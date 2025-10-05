GODIVAxLABUBU 再度聯手！10月推秋季軟雪糕/巧克力禮盒 送茶匙/茶杯

Labubu的無處不在，不但閃耀於玩具界，踏足飲食界後，更持續發光發亮！GODIVA和LABUBU上一次的聯乘，已經令朱古力控和潮玩迷雙雙瘋狂，這個10月推出的第二彈，繼續有驚喜，不但上次被搶到斷貨的聯乘茶匙也換了新裝，連巧克力禮盒都做成了LABUBU的座駕，甚至有茶杯套裝，繼承了Godiva的優雅，也延續了Labubu式的玩味！



秋季軟雪糕及飲品10月8日專門店開售

全新GODIVA × LABUBU秋季軟雪糕及飲品聯乘系列，以秋日金黃森林為靈感，選用幼滑榛子風味搭配濃郁巧克力，打造三款軟雪糕與兩款黑巧克力飲品。每款軟雪糕均配LABUBU造型巧克力牌，還原藝術家龍家昇筆下的童趣形象！第一彈大熱的GODIVA x LABUBU不銹鋼茶匙也煥新回歸，新增橘色小花，配LABUBU金屬吊飾，又是一個Labubu粉絲收藏好物！記得10月8日專門店開售，也記得趁雪糕融化前要瘋狂打卡！

軟雪糕系列以碧根果碎與可可薄脆增彩，搭配黑巧克力、榛子巧克力或榛子醬，多一份酥脆咬感，又有果仁醇厚的甘香。飲品則分冷熱飲，均以黑巧克力、榛子醬為底，搭配GODIVA經典手工巧克力卷，熱款溫潤、凍款沁涼，截然不同的溫度，卻是一樣的甜蜜。

榛子黑巧克力（熱/凍）$59、軟雪糕秋列 $75

巧克力禮盒登場 LABUBU粉車載來甜蜜驚喜

10月15日起陸續發售的巧克力禮盒，值得令人期待！6款禮盒各有花樣，最過癮的是禮盒打開是立體森林，LABUBU像在裡面捉迷藏，好像開啟了場景模式；巧克力小貨車鐵盒款簡直是迷你版移動甜品車，LABUBU當司機，車裡裝完夾心巧克力，就可以變成你的收藏寶盒；最有意思的是巧克力磚禮盒，盒子用上了手繪風格，畫上LABUBU的黑黑的圓臉，超有原作感！

GODIVAxLABUBU 巧克力禮盒

GODIVA x LABUBU 70%可可黑巧克力磚、50%可可黑巧克力磚、牛奶巧克力磚 $159（10月22日起）

GODIVA x LABUBU 巧克力小貨車鐵盒8顆裝：$389（10月15日起）

$699收藏級禮盒套裝 10月31日發售

作為今次聯乘的「收藏級王牌」，這款售價$699的巧克力磚禮盒套裝可謂誠意爆滿，燙金工藝的奢華禮盒內，就包括了三款共六片LABUBU造型立體巧克力磚，從濃醇的70%可可黑巧克力、順滑的50%可可黑巧克力到奶香濃郁的牛奶巧克力都有；最讓粉絲心動的是，套裝還附贈限量版GODIVA x LABUBU印茶杯及茶匙，白底金字的設計一樣典雅，絕對是收藏家們必爭之物。

GODIVA x LABUBU 巧克力磚禮盒套裝：$699（10月31日起）

平價收藏！$89便利店限定GODIVA x LABUBU禮盒

便利店3款GODIVA x LABUBU禮盒統統只售$89，價錢雖平，卻滿是誠意！每款鐵盒都印着手繪風黑色LABUBU，搭配不同場景超吸睛：棕色盒是小花LABUBU，內含流心巧克力醬；淡黃色盒掛LABUBU吊墜，藏着榛子牛奶巧克力；粉白盒還原冒險場景，覆盆子夾心酸甜解膩。隨盒贈卡片與掛飾，想不到買巧克力也有像拆盲盒一樣的驚喜感！

GODIVA x LABUBU便利店限定禮盒系列 $89

發售地點：7-Eleven、city'super、LOG-ON等指定便利店及超級市場

備註：數量有限，售完即止。

