《Golden》再創歷史、Kpop歌曲首奪Grammy獎項！EJAE包辦作曲+主唱來頭超厲害、紅地氈穿搭解構
Netflix動漫電影《K-pop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）的主題曲《Golden》再創歷史！在剛舉行的68屆格林美獎（68th Annual Grammy Awards）中，《Golden》奪得「最佳影視媒體作品歌曲」（68th Annual Grammy Awards），亦是Kpop史上首座格林美獎。這首歌的靈魂人物EJAE憑此曲爆紅，一起來看看她的來頭及紅地氈穿搭吧！
Gilbert Flores/Penske Media via Getty Images
Gilbert Flores/Penske Media via Getty Images
Ejae是誰？
Netflix動漫電影《K-Pop 獵魔教主》在2025年上映，當中的主題曲現今已成為無人不曉的歌曲。動畫電影中的女主角 Rumi，就是由EJAE幕後配唱。劇集一出，很多人都說Rumi的角色簡直就是 EJAE 的「動畫分身」，兩人的生命軌跡高度重合，這種真實感也是歌曲〈Golden〉能打動全球聽眾的核心原因。
Gilbert Flores/Billboard via Getty Images
Gilbert Flores/Billboard via Getty Images
EJAE 金恩在 是一位韓裔美籍歌手、詞曲作家兼音樂製作人，《Golden》中她不僅演唱主唱部分，還負責了整首歌極其複雜的人聲疊層、和音以及背景音樂設計，當中最洗腦的副歌旋律更是她在去牙醫診所的路上突然產生的靈感，差不多包辦整首歌的製作。
Amy Sussman/Getty Images
Amy Sussman/Getty Images
EJAE在SM娛樂當了12年的練習生，爆紅前曾被評價「不夠偶像」，同時擁有紐約大學的藝術背景與韓式偶像訓練的她，轉向幕後創作後才發現自己這才是最合適的地方，為許多頂尖 K-pop 團體編寫金曲，最終憑《Golden》讓世人聽見的她獨特的聲音。
Jamie McCarthy/Getty Images
Jamie McCarthy/Getty Images
在Grammy中，她特別將這座獎項獻給所有像她一樣經歷過漫長等待的人：你的等待並不是浪費時間，那是在為你的『黃金時刻』積蓄力量。《Golden》爆紅後，僅僅於一年時間，EJAE便獲邀出席各大國際領獎禮、電視節目及時尚盛事，一起來看看她的紅地氈穿搭吧！
Frazer Harrison/Getty Images
Frazer Harrison/Getty Images
紅地氈穿搭
Grammy獎中，EJAE穿着了一條紫色的 Dior 高級訂製禮服裙，她巧妙地以金色花朵胸針來點綴上身的不對稱單肩設計，加上禮服裙垂墜俐落的剪裁，帶有光澤感的面料，給人一種經典復古的荷魅力。
Amy Sussman/Getty Images
Amy Sussman/Getty Images
出席金球獎的EJAE，身穿由創意總監 Jonathan Anderson 特別設計的 Dior 高級訂製黑色禮服裙，現代的剪裁結合喱士花邊細節，配搭Bvlgari的珠寶，大氣又高貴。
Todd Owyoung/NBC via Getty Images
Todd Owyoung/NBC via Getty Images
獲邀出席《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》的訪談節目時，EJAE穿着了一套別緻的全黑皮衣造型，帶有紋理的黑色緊身胸衣，內搭一件單肩的黑色薄紗上衣，配搭皮褲及厚底鞋，混搭出兼具力量與時尚感的風格。
Taylor Hill/FilmMagic
Taylor Hill/FilmMagic
出席CFDA 時尚大獎頒獎典禮時，EJAE穿着了由Gap創意總監為品牌設計的訂製牛仔禮服。設計師更採用了解構主義風格，把牛仔布磨損處理再手工編織，形成流蘇和荷葉邊下擺，尾部形成長長的裙擺。露背拖地的設計讓她在紅毯上成為焦點之一，讓本來休閑、型格的牛仔布變得高貴奢華。
Olivera/Variety via Getty Images
Olivera/Variety via Getty Images
ASCAP Women Behind the Music 年度活動旨在表彰在音樂界有傑出貢獻的女性，EJAE去年亦憑《Golden》勇奪獎項，穿上了Contessa Mills設計得米色禮服，corset般的剪裁和V型下襬形成對比，加上裙子開衩的兩側飾上黑色的流蘇細節，搭配黑色高跟鞋，營造出鋼鍊又不失女性魅力的時尚感。
VALERIE MACON/AFP via Getty Images
VALERIE MACON/AFP via Getty Images
出席表彰對電影界有傑出貢獻的人物的州長獎頒獎典禮時，EJAE穿着了來自埃及設計師品牌 Marmar Halim的酒紅色抹胸連身裙，以雕塑感十足的鑽石頸鏈及鑽石戒指增添光芒，在紅氈上大放異彩。
Gilbert Flores/Billboard via Getty Images
Gilbert Flores/Billboard via Getty Images
出席MTV 音樂錄影帶大獎時，EJAE穿着了香港設計師品牌 KWK by KAYKWOK的套裝！這套黑色套裝極具未來感，以3D雕塑的tube top配搭oversized的黑色西裝外套，背部更有着獨立的後幅，搭配寬闊的西裝長褲，充滿Demons的風格。
Frazer Harrison/Getty Images
Frazer Harrison/Getty Images
EJAE熱愛穿着不同品褲的禮服，這件則由韓國品牌 Bridalkong 設計，黑色抹胸禮服裙採用了經典的公主裙輪廓，上身是緊身胸衣設計，下襬則採用了蓬鬆裙擺，營造出戲劇性的體積感；梳起高髻、搭配了鑽石頸鏈、耳環和戒指的她，妝容簡潔大氣，與禮服的古典風格形成強烈對比，展現出EJAE強大的時尚氣場。
推薦閱讀:
➤ 2025格林美獎紅地毯最美穿搭一覽！Beyoncé、Lady Gaga、Taylor Swift禮服出自甚麼品牌？
➤ aespa Winter被傳與BTS柾國交往！解構金旼炡的超現實韓國女團美少女穿搭
➤ 多國籍女團Katseye如何全球爆紅？登上MTV奪獎、成員勇敢出櫃...連時尚品牌都爭著請
