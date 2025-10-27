GM 仍未決定取消 CarPlay 和 Android Auto 功能

上星期，通用汽車（General Motors）首席執行官瑪麗·巴拉（Mary Barra）引發了不小的轟動，因為她表示公司會最終在所有汽油車型中淘汰 Apple CarPlay 和 Android Auto。通用汽車已經成功地從大多數電動車型中移除了手機鏡像功能，而現在正計劃如何在內燃機車型中也停止這項支持。

不過，今天該公司澄清，這一變化不會在短期內發生。通用汽車發言人馬洛里·盧奇（Malorie Lucich）在一份聲明中表示：「我們不會對現有車輛進行任何改變。如果您的車輛支持 Apple CarPlay 或 Android Auto，這些功能將會繼續保留。在可預見的未來，這兩個功能將在所有通用汽車的汽油車型中持續提供。隨著我們向集中計算平台的推進，我們將逐步過渡到一個更好、更深入整合的體驗——這是整個行業在向軟件定義的車輛發展的方向。這一過程會隨著時間推移而進行，而不是一蹴而就。我們重視與 Apple 和 Google 的合作，並將繼續專注於提供客戶喜愛的體驗。」

在 Decoder 播客中，巴拉似乎暗示，隨著新車型的更新，這一移除將會逐步實施。「隨著我們向前推進每一款新車和重大新車型的推出，我認為您將會看到我們在這方面的一致性。」她表示。

目前看來，這一變化不會發生，直到通用汽車準備推出上星期宣布的新集中車輛計算平台。該系統旨在減少控制模塊的數量，並改善無線軟件更新的能力，預計將於 2028 年在凱迪拉克（Cadillac）Escalade IQ 首次亮相，隨後才會推廣到汽油車型中。

