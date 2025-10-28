GitHub 發佈多個 AI 編程代理的集中平台

GitHub 正在為開發者提供第三方 AI 編碼代理的訪問權限，推出全新的「Agent HQ」。除了使用 GitHub Copilot，開發者將能在未來幾個月內試用 OpenAI 的 Codex、Anthropic 的 Claude、Google 的 Jules、xAI 和 Cognition 的 Devin。

擁有 GitHub Copilot 訂閱的開發者可以訪問一個新的「任務控制」儀表板，在這裡他們可以控制、管理和跟踪多個 AI 編碼代理。GitHub 的 COO Kyle Daigle 表示：「通過這組新的 AI 控制，我們為 GitHub 上所有代理的使用提供了一個控制平面，無論您使用的是 GitHub 的編碼代理還是我們合作夥伴的編碼代理。」

GitHub 的新 Agent HQ 也將允許開發者在完成相同任務時同時運行多個 AI 代理，這樣開發者可以選擇他們最喜歡的代理的工作。在 Agent HQ 正式推出之前，GitHub 正在將 OpenAI Codex 提供給參加 VS Code Insiders 計劃的 Copilot Pro Plus 用戶。

此外，GitHub 還推出了其他幾個工具，包括 VS Code 中的新計劃模式，該模式使用 Copilot 為任務創建逐步計劃，後續由其 AI 編碼代理執行。GitHub 還為 Copilot 添加了代碼審查步驟，允許代理訪問工具，例如 CodeQL，以便在將代碼傳遞給開發者之前進行評估。

