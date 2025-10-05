中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
GODIVAxLABUBU 再度聯手！10月推秋季軟雪糕/巧克力禮盒 送茶匙/茶杯
GODIVAxLABUBU 再度聯手，10月推出秋季系列的軟雪糕、巧克力禮盒等，更附贈靚靚茶匙及茶杯！詳情即睇：
Labubu的無處不在，不但閃耀於玩具界，踏足飲食界後，更持續發光發亮！GODIVA和LABUBU上一次的聯乘，已經令朱古力控和潮玩迷雙雙瘋狂，這個10月推出的第二彈，繼續有驚喜，不但上次被搶到斷貨的聯乘茶匙也換了新裝，連巧克力禮盒都做成了LABUBU的座駕，甚至有茶杯套裝，繼承了Godiva的優雅，也延續了Labubu式的玩味！
Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
秋季軟雪糕及飲品10月8日專門店開售
全新GODIVA × LABUBU秋季軟雪糕及飲品聯乘系列，以秋日金黃森林為靈感，選用幼滑榛子風味搭配濃郁巧克力，打造三款軟雪糕與兩款黑巧克力飲品。每款軟雪糕均配LABUBU造型巧克力牌，還原藝術家龍家昇筆下的童趣形象！第一彈大熱的GODIVA x LABUBU不銹鋼茶匙也煥新回歸，新增橘色小花，配LABUBU金屬吊飾，又是一個Labubu粉絲收藏好物！記得10月8日專門店開售，也記得趁雪糕融化前要瘋狂打卡！
軟雪糕系列以碧根果碎與可可薄脆增彩，搭配黑巧克力、榛子巧克力或榛子醬，多一份酥脆咬感，又有果仁醇厚的甘香。飲品則分冷熱飲，均以黑巧克力、榛子醬為底，搭配GODIVA經典手工巧克力卷，熱款溫潤、凍款沁涼，截然不同的溫度，卻是一樣的甜蜜。
巧克力禮盒登場 LABUBU粉車載來甜蜜驚喜
10月15日起陸續發售的巧克力禮盒，值得令人期待！6款禮盒各有花樣，最過癮的是禮盒打開是立體森林，LABUBU像在裡面捉迷藏，好像開啟了場景模式；巧克力小貨車鐵盒款簡直是迷你版移動甜品車，LABUBU當司機，車裡裝完夾心巧克力，就可以變成你的收藏寶盒；最有意思的是巧克力磚禮盒，盒子用上了手繪風格，畫上LABUBU的黑黑的圓臉，超有原作感！
$699收藏級禮盒套裝 10月31日發售
作為今次聯乘的「收藏級王牌」，這款售價$699的巧克力磚禮盒套裝可謂誠意爆滿，燙金工藝的奢華禮盒內，就包括了三款共六片LABUBU造型立體巧克力磚，從濃醇的70%可可黑巧克力、順滑的50%可可黑巧克力到奶香濃郁的牛奶巧克力都有；最讓粉絲心動的是，套裝還附贈限量版GODIVA x LABUBU印茶杯及茶匙，白底金字的設計一樣典雅，絕對是收藏家們必爭之物。
平價收藏！$89便利店限定GODIVA x LABUBU禮盒
便利店3款GODIVA x LABUBU禮盒統統只售$89，價錢雖平，卻滿是誠意！每款鐵盒都印着手繪風黑色LABUBU，搭配不同場景超吸睛：棕色盒是小花LABUBU，內含流心巧克力醬；淡黃色盒掛LABUBU吊墜，藏着榛子牛奶巧克力；粉白盒還原冒險場景，覆盆子夾心酸甜解膩。隨盒贈卡片與掛飾，想不到買巧克力也有像拆盲盒一樣的驚喜感！
發售地點：7-Eleven、city'super、LOG-ON等指定便利店及超級市場
備註：數量有限，售完即止。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 15 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 23 小時前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前
高市早苗當選自民黨黨首 日本或將迎來首位女首相
日本執政黨自民黨周六選舉高市早苗為新黨首，她有望成為該國首位女首相。Bloomberg ・ 1 天前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
高市早苗跑車揸足廿年 電動車攻日有阻滯？
高市早苗勝出自民黨黨總裁選舉，日本有機會出現首位女首相。市場聚焦繼承安倍經濟學的她，會否堅持推動弱日圓政策。不過從高市早苗對車的感情看，平價電動車大舉搶攻日本市場或出現暗湧。Yahoo財經 ・ 22 小時前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 1 天前
比特幣突破125,000美元關口 創紀錄新高
