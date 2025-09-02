Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Gmail 25 億密碼外洩是誤傳？官方罕見澄清，建議啟用 Passkey 更安全

Google 罕有發文強調 Gmail 保護機制強大而有效，所謂的「緊急警告」屬誤傳！Engadget 報導指 Google 突然發文重申 Gmail 服務的 Gmail 保護機制運作正常，釣魚阻擋率逾 99.9%。雖然文內並無明確指出，但估計是在回應早前有大量傳媒誤指「向所有 Gmail 用戶發緊急警告」的說法。

事源早前 Google Cloud 發文說明一宗在 6 月初時，針對 Salesforce 而進行的社交工程攻擊，是由名為 ShinyHunters（編號 UNC6040）的駭客組織以釣魚電話誘騙用戶登入惡意網站並藉此盜取數據，官方至 8 月 8 日已經向全部受影響的帳戶發出通知。但落到 Forbes 的口中就變成了 Google「向所有 25 億 Gmail 用戶發出緊急警告」，造成一陣恐慌。

據 Google Cloud 的文章，有關針對 Salesforce 的社交工程攻擊，過程中並不涉及到系統漏洞，主要是由駭客透過釣魚電話誘騙用戶登入偽裝成官方工具 Data Loader 的惡意網站，在騙取到登入憑證後的短暫時間之中闖進系統並下載數據。

無論如何，在網絡安全風險愈來愈高的今天，大家都可以選擇啟用 Passkey 通行密鑰或非 SMS 的二階段驗證 2FA 等無密碼認證工具，減少被不法分子誘騙到登入資訊的可能。

啟用 Passkey 或 2FA 更安全！

以下為數個獲第三方評測高分的密碼管理員工具，免費和收費的選擇俱備，有興趣的朋友可以自行選用。

消委會試密碼管理工具：付費功能豐富、但免費都夠用？Google 最低分！

