焦點

從愛民邨玩到世界搖搖大賽　阿反奪 40 歲以上世一

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Tech HK

Gmail 25 億密碼外洩是誤傳？官方罕見澄清，建議啟用 Passkey 更安全

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
Gmail 25 億密碼外洩是誤傳？官方罕見澄清，建議啟用 Passkey 更安全
Gmail 25 億密碼外洩是誤傳？官方罕見澄清，建議啟用 Passkey 更安全

Google 罕有發文強調 Gmail 保護機制強大而有效，所謂的「緊急警告」屬誤傳！Engadget 報導指 Google 突然發文重申 Gmail 服務的 Gmail 保護機制運作正常，釣魚阻擋率逾 99.9%。雖然文內並無明確指出，但估計是在回應早前有大量傳媒誤指「向所有 Gmail 用戶發緊急警告」的說法。

事源早前 Google Cloud 發文說明一宗在 6 月初時，針對 Salesforce 而進行的社交工程攻擊，是由名為 ShinyHunters（編號 UNC6040）的駭客組織以釣魚電話誘騙用戶登入惡意網站並藉此盜取數據，官方至 8 月 8 日已經向全部受影響的帳戶發出通知。但落到 Forbes 的口中就變成了 Google「向所有 25 億 Gmail 用戶發出緊急警告」，造成一陣恐慌。

據 Google Cloud 的文章，有關針對 Salesforce 的社交工程攻擊，過程中並不涉及到系統漏洞，主要是由駭客透過釣魚電話誘騙用戶登入偽裝成官方工具 Data Loader 的惡意網站，在騙取到登入憑證後的短暫時間之中闖進系統並下載數據。

無論如何，在網絡安全風險愈來愈高的今天，大家都可以選擇啟用 Passkey 通行密鑰或非 SMS 的二階段驗證 2FA 等無密碼認證工具，減少被不法分子誘騙到登入資訊的可能。

啟用 Passkey 或 2FA 更安全！

以下為數個獲第三方評測高分的密碼管理員工具，免費和收費的選擇俱備，有興趣的朋友可以自行選用。

消委會試密碼管理工具：付費功能豐富、但免費都夠用？Google 最低分！

1Password｜綜合最佳之選

個人 1 年訂閱，平均每月 US$3｜14 天免費試用

5 人家庭 1 年訂閱，平均每月 US$5｜14 天免費試用

立即訂閱

NordPass｜最佳跨平台之選

個人 2 年 + 3 個月，平均每月特價 HK$11.07

6 人家庭 2 年，平均每月特價 HK$21.63

立即訂閱

Keeper｜最佳離線使用之選

個人新用家 1 年訂閱，平均每月特價 US$3.33

5 人家庭新用家 1 年訂閱，平均每月特價 US$7.08

立即訂閱

Dashlane｜最佳共用之選

基礎版免費

個人 1 年訂閱，平均每月特價 US$3.5

10 人家庭 1 年訂閱，平均每月特價 US$5.25

立即訂閱

Proton Pass｜最佳生態聯動之選

基礎版免費

個人 Pass Plus 1 年訂閱，平均每月特價 US$2.99

6 人家庭 1 年訂閱，平均每月特價 US$4.99

Proton Unlimited 綜合包（含 VPN、電郵、雲端儲存等服務）1 年訂閱，平均每月特價 US$9.99

立即訂閱

更多內容：

Gmail's protections are strong and effective, and claims of a major Gmail security warning are false.

The Cost of a Call: From Voice Phishing to Data Extortion

Google says reports of a major Gmail security issue are 'entirely false'

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大

魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大

有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。

Yahoo Food ・ 1 天前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相

胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相

胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初

香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初

《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利

阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利

阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。

鉅亨網 ・ 23 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui

呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui

盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...

BossMind ・ 20 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高

香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高

《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求

金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求

金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。

Bloomberg ・ 7 小時前
海德園｜首批約1.75萬元 工廠墳景走唔甩 想睇海景要點揀

海德園｜首批約1.75萬元 工廠墳景走唔甩 想睇海景要點揀

柴灣逾20年未有大型新盤，最新由太古地產牽頭發展的海德園，正推出項目的第1期，包括第2及第3座，共592個單位，涵蓋1房至3房戶型，關鍵日期為2026年8月，樓花期約1年。

28Hse.com ・ 2 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶

香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶

《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
普京稱習近平為「親愛的朋友」！俄中戰略關係達歷史新高

普京稱習近平為「親愛的朋友」！俄中戰略關係達歷史新高

俄羅斯總統普京週二（2 日）表示，他對中國國家主席習近平，他「親愛的朋友」，在訪中期間給予的熱烈歡迎深表感謝。

鉅亨網 ・ 2 小時前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管

仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管

學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。

Yahoo財經 ・ 9 小時前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活

魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活

魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點

《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點

阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。

AASTOCKS ・ 1 天前
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！

45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！

韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係

待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係

Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資

鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資

據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。

Bloomberg ・ 1 天前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事　哽咽宣布：要終止個騷！

張學友東莞騷唱到一半聲帶出事　哽咽宣布：要終止個騷！

【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！審美觀惹熱議：染上韓國的容貌焦慮

「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！審美觀惹熱議：染上韓國的容貌焦慮

近日歐美流行一句話：「你不是醜，只是不生於韓國。」Tiktok 影片中外國人紀錄移居到韓國後，只需 7 日即可變美的過程，這種新世代對「美」的新定義為 #KoreaGlowUp 。

Yahoo Style HK ・ 9 小時前
全球首例AI謀殺案！ChatGPT成「偏執放大器」56歲IT菁英弒83歲母親後輕生

全球首例AI謀殺案！ChatGPT成「偏執放大器」56歲IT菁英弒83歲母親後輕生

美國康乃狄克州一個富裕又安靜的郊區，一棟價值 270 萬美元的荷蘭殖民風格豪宅本應是退休老人 Suzanne Eberson Adams 頤養天年的港灣，卻在一夜之間淪為悲劇的舞台，因他的 56 歲兒子 Stein-Erik Soelberg 在跟 ChatGPT 的交流互動加劇了自身偏執，最終導致了一起可怕的謀殺與自殺事件。

鉅亨網 ・ 1 天前
Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定

Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定

相隔差不多 20 年，《穿Prada的惡魔》續集終於開拍，Anne Hathaway 再度化身 Andy Sachs 重返紐約街頭。這次她不再是當年那個為借 Chanel 長靴而奔波的職場新鮮人，反而以女強人姿態現身，手上的 Coach 復古公事包更成為焦點。

Yahoo Style HK ・ 8 小時前