比特幣再創新高，美國政府停擺引發的風險資產普漲提振全球最大加密貨幣。Bloomberg ・ 17 小時前
AEON 38周年優惠率先睇！全場貨品低至$3.8、均一價$30/3件精選商品、大抽獎贏$38,000免找數簽賬額
AEON為慶祝38周年，於10月10日至11月5日期間，推出一系列獎賞優惠活動！Yahoo著數專員為大家直擊AEON 38周年必買優惠產品，全場最平產品低至$3.8，有超過300件精選商品以「超級均一價」發售，最抵$30任選3件指定貨品！重點還有AEON大抽獎贏$38,000免找數簽賬額、自家品牌新產品優惠，三層衛生紙(10卷裝)優惠價最平$100/6件、「日本節」平買日本美食等！在推廣期內，購物滿指定金額即可換領限定禮品和2026年慈善月曆，同時可參與「38周年印花賞」換$100電子優惠券，AEON信用卡會員更有限時回贈優惠！即睇AEON 38周年必搶優惠產品和活動詳情！YAHOO著數 ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐 人均$239起歎每日鮮採香料製烤肉/招牌海南雞飯/香煎智利鱸魚
富麗敦海洋公園酒店的星耀廳，可俯瞰南中國海的舒適環境，絕對是城中靚景餐廳之一！10月更帶來兩大高性價比美味選擇：「海洋農莊香草烤爐盛饌自助餐」是一場農莊到餐桌的風味旅行，鮮採迷迭香、鳥眼辣椒等，帶來精彩烤肉；半自助午餐則帶來輪換的特色主菜，招牌海南雞飯、香煎智利鱸魚等都值得一一細嘗！現在於Klook推出快閃買一送一，折算後人均最低僅需$239起，就可在美景中，享受連場豐盛又滿足的飲食之旅。Yahoo Food ・ 23 小時前
SHEIN擬11月法國開店 老佛爺反對 被指摧毀本地品牌 巴黎市長「極擔憂」
線上快時尚零售商希音（SHEIN）進軍實體零售，選址法國巴黎開設首間永久門店，卻遭遇當地零售業強烈反對。希音與百貨公司營運商SGM集團（Societe des Grands Magasins）合作，擬在後者營運的BHV Marais及老佛爺百貨內開設「店中店」，位於巴黎市中心的首家門店將於11月開業。然而，老佛爺百貨表示強烈反對，聲稱將阻止希音進駐，當地零售協會則斥責希音摧毀本地品牌。信報財經新聞 ・ 2 天前
工商鋪點評｜從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身｜江靜明
位於金鐘統一中心的名都酒樓在九月底光榮結業，結束了三十五年營運。這個超過三萬平方呎的舖位，見證了香港飲食文化的變遷，如今將迎來全新的使命——香港科技大學以以3.544億元購入該物業，未來將用作教學相關用途。這項交易不僅是物業的轉手，更象徵著城市空間功能的轉型。BossMind ・ 1 天前
OpenAI奧特曼談AI取代工作：我想去當農夫！
隨著人工智慧（AI）技術日益成熟，當被問及若自己的工作被 AI 取代了他會怎麼辦時，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）出人意料地回答：「當農夫。」鉅亨網 ・ 1 天前
張玉珊投資有道晉身3億富婆 未婚夫曾陷財富真偽爭議
前玉女歌手張玉珊投資有道，憑生意及物業累積3億身家，晉身富婆行列；未婚夫盧啟賢則曾被《福布斯》調查指財富存疑，兩人戀情引發熱話。Yahoo財經 ・ 1 天前
高市早苗勝選料提振日本股市 日圓和日債或承壓
支持刺激政策的高市早苗在自民黨黨首選舉中意外獲勝後，日本股市可能會獲得支撐，日圓和長期國債則將面臨壓力。Bloomberg ・ 18 小時前
【百佳】買6支指定舒適達牙膏送$300.7贈品（即日起至09/10）
百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支舒適達 (修復保護/抗敏護齦/速效抗敏/全方位保護) 100克單支裝牙膏，送價值$300.7贈品YAHOO著數 ・ 1 天前
笑到最後｜Walmart及Costco高估值對科技股的支持（高明）
兩隻超市股今年都係拉鋸狀態，資金都唔走，就係明確投票意向，兩隻股重新定義估值水平，防守股都50倍，支持其他美股繼續上升。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
比亞迪連續四個季度銷量超越特斯拉
【彭博】— 特斯拉公司上季度售出創紀錄數量的汽車，但比亞迪公司再次在與這家由埃隆·馬斯克領導的公司的較量中佔了上風。Bloomberg ・ 2 天前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 1 天前