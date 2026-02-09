GMA Capital Partners 正式成為香港商界環保協會成員

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月9日 - GMA Capital Partners 正式成為香港商界環保協會 (Business Environment Council, BEC) 成員，積極參與香港本地商業及永續發展體系，並透過平台就影響實體經濟的環保及政策議題展開建設性對話。



GMA Capital Partners 總部設於新加坡，為一家致力長期投資、結構性資本解決方案及跨境合作的主權投資公司，投資領域涵蓋實體經濟，包括基礎設施、能源轉型、物流及策略性工業市場。成為商界環保協會一員，有助於該公司與企業界、政策制定者及業界持份者就環境議題展開建設性對話，推動香港及區內企業營運的資產長期韌性。



商界環保協會自1992年成立以來，一直以商界主導的獨立機構身份，積極透過政策倡議、思想領導及知識共享，推動企業實踐環保卓越。其會員來自各行各業，包括跨國公司、上市企業、中小企業、新創公司及非政府組織。



GMA Capital Partners 的管理合夥人 Chasen Nevett 表示：



「加入商界環保協會為我們提供一個建設性的平台，能夠就實際環境及永續發展議題與香港商界進行交流。我們將一如既往，專注將資本審慎配置於實體經濟資產，並重視監管架構、公司治理與長遠環境因素對商業成果的深遠影響。」



GMA Capital Partners 的永續發展策略，注重商業紀律與資訊透明，並審慎評估轉型過程中潛在的風險與機遇，以確保資產的長期穩健表現。該公司期待參與商界環保協會的各項倡議，並為香港及區域內的環境政策與永續營商模式做出貢獻。





關於 GMA Capital Partners

GMA Capital Partners 為總部設於新加坡的投資機構，專注於長線主權投資、結構性資本方案及跨境策略合作，投資範圍涵蓋基建、能源轉型、物流及策略性工業領域，強調資本部署的紀律性及實體經濟導向的投資成果。







