHub 正在將 OpenAI Codex 提供給參加 VS Code Insiders 計劃的 Copilot Pro Plus 用戶。
此外，GitHub 還推出了其他幾個工具，包括 VS Code 中的新計劃模式，該模式使用 Copilot 為任務創建逐步計劃，後續由其 AI 編碼代理執行。GitHub 還為 Copilot 添加了代碼審查步驟，允許代理訪問工具，例如 CodeQL，以便在將代碼傳遞給開發者之前進行評估。
推薦閱讀
其他人也在看
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 11 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 12 小時前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 11 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 1 天前
《愛·回家之開心速遞》為配合全運台慶更改播放時間 網民：好過播內地劇啦
TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自2017年播出至今已超過2600集，多年嚟食飯時間都陪伴住觀眾，令唔少劇中演員成功憑角色入屋。喺噚日（27日）劇集喺將軍澳電視城舉行「Happy Halloween」活動，劉丹、周嘉洛、滕麗名、古佩玲及陳浚霆等劇中演員都有出席，期間監製梁耀堅公布劇集因配合全運及台慶嘅關係，將於11月3至7日改為晚上8時半至9時半播出一連5集嘅1小時版本。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
港男「孖C」床頭燈加持新居屋慘遭瘋狂負評 網民勁mean：「好有淘寶feel！」
近日有一名港男在社交平台Threads分享新居裝修照片，引發網民熱烈討論，其中睡房一盞「偽Chanel」標誌床頭燈更慘遭網民瘋狂負評！28Hse.com ・ 11 小時前
許紹雄離世終年76歲｜圈中人緣好也是寵愛女兒的爸爸，「父女檔」拍片並鼓勵女兒分享戀愛生活
許紹雄不敵癌症，於今日（28日）凌晨離世，終年76歲。人稱「Benz雄」的資深藝人許紹雄，昨日已經有不少圈中好友到醫院探訪他，包括黎芷珊、黃子華、苗僑偉夫婦，佘詩曼本來要往北京工作都要改行程，前往醫院看看許紹雄，更在接受訪問時一度哽咽，難忍難過心情。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
荷蘭接管安世半導體原因曝光：前CEO暗自將生產轉移中國
路透引述 4 名消息人士報導，荷蘭政府於 9 月接管安世半導體（Nexperia），是因該公司前執行長準備拆解歐洲業務，並將生產轉移至中國。 中國與荷蘭因安世半導體陷入僵局一個月，促使歐洲、美國與日本的汽車製造商警告，晶片短缺可能引發生產問題。雖然安世半導體製造的晶片非常基礎，鉅亨網 ・ 13 小時前
據報荷蘭政府憂安世半導體遭掏空決定接管
《路透》引述消息指，荷蘭政府上月底決定接管安世半導體(Nexperia)，是因為擔心該公司的前CEO張學政已經在拆除安世的歐洲業務，並將生產轉移到中國。張學政也是安世中國母公司聞泰科技的創始人。據稱，在10月1日被荷蘭法院暫停CEO職務之前，張學政已將安世在英國曼徹斯特工廠的機密，轉移到聞泰科技的中國工廠，其中包括晶片設計和機器設置，接下來預定轉移安世的漢堡廠設備。消息人士指，張學政計劃在歐洲裁員40%，並關閉位於慕尼黑的一個研發據點。消息人士指，荷蘭政府認為，可以通過與中國談判達成解決方案，讓安世恢復為中荷共存的結構。荷蘭政府於9月30日以治理缺陷為由，接管安世。10月4日，中國商務部禁止安世產品從中國出口。雖然安世大部分晶片在歐洲生產，但約70%的晶片在中國封裝後分銷。安世中國分公司已宣布獨立經營，並已恢復向中國國內分銷供應晶片。中國與荷蘭就安世長達1個月的對峙，已引發歐洲、美國和日本的汽車製造商發出警告，晶片短缺可能導致生產問題。儘管安世生產的晶片非常基本，但它們被大量用於汽車電子系統。(ST)infocast ・ 13 小時前