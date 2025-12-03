GM CEO Mary Barra 呼籲 Biden 給予 Tesla 和 Elon Musk 應有的認可

在最近的一次訪問中，通用汽車 (GM) 首席執行官 Mary Barra 表示，她告訴美國總統 Joe Biden，應該給予 Tesla 及其首席執行官 Elon Musk 充分的讚譽，因為他們在電動車轉型中發揮了關鍵作用。當 Biden 在一次活動中將功勞歸於她和 GM 時，Barra 隨即指出，這樣的說法並不正確，並強調 Musk 和 Tesla 應該被明確提及。

她在《紐約時報》Dealbook 峰會上與 Andrew Ross Sorkin 的對話中表示：「他當時在讚揚我，而我告訴他，事實上，很多功勞應該歸於 Elon 和 Tesla。」回顧 2021 年，Biden 曾造訪 GM 位於底特律的 Factory Zero 工廠，該工廠是 GM 大規模轉型為電動車的核心。當時，Biden 談到電動車產業，並稱讚 GM 和 Barra 是推動變革的真正領導者。他說：「在汽車行業，底特律在電動車方面領先全球。

Mary，我記得在一月與你談論美國在電動車領域領導的重要性。你宣布到 2035 年 GM 將實現 100% 電動化，這改變了整個故事。你做到了，Mary，你使整個汽車行業電動化。」不過，許多人對於 Biden 強調 GM 和 Barra 的決定感到困惑，因為 Tesla 和 Musk 才是真正開始電動車轉型的先驅。GM、Ford 和其他許多公司在 Tesla 開始佔據市場份額後才跟隨其步伐。

Elon Musk 隨後也對 Biden 的言論進行了回應，指出他們在白宮擁有足夠的影響力，甚至可以排除 Tesla 參加電動車峰會。他表示：「在接下來的活動中，Biden 與 Mary Barra 一起祝賀她在電動車革命中的領導地位。」在 2021 年第四季度，Tesla 交付了 300,000 輛電動車，而 GM 只有 26 輛。隨著 Tesla 在人工智能和機器人技術上的不斷進步，Elon Musk 近日透露，Tesla 的人形機器人 Optimus 正在加速開發，並計劃在未來幾年實現量產。

Musk 形容這項產品為歷史上最重大的發明，甚至超越 Tesla 自身。他相信，這將能夠消除人類在日常生活中的單調工作，例如清潔、修剪草坪和摺衣服。Optimus 的研發不斷取得進展，最近有視頻展示了它的運動能力，並展現出相當自然的跑步姿勢。Musk 在第三季度的財報電話會議中曾表示：「創造一隻靈活且功能強大的手是一個極具挑戰性的任務，尤其是要模仿人類手的靈活性。」目前，Optimus 計劃在運動方面已經取得了顯著進展，但要實現其潛力，首先必須解決手部功能的問題。

Tesla 的創新不僅在電動車領域領先，更在未來的科技革命中扮演著關鍵角色，持續推動市場的變革和發展。這種持續的創新能力不僅提升了 Tesla 的品牌價值，也為整個行業帶來了新的生機與挑戰。

